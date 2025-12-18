Juntos, pero no revueltos: el frío reencuentro entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin tras su entrevista en televisión

Juntos, pero no revueltos: la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se reencuentran tras su sonada entrevista GTRES

La infanta Cristina (60 años) y su exmarido, Iñaki Urdangarin (57), han vuelto a verse las caras. La expareja se ha reencontrado en público tras la entrevista del exjugador de balonmano en el programa Pla seqüència de La 2Cat, el canal autonómico de RTVE, donde habló ante las cámaras sobre su condena por el Caso Noós y su paso por la cárcel.

En su encuentro con Jordi Basté, el exdeportista se sinceró, como nunca antes, sobre la factura más costosa que tuvo que pagar por sus delitos (malversación, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos fiscales relacionados con el desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos).

"Materialmente perdí prácticamente todo. Fue un periodo muy duro. Lo pasamos muy mal durante todo este periodo y tuvo consecuencias. La verdad es que sabe mal porque Cristina es uno de los amores de mi vida, es una mujer a la que quiero mucho" desvelaba en televisión recientemente.

La infanta Cristina, en un partido de balonmano disputado por su hijo, Pablo Urdangarin. GTRES

Iñaki y Cristina evitan estar juntos

Apenas unos días después de contar su verdad en la pequeña pantalla, el pasado miércoles, 17 de diciembre, Urdangarin y la hija de los reyes Eméritos han coincidido en un partido de balonmano disputado por el Fraikin BM Granollers, donde juega su hijo Pablo Urdangarin (25).

Centrados en animar a su hijo durante todo el partido -que el equipo de Pablo ganó por 32 a 29 al Irudek Bidasoa Irún gracias a una participación decisiva del joven- el cara a cara del exmatrimonio ha resultado bastante frío.

Han evitado sentarse juntos. También han procurado no cruzarse hasta el descanso. Ha sido entonces cuando Iñaki ha pasado por delante de su exmujer y le ha dedicado una discreta mirada. Imposible pasar por alto este detalle siendo quienes son y encontrándose ambos en un estadio abarrotado de gente.

La hija del rey Juan Carlos (87) ha esquivado la mirada del padre de sus hijos bajando la cabeza mientras él continuaba su camino.



Iñaki Urdangarin anima desde las gradas a su hijo Pablo Urdangarin en su último partido. GTRES

Sí se ha producido un encuentro breve en la cafetería del recinto. De dicho instante no existe testimonio gráfico, pero se sabe que coincidieron en la zona de hostelería. Minutos después han vuelto a ocupar sus respectivos asientos, ligeramente más sonrientes y relajados.

La estampa ha resultado llamativa. La infanta Cristina se ha esforzado en mantener la tranquilidad tras el testimonio personal que ha vertido su marido en la televisión catalana.

Entre sus comentadas declaraciones cabe destacar las explicaciones que ofreció sobre la separación. Según Iñaki Urdangarin, la ruptura no se debió a la aparición de Ainhoa Armentia (47) en su vida. Lo que verdaderamente hizo trizas su historia de amor fue el caos que ocasionó su condena a prisión.

La infanta Cristina ha vuelto a verse las caras con su exmarido en un partido del Fraikin BM Granollers. GTRES

Los ex duques de Palma, separados desde enero de 2022, hace casi cuatro años, han vivido un cara a cara en el que, pese a sus esfuerzos, no han podido evitar la tensión. No solo han evitado cualquier tipo de contacto durante todo el encuentro: también se han esforzado por guardar las formas.

Así, mientras Urdangarin se ha sentado en la parte superior del polideportivo junto a su gran amigo Roberto Molina, la infanta Cristina ha hecho lo propio a varios metros de distancia.

La hija de los reyes Eméritos se ha reencontrado con su exmarido en un partido de balonmano de su hijo Pablo. Europa Press

En su caso, ocupaba un puesto tras el banquillo del Fraikin BM Granollers junto a dos amigas. Casualmente una de ellas la mujer del regatista, íntimo de la expareja.

Así, las cámaras han captado una estampa singular. Un mismo espacio, dos conductas diversas. Al de Vitoria se le ha visto tomando un refrigerio mientras compartía confidencias con sus acompañantes. Y muy pendiente de su teléfono móvil.

La infanta Cristina, por su parte, ha demostrado que es la mayor animadora de su hijo aplaudiendo. Y gritando a todo pulmón "¡sí se puede!". Incluso haciendo la ola, como una más del público, sin perder detalle de cada jugada. Entregada por completo a la energía vibrante del partido.

Una vez terminado el encuentro, Iñaki Urdangarin se ha despedido desde la distancia de su hijo Pablo y ha abandonado el lugar en solitario. Cristina, risueña, se ha quedado a esperar al joven para irse juntos a celebrar la victoria.

El encuentro deportivo de su hijo Pablo no ha sido la única aparición pública de la infanta Cristina. Esta misma semana se ha trasladado a Ginebra (Suiza) para asistir a un destacado acto: la Revisión de los Avances del Foro Mundial sobre los Refugiados 2025. Celebrado entre el 15 y el 17 de diciembre por ACNUR, al acto también acudió Marie Chantal (57), la esposa de su primo hermano, Pablo de Grecia (58), actual jefe de la Casa Real helena.