Muere Gaudencio Fernández, exchófer del rey Juan Carlos y su persona de máxima confianza durante más de 50 años

El rey Juan Carlos, en el funeral de su amigo Karin Agha Khan IV en Lisboa, este domingo, 21 de diciembre. GTRES

Fin de semana de las peores noticias para el rey Juan Carlos de Borbón (87) y la reina Sofía (87). Si el pasado viernes, 19 de diciembre, perdía la vida a los 86 años Tatiana Radziwill, prima segunda y amiga íntima de la Emérita desde sus años de juventud, este domingo se ha conocido el fallecimiento de un gran amigo del Emérito.

Se trata de Gaudencio Fernández, el que fuera chófer del exsoberano y una de sus personas de confianza durante más de 50 años.

Según ha adelantado ¡HOLA!, el exconductor personal del padre del rey Felipe VI (57), y antiguo responsable de mantenimiento de los coches de Casa Real en el Palacio de la Zarzuela, ha muerto a los 101 años.

El rey Juan Carlos, durante su formación en la Academia Militar de Zaragoza (1955-1957). GTRES

Juan Carlos lo conoció a los 17 años

Era natural de Villalán de Campos (Valladolid) y entró al servicio de Juan Carlos cuando este tenía unos 17 años y acababa de ingresar en la Academia Militar de Zaragoza.​

Durante 53 años fue mucho más que un conductor: acompañó al entonces Príncipe, y posteriormente, Rey en un sinfín de desplazamientos oficiales y privados. Durante 48 años residió en La Zarzuela con su mujer y sus hijas.

Tal era el aprecio que el rey Juan Carlos sentía por él no dudó en invitarlo a su boda con la reina Sofía, celebrada en Atenas el 14 de mayo de 1962.

Gaudencio, un hombre discreto y estrechamente ligado a la Corona durante más de medio siglo, se jubiló en 1989 a la edad de 65 años.

La decisión de su retiro, entonces, respetaba el expreso deseo de quien fue jefe del Estado desde el 22 de noviembre de 1975 hasta su abdicación el 19 de junio de 2014.

El verdadero deseo de Juan Carlos era seguir teniéndolo cerca de su entorno para agradecerle su lealtad a lo largo del tiempo. Prueba de ello es que, tras su jubilación oficial, el Rey pidió expresamente que su amigo fuera el responsable del mantenimiento de sus vehículos.

Los reyes Juan Carlos y Sofía en una visita oficial al Reino Unido en 1973. GTRES

Compañero de viajes y fatigas

"En este tiempo he pateado todo el país y muchos países del extranjero", explicó Gaudencio Fernández al diario El País tras conocerse la noticia de su cese como chófer después de 34 años de servicio.

Entonces reveló que el viaje más largo realizado con toda la Familia Real fue a Niza, en Francia, "aunque durante todo el trayecto condujo el Rey".

Da la casualidad que las dos pérdidas que han sufrido el rey Juan Carlos y la reina Sofía coinciden prácticamente con la celebración del cumpleaños de la infanta Elena, que ha cumplido 62 años el pasado mes de diciembre.

Los reyes Juan Carlos y Sofía, en una imagen de archivo. GTRES

Persona cercana a la Familia Real

Siempre en la sombra, en un discreto segundo plano, Gaudencio Fernández fue uno de los grandes amigos del Emérito. Una de las personas que conocían muy bien al Rey en las distancias cortas: desde su faceta como Jefe de Estado a su lado más humano.

Fue testigo no solo de grandes hitos de su reinado. También estuvo presente en momentos muy importantes para la Familia Real, como el nacimiento de los tres hijos del matrimonio.

Gaudencio fue la persona que trasladó en coche a la reina Sofía al hospital antes de dar a luz a sus hijos. Todos ellos llegaron al mundo, por cierto, en la clínica de Nuestra Señora de Loreto, en Madrid.