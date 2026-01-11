El ambicioso plan de Carlos III: amplía el espacio de su palacio escocés para bodas de lujo con reservas de 9.700 euros

El rey Carlos III (77 años) ha dedicado gran parte de su vida -personal e institucional- a las causas sociales y medioambientales. Muchas de ellas, impulsadas desde su fundación, The King's Foundation, cuyo objetivo es construir comunidades y transformar vidas.

La organización trabaja a nivel nacional e internacional desde su sede en Escocia, la finca Dumfries House, que alberga una de las colecciones más importantes de muebles georgianos, escoceses e ingleses para la nación. Una casa abierta al público y rentable para el monarca.

Como en otros tantos palacios de la familia, escoceses y turistas pueden recorrer Dumfries House a través de visitas guiadas. La casa, además, cuenta con una amplia agenda de eventos, con programaciones gastronómicas, encuentros nocturnos y diferentes actos en celebraciones señaladas como el Día de San Valentín o el Día de la Madre.

Además, es un espacio apto para la organización de actos. Desde celebraciones corporativas hasta bodas con 100 invitados. Este número, no obstante, dejará de ser un límite a partir de julio de 2027.

Carlos III tiene nuevo proyecto y desde el año que viene ofrecerá un nuevo espacio de Dumfries House. Un portavoz de The King's Foundation explica que el objetivo es atraer a quienes que buscan organizar "eventos de cinco estrellas".

El espacio en cuestión es de The King's Hall, nombrado así en honor a Carlos III, con capacidad para más de 200 invitados. Las reservas ya están abiertas.

Los precios para el alquiler exclusivo de Dumfries House y dicho espacio tienen un precio de 5.500 libras (6.300 euros) para una boda entre semana y 8.500 libras (9.700 euros) para bodas de fines de semana. Las ganancias se destinarán a financiar los programas educativos de la fundación.

Fachada de Dumfries House, el palacio escocés de Carlos III. Dumfries House

El objetivo de este proyecto es ambicioso: que The King's Hall se convierta en "el lugar de referencia para bodas y eventos privados de lujo y alta categoría con el beneficio adicional de que los ingresos se destinen a crear empleo para la comunidad y oportunidades para miles de personas a través de programas educativos".

Este nuevo espacio se ha creado con la ampliación de una planta de 430 metros cuadrados, ubicada en el ala este de la casa.

Actualmente las bodas se celebran en The Tapestry Room, situada en el ala oeste de la parte central de la casa y con un piano de media cola que puede utilizarse para las ceremonias. Es uno de los espacios más grandes del palacio.

Por otro lado, las recepciones tienen lugar en una carpa que ubican en los terrenos detrás del ala este. A día de hoy, los salones de recepción más grandes tienen límites que no permiten más de 100 invitados.

La sala de Tapices, donde actualmente se celebran eventos y boda. Dumfries House

Fue en 2007, entonces como príncipe de Gales, cuando Carlos III lideró un consorcio para comprar Dumfries House y su colección de muebles, que corría el riesgo de ser vendida por su entonces propietario, el séptimo marqués de Bute.

Desde 2018, desde la fundación de Carlos III, se han realizado mejoras en los terrenos y jardines, se han recuperado dependencias históricas y la finca se ha convertido en un foco de diversas oportunidades de formación para jóvenes y de desarrollo de habilidades y oficios tradicionales.

Dumfries House, además, ha generado empleo en la zona, gravemente afectada por la desaparición de la industria minera del carbón. Ahora prevé convertirse en un lugar de referencia para la celebración de bodas y eventos.

22 habitaciones

Dentro del palacio se ubican un total de 22 dormitorios con todo tipo de comodidades, reformadas, pero con el mismo toque clásico del resto de instalaciones.

Es una opción a valorar entre aquellos que busquen celebrar bodas y eventos en sus espacios. El precio ronda los 230 euros por noche.