Haakon y Mette-Marit abren las puertas de su casa tras agravarse la salud de la princesa y su posible trasplante de pulmón

En plena cuenta atrás para la Navidad, la Familia Real de Noruega no deja de lado el trabajo. Este fin de semana, la Familia Real se ha dejado ver en el tradicional posado navideño.

En él aparecen los reyes Harald (88) y Sonia (88) de Noruega, sentados en dos regios asientos de época, con los príncipes Haakon (52) y Mette-Marit (52), y sus hijos, los príncipes Ingrid Alexandra (21) y Sverre Magnus (20) a sus espaldas.

El retrato, hecho pública a través de las redes sociales de la familia, no ha sido el único 'regalo' que el clan ha hecho a sus súbditos y seguidores de todo el mundo.

Apenas 24 horas después, el domingo 21 de diciembre, el Heredero al Trono y su esposa, acompañados de sus vástagos, han vuelto a aparecer en la cuenta oficial de Instagram de la Casa de Glücksburg​ en un escenario completamente distinto.

Reaparición en familia

Si el posado con los soberanos, realizado en el salón rojo del Palacio Real, ofrecía la versión más institucional del clan, el vídeo que han publicado Haakon, su mujer y sus hijos es más bien desenfadado e informal.

Ataviados con prendas casual, el Príncipe y los suyos han abierto las puertas de su residencia, la finca de Skaugum, una granja situada a las afueras de Oslo en la que se establecieron en diciembre de 2003.

Se mudaron allí dos años después de su boda, celebrada el 25 de agosto de 2001 en la Catedral del Salvador de la capital noruega, y tras un largo periodo de obras de renovación, que se desarrollaron entre 2002 y 2003.

"Nuestra encantadora familia del príncipe heredero decorando el árbol de Navidad", reza el post. "Faltan 3 días más para Navidad. Domingo de Adviento. La familia del príncipe Heredero decora el árbol de Navidad en casa, en Skaugum", añaden.

En este caso, lo de menos es lo que se cuenta en el copy de la publicación. Lo verdaderamente relevante de esta reaparición es el esfuerzo de los Príncipes por recuperar la normalidad tras las recientes noticias sobre el estado de salud de Mette-Marit.

Posible trasplante de pulmón

Fue el pasado 19 de diciembre cuando la Casa Real de Noruega anunció, a través de un comunicado que la futura reina consorte del país ha sufrido un retroceso en la evolución de la fibrosis pulmonar que le diagnosticaron hace siete años.

"A Su Alteza Real la Princesa Heredera se le diagnosticó fibrosis pulmonar en 2018. Esta enfermedad causa cicatrices en los pulmones, lo que conlleva una reducción de la absorción de oxígeno", señala el escrito.

"Este otoño, se le realizaron varias pruebas que muestran una clara evolución negativa en la salud de la Princesa Heredera. Por lo tanto, los médicos del Rikshospitalet han iniciado los preparativos para evaluar su posibilidad de un trasplante de pulmón", concluyen.

Dadas las circunstancias, y teniendo en cuenta que Mette-Marit se ha visto obligada a causar baja de sus compromisos profesionales en numerosas ocasiones, este vídeo navideño cobra un especial significado.

En las imágenes se puede ver a Haakon con un simpático jersey de Papá Noel, y a todos los miembros de la familia colocando con esmero, -y de lo más risueños-, los adornos de Navidad en el árbol.

Mette-Marit, con un sencillo jersey en color verde botella, figura como una madre más en el salón de su casa. Feliz de estar con los suyos. Y centrada en disfrutar de una jornada relajada, sin grandes pretensiones.

Los 32 delitos de Marius Borg

Cabe recordar que la institución se encuentra en el eje de una tormenta sin precedentes. Las nefastas consecuencias judiciales del caso Marius siguen generando grandes quebraderos de cabeza a la familia. También están dañando de manera considerable la buena imagen de la Casa Real noruega de cara a la opinión pública.

Marius Borg Høiby (28), el hijo que tuvo Mette-Marit de su relación con Morten Borg, fue imputado a finales del pasado junio de 32 delitos.

Los principales delitos que se le atribuyen son: cuatro delitos de violación de 4 mujeres diferentes, ocurridos entre 2018 y 2024 (uno de ellos supuestamente cuando ya estaba siendo investigado por la policía); ​de malos tratos y otros actos de violencia física y psicológica contra al menos una expareja, además de agresiones a otra mujer con la que mantenía una relación.​

Asimismo, se le acusa de haber quebrantado órdenes de alejamiento dictadas en favor de una exnovia (violación de medidas cautelares), y de haber lanzado amenazas de muerte y otras amenazas graves.​

También pesan contra él imputaciones de supuestos delitos contra la intimidad sexual, como grabar en secreto partes íntimas de varias mujeres sin su conocimiento y su consentimiento.​ Entre los cargos menores: vandalismo y delitos de tráfico, que completan el total de 32 acusaciones.

Todo ello se suma ahora al delicado estado de salud de la princesa Mette-Marit. Esta ha querido compartir sus momentos más íntimos mientras decoran juntos su hogar, demostrando con ello que la unión familiar y el vínculo que existe entre ellos es su mayor fortaleza ante la adversidad.