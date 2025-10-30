Juan Carlos I, en sus memorias: "Me emociono al pensar en miembros de mi familia para quienes ya no importo"

Seis días. Ese es el tiempo exacto que falta para que Reconciliación -Réconciliation en francés-, las memorias del rey emérito Juan Carlos I (87 años), vean la luz. Será este próximo miércoles, 5 de noviembre, cuando el libro se publique en Francia.

Previo a este hecho, el que fuera jefe de Estado español ha concedido dos entrevistas para los medios Le Figaro y Le Point. Ambos tabloides, además, han publicado extractos de las memorias del padre del rey Felipe VI (57).

Juan Carlos I quiere ofrecer con Reconciliación su versión de la historia. Una historia que no se entendería sin su exilio a Abu Dabi en el año 2020. Es precisamente este hito uno de los puntos que trata el medio Le Point.

"A mediados del verano de 2020, dejé mi residencia madrileña, el Palacio de la Zarzuela, para ir a Abu Dabi. Nadie sabía nada al respecto. Es inusual que un jefe de estado europeo, incluso habiendo dejado el cargo por haber abdicado seis años antes en favor de mi hijo Felipe, decida expatriarse", afirma el Emérito en uno de los capítulos de sus memorias, publicado por el citado portal francés.

También recoge el abuelo de la princesa Leonor (19) que su marcha al continente asiático no tuvo su fundamento en ninguna guerra ni proceso judicial. "Decidí marcharme para no obstaculizar el buen funcionamiento de la Corona ni a mi hijo en el ejercicio de sus funciones como soberano", asegura.

Además, relata que no era consciente del tiempo que se extendería su estancia en Abu Dabi.

"Pensé que me iría como máximo unas semanas, para estar fuera del foco mediático y permitir que la justicia española y suiza llevaran a cabo sus investigaciones con total tranquilidad. Nunca imaginé que cinco años después, dos de los cuales sin haber vuelto a ver mi país, seguiría en Abu Dabi", añade Juan Carlos I en Reconciliación.

La nostalgia es uno de los sentimientos que invaden las memorias del marido de la emérita Sofía (86). "Verse obligado al desarraigo y al aislamiento al final de la vida no es fácil. Estoy resignado, herido por un sentimiento de abandono", confiesa, sincero, el rey emérito. Además, se abre en canal y comparte sus sentimientos actuales respecto a su familia.

"No puedo contener la emoción al pensar en algunos miembros de mi familia para quienes ya no importa, y especialmente en España, que tanto echo de menos", se lee en uno de los apartados.

A continuación, y al hilo de lo citado, el Emérito hace una especie de balance acerca de su relación con su país natal a lo largo de este último lustro.

"Hay días de desesperación, de vacío. Vivo sin perspectivas, sin la certeza de poder volver a vivir en mi país", asevera. Y prosigue: "Desde mi nacimiento no he sido dueño de mi destino. Aún debo acatar los deseos de la Casa Real y del gobierno actual. En última instancia, mi vida habrá sido dictada por las exigencias de España y el trono".

Las más de 500 páginas que conforman las memorias de Juan Carlos I abordan diversos aspectos de la vida del exmonarca. Su encuentro con Francisco Franco o su relación con el actor Clint Eastwood (95) son algunos de los momentos más destacados.

También aprovecha el Emérito sus memorias para compartir sus reflexiones sobre la muerte. Así, dedica todo un capítulo a ella. Bajo el título Mirando a la muerte de cara, revela sus sensaciones al respecto.

"Cuando llegue mi hora, llegará. Entonces podrán hacer lo que quieran conmigo. ¿Seré el siguiente? ¿Hay algún plan para mi funeral? No lo sé", se lee en uno de los extractos que ha publicado el medio francés Le Point.

Y continúa: "Sé que la bóveda de los reyes en El Escorial está llena. Hay espacio para construir otra. ¿Qué decidirá el gobierno? Todo está en sus manos".

Para el emérito Juan Carlos I sólo hay una cosa clara al hilo de su funeral: "Lo único cierto es el proceso tradicional de colocar el cuerpo en un ataúd, ¡una dura prueba!".

Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne (Reconciliación. Memorias. Juan Carlos I de España) es el título del libro escrito por Laurence Debray (49), que está previsto que se publique en España a principios de diciembre por la editorial Planeta.

Su relación con Clint Eastwood

A sus 87 años, y en su exilio, trata de mantenerse lo más ágil posible siguiendo uno de los consejos del actor Clint Eastwood.

"La 'dieta Nurai' [esta es la isla en la que vive] me ayudó a perder peso, y mi entrenamiento físico diario me ayudó a mejorar mi movilidad", asegura el Emérito en sus memorias.

"Sobre todo, decidí 'mantener al viejo fuera' y sentar cabeza, como bien lo expresó Clint Eastwood cuando le preguntaron su secreto para mantenerse tan activo y seguir haciendo películas a los 90", recalca Juan Carlos.

El que fuera jefe del Estado recuerda lo que en su día, el famoso actor de Hollywood comentó: "Todas las mañanas, al levantarme, no dejo entrar al viejo. Mi secreto: mantenerme ocupado. Nunca dejo entrar al viejo en mi casa".

Al respecto, dice Juan Carlos: "Estas palabras me llegan al alma". Además, recuerda que tuvo la suerte de conocer a Clint Eastwood en Estados Unidos: "Estaba sentado a su lado. Sonó mi teléfono y él empezó a buscar el suyo. Nos dimos cuenta de que teníamos el mismo tono de llamada: la banda sonora de El bueno, el feo y el malo, el western de Sergio Leone de 1966 que protagonizó".

El presunto 'affaire' con Lady Di

Otro de los aspectos que trata el emérito Juan Carlos en sus memorias es su relación con Diana de Gales. El exsoberano, concretamente, niega haber tenido un affaire con ella.

"Citemos aquí su frase sobre Lady Di, con quien niega haber tenido una aventura: 'Frío, taciturno, distante, salvo en presencia de los paparazzi'", escribe Le Figaro en el extracto publicado en las últimas horas.