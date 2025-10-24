Fabada o merluza a la marinera: este ha sido el menú que han degustado en el almuerzo de los Premios Princesa de Asturias

La Familia Real en la recepción de los Premios Princesa de Asturias 2025. Gtres

Como ya es tradición, alrededor del mediodía se ha celebrado la comida previa a la que será el gran acto del día: la entrega de los galardones. Ha sido la revista Semana quien ha desvelado los productos locales que han degustado en el menú: ricos en gastronomía asturiana y con guiños a la cocina clásica española.

Entre los entrantes, los comensales han podido degustar el jamón Joselito Gran Reserva 2020 y una selección de quesos de Asturias, que han estado acompañados por ensaladas ligeras con diferentes ingredientes: ensalada griega de pasta y arroz negro, y otra ensalada verde aliñada con salsa de miel y mostaza.

Estos primeros aperitivos han servido para abrir el apetito entre los invitados antes de llegar a los platos principales, donde la tradición ha tenido un papel importante.

Uno de los primeros platos ha sido la ya mítica fabada asturiana, emblemática de la región y uno de los más esperados por los asistentes, ya que uno no puede viajar hasta Asturias sin degustar uno de sus platos más típicos.

La princesa Leonor y el rey Felipe VI en el saludo oficial a los premiados a los Premios Princesa de Asturias 2025. Gtres

A esto le han acompañado otros principales como merluza del Cantábrico a la marinera con verduras de la huerta salteadas, acompañadas con un gratín de patata que le ha dado el toque cremoso al plato. También ha habido otra opción: estofado de ternera al vino tinto.

Para concluir el menú, los postres tradicionales han sido los protagonistas del almuerzo, dando fin a la tradicional comida: arroz con leche, fruta de temporada y dos dulces muy asturianos, las casadielles y los carbayone.

Las casadielles son un dulce similar a una empanadilla dulce, frita o al horno, rellena de nuez molida, azúcar y anís. Por otro lado, los carbayones son pequeños pasteles de hojaldre rellenos de almendra molida, huevo y azúcar, que tienen un glaseado en la cubierta a base de yema y azúcar, muy típicos de Oviedo. Una vez más, esta recepción ha puesto en valor la gastronomía asturiana.

Después de recuperar fuerzas con un menú que no ha dejado indiferente a nadie, los Reyes y sus hijas han tenido una audiencia con los distinguidos con las Medallas de Asturias y los reconocidos como Hijos Predilectos y Adoptivos de 2025, antes del acto que pondrá fin a esta celebración: los Premios Princesa de Asturias.