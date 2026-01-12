1.000 metros construidos y entre aguas termales: así es el palacio que ha vendido Simeón de Bulgaria por 1,3 millones

Simeón de Bulgaria, con su esposa, Margarita Gómez-Acebo, en la ceremonia de coronación de Carlos III, el 6 de mayo de 2023. GTRES

Simeón de Bulgaria (88 años) y su hermana, María Luisa, que está a punto de cumplir 93 años, acaban de vender una de las joyas arquitectónicas más preciadas de su familia.

Se trata de la 'Villa del Zar', una majestuosa residencia veraniega que perteneció a la Familia Real de Bulgaria y que, tras décadas de exilio, batallas judiciales y reformas, salió al mercado inmobiliario en junio de 2025.

Después de varios meses anunciada en un portal búlgaro especializado en propiedades de lujo, la transacción se ha cerrado por 2,5 millones de levas, la moneda del país, que ha dejado de usarse como moneda de curso legal el pasado 1 de enero.

El precio final de la venta ha sido de unos 1,3 millones de euros. Una cantidad algo inferior a los 3 millones de levas iniciales que se pedían inicialmente por el inmueble.

El palacete conocido como 'villa del zar', donde se instaló Simeón de Bulgaria tras regresar del exilio, en 2001, se ha vendido por 1,3 millones de euros. REALSTATE.BG

Un palacete en pleno campo

El palacete, que llegó a ser el lugar de residencia de su padre, el zar Boris III, se encuentra en la localidad de Banya, a unos 180 kilómetros de la capital búlgara, Sofía.

Con esta operación, el último zar de Bulgaria y su hermana se desprenden de una propiedad de gran valor histórico. Esta sirvió como palacio real. Es la mansión donde el último monarca de Bulgaria, Simeón II, volvió a establecerse al regresar del exilio, hace casi 25 años.

Por fuera bien podría parecer una casa de campo, pero nada más lejos de la realidad. Es un palacete de dos plantas que consta de mil metros cuadrados construidos sobre un terreno de otros 10.000 metros cuadrados más.

Su estructura, de acero y hormigón, es obra de Ivan Vasilyov y Dimitar Tsolov, arquitectos de edificios icónicos en Sofía como la Biblioteca Nacional y el Banco Central. Ambos diseñaron esta vivienda, rodeada de aguas termales, en 1929.

Fue precisamente el encanto de las aguas minerales de la zona el que atrajo al zar Boris III, padre de Simeón, a construirse una casa en este lugar.

Al parecer, el soberano quedó impresionado por los manantiales de aguas minero-medicinales del área durante una visita en 1925. Fue así cómo se le ocurrió la idea de levantar sobre unos terrenos aledaños un lugar de descanso.

La 'Villa del Zar' es una majestuosa residencia veraniega que perteneció a la Familia Real de Bulgaria. Google Earth.

Una casa expropiada... y recuperada

La decisión del zar supuso un fuerte impulso a la economía de Banya, un tranquilo pueblo que a partir de ese momento se consolidó como destino termal para los búlgaros.

En los años 30, la villa se convirtió en el refugio estival favorito del monarca, una de las figuras clave en los Balcanes durante el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Eran años de gloria y de bonanza.

Durante años, la Familia Real búlgara fue alternando sus estancias en sus distintas mansiones: la conocida como 'villa del Zar' y el Palacio de Vrana, en Sofía. Todo cambió de manera radical hasta que, en 1946, la monarquía fue abolida por referéndum.

Tres años antes, el 28 de agosto de 1943, había fallecido Boris III, en extrañas circunstancias. El Rey, popular por ser un pacifista y un filántropo, falleció dos semanas después de tener una entrevista con Adolf Hitler.

Tras ser el forzoso exilio de la saga, la finca fue expropiada y dedicada a usos institucionales. Pasarían décadas hasta que Simeón regresara a tan querida residencia.

Simeón de Bulgaria (en la imagen, con su esposa Margarita) y su hermana María Luisa han cerrado la venta de una de las residencias más icónicas de su familia. GTRES

El refugio de Simeón de Bulgaria

En 2001, tras recuperar la ciudadanía búlgara con el nombre de Simeon Borisov de Sajonia-Coburgo y Gotha, y recobrar parte de sus bienes privados, este se trasladó definitivamente a su país.

Lo hizo como líder y candidato del partido Movimiento Nacional Simeón II. Y el primer lugar donde eligió vivir al pisar nuevamente suelo búlgaro es, precisamente, la villa de la que acaba de zafarse.

Prueba del vínculo que existe entre Simeón y Banya es que el que fuera primer ministro del país entre 2001 y 2005 aún está empadronado allí. Y es en esa localidad donde acude a votar en cada proceso electoral.

Quién es Georgi Samuilov, el comprador

Cabe destacar que la residencia, cercada por muros de piedra y enormes portones de viejo roble, incluye dos edificaciones menores destinadas alojar a huéspedes y personal de servicio.

En lo que respecta a la identidad del comprador, ha sido él mismo quien ha confirmado la compra. Los hermanos Sajonia-Coburgo-Gotha han vendido la propiedad familiar a Georgi Samuilov, un empresario vinculado a la industria petrolífera. Samuilov es, junto a su mujer, propietario de Insa Group, una conocida empresa de refinería.



Es probable que el hecho de que la casa haya caído en manos de capital privado no agrade a todos en Banya. En este lugar existe una asociación, Juntos por la ciudad de Banya, que ha intentado por todos los medios evitar este tipo de transacción.

Esta entidad deseaba que esta residencia se convirtiese en un lugar de interés histórico y cultural. Un centro cultural con acceso libre a los ciudadanos. Siguiendo tales propósitos, llegaron a proponer que fuera adquirida y gestionada por el Estado, algo que no han logrado.

Al parecer, el nuevo uso que se dará a este palacete no dista mucho de la voluntad de una amplia mayoría de vecinos. Los portavoces de Insa Group han informado la voluntad de que esta residencia sirva como centro de eventos culturales con un museo.

Su gestión no será pública. Pero al menos quedará disponible para uso y disfrute de los habitantes de la zona, a los que se anima a ser parte activa en el proyecto.