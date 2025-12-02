Nuevos datos sobre la mudanza del expríncipe Andrés: la fecha prevista, una casa embrujada y un posible exilio en Abu Dabi

El pasado 30 de octubre, el rey Carlos III (77 años) despojó a su hermano Andrés (65) del título de Príncipe y le notificó que debía abandonar Royal Lodge, donde ha vivido durante más de 20 años. La primera de las medidas se ejecutó de forma inmediata. La segunda es una asignatura pendiente en la Casa Real.

Ya ha pasado un mes desde que Buckingham anunció la rotunda decisión del monarca y Andrés sigue ocupando los espacios de Royal Lodge. Aunque ya ha recibido una notificación formal de desalojo, la mudanza no se ha efectuado.

El motivo no es otro que la celebración de la Navidad. Según lo previsto, el exmarido de Sarah Ferguson (66) se instalará en Sandringham Estate, la propiedad privada de la Familia Real situada en Norfolk y donde los Windsor celebran las Fiestas.

El expríncipe Andrés en una imagen de archivo. Gtres

La Familia Real buscaría evitar la presencia de Andrés en este periodo y por ello, su mudanza tendrá lugar tras la Navidad. Eso sí, según las últimas informaciones, no será de manera inmediata. No hay una fecha acordada y podría retrasarse hasta febrero, como ha publicado The Sun.

Sobre su nueva casa también existen interrogantes. Por ahora, no se ha especificado la residencia concreta que ocupará en Sandringham. Pero todo apunta a que no será la mansión principal ni Wood Farm, las más emblemáticas del complejo.

De las 150 propiedades privadas de Sandringham, una de las que suena con fuerza es York Cottage, situada a menos de un kilómetro de la casa principal de Sandringham. Su nombre, precisamente, hace referencia a uno de los títulos que ha perdido Andrés.

La casa se construyó originalmente para alojar a los huéspedes durante la temporada de caza. Su nombre entonces era Bachelor's Cottage (cabaña del soltero), ya que la mayoría de los cazadores no estaban casados.

El expríncipe Andrés en la misa de Pascua de 2024. Gtres

En 1893, Eduardo VII se la regaló a su hijo, el príncipe Jorge, duque de York, quien vivió allí con su mujer durante 33 años.

La pareja, que se convirtió en el rey Jorge V y la reina María en 1910, adoraba esta íntima residencia, donde nacieron cinco de sus hijos, incluido el futuro Eduardo VIII. Allí permanecieron hasta 1925, mucho después de su ascenso al trono.

Pero antes de que Jorge la recibiera como regalo de bodas, Bachelor's Cottage pertenecía a su hermano mayor, el príncipe Alberto Víctor, quien murió de neumonía en Sandringham House el 14 de enero de 1892, con tan solo 28 años.

La historia del príncipe Alberto está marcada por los rumores. Se ha dicho que fue Jack el Destripador o que estuvo implicado de algún modo en los crímenes.

El expríncipe Andrés luciendo el uniforme militar, en una imagen de archivo. Gtres

Por otro lado, que frecuentaba el burdel de Cleveland Street en Londres, que estuvo en el centro de un escándalo en 1889, pues se relacionó a miembros de la alta sociedad con prostitución masculina. Tras su muerte, una mujer también afirmó que Alberto era el padre de su hijo.

Esta ola de rumores ha desatado una leyenda en torno a Alberto Víctor. A lo largo de los años se ha creado un relato sobre un fantasma de este Príncipe, quien no podría descansar en paz por estas citadas especulaciones.

El personal que trabaja y vive en York Cottage estaría convencido de que esta es una propiedad embrujada, pues el fantasma de Alberto Víctor se hace notar con frecuencia deambulando por los pasillos y habitaciones.

Cabe puntualizar que desde hace 100 años ningún Windsor ha vivido en esta casa. Actualmente, York Cottage funciona como oficina de la finca y vivienda del personal. Su historia ha vuelto a la actualidad por ser una de las principales opciones de Andrés Mountbatten-Windsor una vez desaloje Royal Lodge.

No obstante, dentro de Sandringham, el expríncipe tiene otras opciones. Entre ellas, The Folly, The Gardens House o Park House.

La teoría de Oriente Medio

Otra de las opciones de las que hablan los medios británicos es Oriente Medio. Según el historiador Andrew Lownie, la mudanza de Andrés a alguna de las residencias de Sandringham sería temporal.

Según ha informado, el que fuera el hijo favorito de la reina Isabel II podría tener en el radar Oriente Medio, para vivir discretamente y conservar el trato real. Y es que Andrés Mountbatten-Windsor espera "seguir teniendo personal" y no pretende mudarse -al menos por voluntad propia- a una casa más modesta.

Andrés piensa que una villa en Abu Dabi "es el único lugar donde puede alejarse de todo el ruido", ha dicho esta fuente a Radar Online, según recogen varios medios británicos. En Oriente Medio, el hermano del rey Carlos III estaría alejado del foco mediático.