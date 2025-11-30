Jacques y Gabriella, los mellizos de Alberto y Charlène de Mónaco, roban el protagonismo en el encendido de Navidad

Charlène y Alberto Mónaco, en el encendido de Navidad de Mónaco. GTRES

Un año más, la Navidad ha desplegado su encanto en el Principado. Este sábado, 29 de noviembre, Mónaco ha dado oficialmente la bienvenida a la temporada festiva con su tradicional encendido navideño, un acto que cada año se consolida como una de las citas más deslumbrantes de Europa.

Aunque el alumbrado general se activó días atrás, la familia principesca ha vuelto a convertirse en protagonista al accionar las luces de la icónica Plaza del Casino de Montecarlo, uno de los puntos más visitados del pequeño Estado.

En esta cita, presidida por el príncipe Alberto (67 años) y su mujer, Charlène (47), los dos hijos que tienen en común, Jacques (10) y Gabriella (10), han acaparado todas las miradas.

Alberto y Charlène de Mónaco, con sus mellizos Jacques y Gabriela. GTRES

Encendido del botón dorado

El príncipe Alberto y Charlène de Mónaco, acompañados de sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella, han sido los responsables de iluminar la noche monegasca.

Unos días antes, los jóvenes, -que cumplirán 11 años el próximo 10 de diciembre-, ya habían acompañado a sus padres a encender las luces navideñas en la plaza del mercado de la Condamine.

Los cuatro se han reunido en torno al gran botón dorado que daba comienzo al espectáculo lumínico. Un gesto sencillo que han ejecutado al unísono los pequeños hermanos.

En cuestión de segundos, la fachada del casino cobraba vida al son del Villancico de las Campanas, una canción tradicional ucraniana.

Los hijos de Alberto y Charléne han arrancado el encendido de Navidad de Mónaco, con 6.000 bombillas y seis bolas gigantes. GTRES

Bolas gigantes y 6.000 luces

Así, el monumental árbol de Navidad en el centro de la plaza se ha iluminado con 6.000 bombillas antes de revelar cinco bolas de nieve gigantes. Dentro de cada una había pequeñas escenas inspiradas en el contenido de las cajas de música.

La familia principesca ha estado acompañada en su recorrido por Stéphane Valeri, presidente de la Société des Bains de Mer de Montecarlo, una empresa pública-privada y una de las instituciones más influyentes del Principado.

Fundada en 1863 por el príncipe Carlos III de Mónaco,esta sociedad tiene como misión impulsar el turismo, el ocio y el lujo en Montecarlo. En la actualidad es uno de los principales motores económicos del país. La familia al completo ha posado al pie del árbol de Navidad junto a Valeri... y con el mismísimo Papá Noel.

Las sonrisas de los pequeños y la naturalidad con la que interactuaron no han pasado desapercibidas. Y han eclipsado, al menos por unos instantes, el reciente revuelo generado por la decisión de Alberto II de vetar la nueva ley del aborto aprobada por el Consejo Nacional.

Gabriella, la hija de Alberto y Charléne de Mónaco, ha acaparado todas las miradas este sábado, 29 de noviembre, en el encendido de luces de Navidad del Principado. GTRES

Gabriella acapara las miradas

Los mellizos, como ha ocurrido en celebraciones anteriores, han ejercido su papel institucional a la perfección. Conocedores ya del protocolo propio de este tipo de actos, no han dejado un detalle al azar.

En el caso de Gabriella, que iba impecablemente vestida con un conjunto en tonos beige, ha sido la gran protagonista de la noche con su estilismo elegante y sencillo.

Un delicado look blanco de texturas suaves y bailarinas claras. Perfecto para una joven princesa que, a pesar de su corta edad, se maneja de maravilla en sus apariciones públicas.

La cita ha vuelto a confirmar el magnetismo de estas fechas en Mónaco. En ellas tradición, brillo y protocolo conviven de manera armónica.

Jacques, el hijo de Alberto y Charléne de Mónaco, este sábado, 29 de noviembre, en el encendido de Navidad del Principado. GTRES

Jacques a juego con su padre

Como es habitual, Charlène lucía muy elegante con un estilismo impecable que ha vuelto a poner de manifiesto su predilección por la sobriedad.

La princesa ha elegido un abrigo jacquard en tonos tierra, de silueta estructurada y caída limpia de la firma Farfetch. Esta prenda, valorada en 2.900 euros, la ha combinado con unas botas marrones de corte clásico, guantes a juego y un cuello blanco envolvente que iluminaba sus facciones.

Un recogido pulido y un maquillaje delicado en tonalidades rosadas completaron una imagen sofisticada y equilibrada.

El príncipe Alberto, su mujer Charlène, y sus dos hijos han presidido el encendido de luces navideñas de Mónaco. GTRES

Intensa agenda de compromisos

Alberto II, por su parte, optó por un clásico abrigo oscuro y traje con corbata azul, mientras que su hijo Jacques ha lucido un coordinado conjunto marino, casi a juego con su padre.

Tras encender las luces en la Plaza del Casino, el príncipe Alberto ha continuado su agenda acudiendo a la clausura del Festival de las Estrellas de Montecarlo, la cita gastronómica más prestigiosa del Principado.

El evento, que reúne cada año a algunos de los chefs europeos más reconocidos, culminó con una gala que ya es todo un símbolo del calendario monegasco.

Alberto de Mónaco, en el encuentro entre el Mónaco y el PSG celebrado el pasado sábado, 29 de noviembre, en Mónaco. GTRES

Noche de fútbol

También se ha dejado ver en el encuentro deportivo entre el Mónaco y el PSG, en la 14ª jornada de la Ligue 1. Allí se ha dejado ataviado con la bufanda de su equipo animando a los jugadores desde las gradas.