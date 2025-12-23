Guillermo y Máxima de Holanda felicitan la Navidad con una fotografía inédita de la graduación de su hija Amalia

Los reyes de Holanda junto a sus tres hijas en el día de la graduación de Amalia. RRSS

Este martes, 23 de diciembre de 2025, ha sido el día escogido por los reyes Guillermo Alejandro (58 años) y Máxima de Holanda (54), junto a sus hijas, la princesa heredera, Amalia (22), y las princesas Alexia (20) y Ariane (18), para felicitar la Navidad.

Así, la Casa Real de los Países Bajos ha querido felicitar estas fechas tan entrañables con una imagen inédita que resume, mejor que ninguna otra, el año de la monarquía neerlandesa: la graduación universitaria de la princesa Amalia.

En la víspera de Nochebuena, los royals han difundido su tradicional tarjeta navideña, un christmas encabezado por el mensaje "Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo", reproducido en cinco idiomas -neerlandés, inglés, español, frisón y papiamento-, y firmado por los Reyes.

La fotografía elegida, tomada el día en que la heredera al trono culminó sus estudios de Política, Psicología, Derecho y Economía (PPLE), sitúa a la Princesa de Orange en el centro de la escena familiar, subrayando su papel como presente activo y futuro inmediato de la Corona.

La imagen corresponde al acto celebrado el pasado mes de julio en el Royal Concertgebouw de Ámsterdam, cuando Amalia recogió su título universitario rodeada de buena parte de la familia real.

Ese día, la princesa posó con el clásico birrete académico acompañada por sus padres; su abuela, la princesa Beatriz (87); y sus hermanas, las princesas Alexia y Ariane.

Para la felicitación navideña se ha difundido ahora una instantánea no vista hasta el momento, prácticamente idéntica a las oficiales pero sin la presencia de Beatriz.

Amalia aparece en el centro, con sus padres a ambos lados y sus hermanas en los extremos, componiendo un retrato coral que insiste en la idea de continuidad dinástica. El gesto de la Casa Real es claro: 2025 ha sido, sobre todo, el año de la consolidación pública de la heredera.

No conviene olvidar el difícil camino que ha recorrido Amalia en los últimos años. La Princesa, que acaba de cumplir 22 años y sufrió en verano una fractura de brazo, se vio obligada a abandonar la vida universitaria en Ámsterdam por amenazas que comprometían su seguridad.

Este extremo que la llevó a instalarse una temporada en Madrid. Desde la capital española pudo seguir sus estudios y, pese a las circunstancias traumáticas que motivaron el traslado, ha descrito ese periodo como "una época maravillosa".

Aquel tiempo en territorio español le permitió vivir en el país de su padrino, el rey Felipe VI (57), con cierta normalidad. En agradecimiento, presidió un acto en el que se plantaron tulipanes -símbolo nacional neerlandés- frente al Palacio Real.

Un gesto con el que quiso dejar huella en una ciudad que la acogió en un momento delicado. La graduación en PPLE no ha sido solo un hito académico, sino el punto de partida de una nueva fase, marcada por una presencia institucional mucho más intensa.

Amalia se ha matriculado en una nueva titulación de Derecho neerlandés en la Universidad de Ámsterdam, paso imprescindible para completar el equivalente a un máster en abogacía que le permitirá, si lo desea, ejercer como abogada en el futuro.

Paralelamente, ha iniciado una formación militar reglada: desde septiembre figura como miembro del personal de reserva de las Fuerzas Armadas con el rango de marinera de tercera clase en la Marina Real y soldado de tercera clase en el Ejército de Tierra y en la Real Fuerza Aérea.

Esos estudios los desarrolla en el Defensity College, un programa que combina módulos teóricos, entrenamientos y prácticas en el Estado Mayor del Ministerio de Defensa, diseñado precisamente para jóvenes talentos que se preparan para funciones de Estado.

Su agenda pública en 2025 ha tenido ya el peso de una reina en prácticas.

Amalia debutó el año en un acto de enorme carga histórica y simbólica: la conmemoración del 80º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, una cita que reunió a líderes y casas reales europeas y en la que la heredera tuvo un papel destacado.

Apenas un mes después afrontó su primer compromiso oficial en solitario dentro de los Países Bajos, a petición del Ministerio de Defensa, consolidando su perfil como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas.

Desde entonces, su presencia se ha hecho habitual en reuniones con líderes de la OTAN, actos militares, cenas de Estado, la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York o la proclamación del nuevo jefe de Estado de Luxemburgo, entre otros.