Juan Carlos I, sobre la rebeldía de Froilán: "El divorcio de sus padres lo condujo a una vida desvergonzada"

Las memorias del rey Juan Carlos (87 años) han salido a la luz. Tal y como se preveía, el contenido del libro descubre detalles inéditos hasta ahora sobre la intensa vida del Emérito.

Este miércoles, 5 de noviembre, la publicación de Reconciliación en Francia ha permitido también nuevos aspectos sobre la relación del que fuera Jefe de Estado con sus seres queridos. Uno de ellos: su querido nieto Froilán (27).

El hijo de la infanta Elena (61) y Jaime de Marichalar (62) es uno de los nietos más próximos al Rey. Prueba de ello es que, en 2023, tras protagonizar polémicas en España y por decisión de su madre, se trasladó a vivir a Abu Dabi con su abuelo para mantenerlo alejado del foco mediático

Froilán en una imagen de archivo. Gtres

"Un comportamiento poco ejemplar"

En sus memorias, el rey Juan Carlos confiesa vivir mal su "exilio" en la capital de los Emiratos Árabes. Una situación que define "casi como un encarcelamiento".

A pesar de ello, la compañía de su nieto Froilán es una especie de bálsamo para él. El joven, a quien llama Felipe, es "una satisfacción que ilumina el día a día".

Sincero, el Emérito no duda en hacer referencia al carácter rebelde del hijo de su primogénita. Y señala la separación de sus progenitores como el origen de algunas de sus conductas.

"El divorcio de sus padres y una cierta falta de autoridad paterna le condujeron a una vida desvergonzada", destaca Juan Carlos en sus memorias.

"Alimentaba la crónica de sucesos con un comportamiento poco ejemplar. Iba de fiesta en fiesta, de discoteca en discoteca, metiéndose en peleas y con malas compañías", señala el anterior monarca español en su libro.

El rey Juan Carlos, con sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y sus nietos Victoria Federica y Froilán, en la boda de Martínez Almeida y Teresa Urquijo, en abril de 2024. GTRES

"Una vida sana" en Abu Dabi

En su autobiografía, Reconciliación, que ha llegado este miércoles a las librerías francesas, Juan Carlos recuerda la reunión familiar en la que el propio rey Felipe VI convocó a su sobrino "para sermonearle" por su estilo de vida.

Poco después, el propio Juan Carlos le propuso irse a vivir con él a Oriente Medio. Primero en su propia casa y, posteriormente, en un estudio en el centro de la ciudad.

"Podía ayudarle a encontrar trabajo y un apartamento", asegura el rey Juan Carlos. En su escrito señala, además, que el primer día fue a desayunar con él a las 7 de la mañana, "la hora a la que normalmente se acostaba".

"En un día se acomodó a una vida sana y recta. Empezó a hacer deporte y régimen. Se dedicó intensamente a su trabajo. Se ocupaba de la logística de la COP28. Era el primero en llegar al despacho y el último en marcharse", afirma.

La "metamorfosis" de Froilán

Juan Carlos asegura que nunca tuvo dudas de las capacidades de Froilán, pero que le sorprendió "que en un tiempo récord pudiera sufrir una metamorfosis".

"Le acogí bajo mis alas y le di un marco estable y la oportunidad de construirse un destino. Ha tomado su impulso y su camino con total independencia", agrega el exmonarca.

Gracias a este cambio asegura haber "evitado una preocupación a la Corona y haber ayudado a la familia".

El rey emérito insiste en que le ha resultado muy gratificante haber podido ayudar a Froilán, ya que "nada produce más satisfacción que tener a su nieto al lado".

A día de hoy, hasta le da consejos sobre su atuendo. Eso sí, estas recomendaciones son "en vano".

Asimismo, charla con él sobre cocina: "Hazte huevos fritos, son buenos y fáciles. No olvides poner un poco de aceite de oliva cuando calientes la sartén".

"Mi papel era antes ocuparme de los demás. Ahora es él quien se preocupa por mí. Los papeles se han cambiado. Su compañía me alegra y su amabilidad me emociona. Pese a las vicisitudes de la Corona seguimos siendo una familia", subraya.