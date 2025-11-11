Guillermo de Luxemburgo celebra su primer cumpleaños convertido en Gran Duque

Guillermo de Luxemburgo sopla una vela más en la tarta este martes, 11 de noviembre, y alcanza los 44 años de vida. Se trata de su vuelta al sol más especial, pues por primera vez celebra esta marcada fecha convertido en el Gran Duque del país.

El pasado 3 de octubre, Enrique de Luxemburgo (70), abdicó en favor de su hijo mayor tras 25 años en el trono. Lo hizo en el marco de una sencilla ceremonia familiar a la que acudieron, entre otros, las Casas Reales de Dinamarca y Bélgica.

Fue cerca de un año atrás, en diciembre de 2024, cuando el gran duque saliente anunció la sucesión de sus poderes en Guillermo. "Para la mayoría de los ciudadanos de mi generación ha llegado el momento de dar un paso atrás, de retirarse", confesó Enrique en su discurso de nochebuena.

El primogénito de María Teresa de Luxemburgo (69) se ha convertido estos últimos tiempos en una importante figura de la realeza europea.

Según consta en la página web oficial del Gran Ducado de Luxemburgo, cuando ascendió al trono, Guillermo había completado 70 misiones económicas a lo largo de 24 años en su cargo de gran duque hereditario.

Ahora, 40 días después de ser coronado, el actual Gran Duque del país ha protagonizado acontecimientos de renombre que preceden su cumpleaños más especial.

El pasado 19 de octubre se conmemoró el Día Nacional de la Conmemoración, en el que Luxemburgo rindió homenaje a su población por su resistencia, solidaridad y lucha contra la ocupación nazi entre 1940 y 1945. Guillermo, así, participó en esta ceremonia por primera vez como Jefe de Estado.

Apenas unos días más tarde, junto con su esposa, Stéphanie de Lannoy (41) -la actual Gran Duquesa- se desplazó hasta Bélgica.

Lo grandes duques de Luxemburgo, junto a los reyes de Bélgica, en octubre de 2025. Frédéric Sierakowski Casa del Gran Duque

En su primer viaje oficial al extranjero, Guillermo y su mujer, acompañados por el ministro Xavier Bettel, viajaron a Bruselas. Allí, fueron recibidos por lo reyes Felipe (65) y Matilde de Bélgica (52) en la plaza del Palacio en el marco de una ceremonia de recepción tradicional.

La visita, de acuerdo a lo publicado en el sitio web oficial del Gran Ducado de Luxemburgo, subrayó la importancia de las relaciones bilaterales, basadas en una rica historia compartida y vínculos particularmente estrechos.

No es Bélgica el único país al que han puesto rumbo Guillermo y Stéphanie durante este mes. Tras su visita a la ciudad de Bruselas, la pareja puso rumbo a Alemania.

En el Palacio de Bellevue, en Berlín, fueron recibidos con honores militares por el Presidente Federal Alemán, Su Excelencia Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender.

Los dos jefes de Estado se reunieron posteriormente para dialogar sobre las fortalezas de las excelentes relaciones bilaterales entre los dos países vecinos.

A esta serie de marcados e importantes actos institucionales se suman diferentes audiencias en el Palacio Gran Ducal. Guillermo, entre otros, se ha reunido en este tiempo con el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal General del Estado o el presidente del Consejo Nacional de Justicia.

El actual Gran Duque de Luxemburgo ha protagonizado significativos eventos a lo largo de este largo mes en el trono. Sin embargo, el primogénito de los duques salientes se encuentra también plenamente enfocado en las causas sociales.

Stéphanie y Guillermo de Luxemburgo. Gtres

Su esposa, Stéphanie, es fundadora y presidenta honoraria de la organización sin ánimo de lucro De Mains de Maîtres. Guillermo, por su parte, apoya activamente las artes, la artesanía y la experiencia artesanal luxemburguesas.

Guillermo y Stéphanie se casaron el 20 de octubre de 2012 en la Catedral de Notre Dame de la ciudad de Luxemburgo. Ella, nacida en Bélgica, es descendiente de una familia aristocrática. Su padre es el conde Felipe de Lannoy y su madre, Alix della Faille de Leverghem.

Stéphanie se licenció en Filología Germánica y es una apasionada de la música, al igual que su marido. Guillermo, cabe destacar, toca el violín y la guitarra. Además, es aficionado al deporte. Concretamente, al tenis, el esquí y la natación.

Los grandes duques, Guillermo y Stéphanie, tienen dos hijos, Charles (5) y François (2). El mayor es ahora el heredero del Gran Ducado, convirtiéndose así en el más pequeño entre los herederos de su generación.

Enrique y María Teresa de Luxemburgo

María Teresa y Enrique de Luxemburgo en un acto en 2019. Gtres

Desde que abdicaron sus funciones como Gran Duque y Gran Duquesa el pasado 3 de octubre de 2025, Enrique y María Teresa de Luxemburgo han dado paso a una nueva etapa en su vida.

"Estamos muy contentos de tener cierta libertad y de poder hacer otras cosas, cosas que nos divierten, cosas que nos interesan. Hay tantas cosas que hacer en el mundo, etc. Tenemos muchos planes", reveló el propio Enrique de Luxemburgo a la revista Paris Match tiempo atrás.

Así las cosas, durante estas semanas alejado de sus funciones como Gran Duque del país, Enrique ha asistido a la ceremonia de inauguración del Gran Museo Egipcio en Guiza. Allí se dejó ver ataviado con atuendos de lo más informales.

El matrimonio, cabe recordar, posee desde hace décadas un apartamento en Biarritz y pretende pasar más tiempo en la costa vasca.