Guillermo y Kate Middleton felicitan la Navidad junto a sus hijos: de sus 'looks' conjuntados al simpático gesto de Louis

La fotografía que han compartido los príncipes de Gales para felicitar la Navidad. Prince and Princess of Wale

Este jueves, 18 de diciembre, Guillermo (43 años) y Kate Middleton (43) han felicitado la Navidad. Los príncipes de Gales, así, han compartido una fotografía inédita junto a sus tres hijos, George (12), Charlotte (10) y Louis (6).

"Deseamos a todo el mundo una Feliz Navidad", han escrito en su perfil de Instagram oficial. Unas palabras que han acompañado de una tierna y significativa imagen.

Tal y como ellos mismos han desvelado, la instantánea fue tomada por el fotógrafo Josh Kinner el pasado mes de abril. Entonces, realizaron una sesión de fotos con motivo del séptimo cumpleaños del benjamín de la familia.

La unión premia en la fotografía que han compartido los príncipes de Gales este día 18. El heredero al trono británico aparece abrazando a Charlotte y Louis, sus dos hijos pequeños y quienes han lucido looks conjuntados con su padre.

Guillermo ha vestido un jersey verde que deja asomar los cuellos de una camisa aparentemente azul. Un atuendo muy similar al que ha escogido el pequeño Louis.

No es esto lo único destacable de la imagen en lo que respecta al benjamín de la familia.

Una vez más, Louis se ha llevado buena parte del protagonismo. Y es que el joven ha sido captado en la foto dando paso a un simpático gesto al posar mellado, sin buena parte de su dentadura.

Charlotte, por su parte, también se ha decantado por los tonos verdes para este significativo día. En su caso, ha lucido, además, una bufanda en el mismo color que las prendas de su hermano y su progenitor.

El mayor de los hermanos, el príncipe George, también tiene un especial protagonismo. En su caso, ha vestido un estilismo muy similar al de su madre.

El que está llamado a ser el Rey de los británicos en un futuro aparece ataviado con una camisa de cuadros y un chaleco en color marrón chocolate a juego. Ambos estampados han sido lucidos a su vez por Kate.

La princesa de Gales se muestra enfundada en un jersey a juego con el chaleco de su hijo. Una prenda que deja asomar los cuellos de una camisa similar a la de George.

La imagen escogida por Guillermo y Kate para felicitar la Navidad junto a sus tres hijos es de lo más significativa.

La fotografía corresponde a una sesión de fotos realizada el pasado mes de abril con motivo del séptimo aniversario de vida del príncipe Louis.

Además, una de las instantáneas de este reportaje fue la imagen elegida para felicitar al príncipe Guillermo el pasado mes de junio con motivo del Día del Padre.

"Feliz Día del Padre, papá. Te queremos, G, C y L.", rezaba la publicación del perfil oficial Instagram de los príncipes de Gales.