Alexandra de Luxemburgo y Nicolas Bagory se convierten en padres de su segundo hijo: el significado del nombre elegido

Buenas noticias para el Gran Ducado de Luxemburgo: la princesa Alexandra (34 años) y Nicolas Bagory (36) amplían la familia y se convierten en padres por segunda vez, de un niño llamado Hélie.

El mes de octubre ha sido un mes de hitos para el país europeo y es que tras la abdicación de Enrique (70) y el ascenso del Gran Duque Guillermo (43) al trono, ahora tienen otro motivo por el que celebrar en la familia.

Fue en mayo de 2025 cuando la Casa Ducal de Luxemburgo anunció la noticia de la buena nueva. La hija de Enrique y María Teresa (69), se quedó embarazada por segunda vez, después de dar a luz a su primera hija, Victoire (1), con la que se llevará un año y medio, convirtiéndola así en su hermana mayor.

Dos años después de su boda, ya han formado una familia de cuatro, y su felicidad se ha multiplicado con la llegada al mundo de este nuevo bebé.

Alexandra de Luxemburgo y Nicolas Bagory.

El nombre elegido ha sido de lo más comentado, y su significado no ha pasado desapercibido. Hélie es una variante francesa de Élie, que a su vez proviene del hebreo Elías, cuyo significado es "el que es exaltado" o "el que eleva a Dios". Además, puede estar relacionado con el nombre latino Hilarius, asociado con el significado de "alegre" o "feliz" en algunos registros. En otras fuentes, Hélie se vincula con la raíz griega Helios, que significa "sol", conectando el nombre con conceptos de luz y energía vital.

Por lo tanto, Hélie puede interpretarse principalmente como una derivación de Élie (Elías) y, en menor medida, con significados relacionados con la alegría o la luz solar, dependiendo de la tradición y el contexto cultural en que se utilice.

La familia, que suele ser bastante discreta, ya ha reaccionado a la buena noticia. La primera en hacerlo ha sido María Teresa de Luxemburgo, quien se ha mostrado muy emocionada: "¡Qué inmensa alegría para mi marido y para mí dar la bienvenida a nuestro noveno nieto!", ha manifestado.

Esta noticia llega de forma especialmente emotiva para los abuelos, sobre todo porque, como ya anunciaron tras la abdicación, su prioridad es pasar más tiempo con los suyos, viajar y "tener un poco más de paz y tranquilidad". Con lo cual, ahora podrán disfrutar plenamente de su familia.

La princesa Alexandra de Luxemburgo y Nicolas Bagory en una boda celebrada en septiembre de 2023.

La última aparición pública de Alexandra de Luxemburgo fue hace dos semanas, antes de dar a luz. Aunque se encontraba en un estado avanzado de embarazo, no faltó a los actos en los que su padre dejaba el trono y lo cedía a su hermano, quien se convertía en Gran Duque.

Se la pudo ver muy emocionada e incluso no pudo reprimir las lágrimas. Eso sí, en la misa celebrada en honor al Gran Duque de Luxemburgo, uno de los últimos actos de la abdicación, no estuvo presente. Aunque se desconoce el motivo, podría estar relacionado con la recta final de su embarazo.

Su relación con Nicolas Bagory, un profesional vinculado a proyectos sociales y culturales, se ha mantenido siempre en un discreto segundo plano hasta culminar en boda en 2023. El enlace civil tuvo lugar el 22 de abril en el Ayuntamiento de la Ciudad de Luxemburgo, seguido de una recepción en el Palacio Gran Ducal con familiares y allegados.

Una semana más tarde, la pareja volvió a darse el “sí, quiero” en una ceremonia religiosa celebrada en la iglesia de Saint-Trophime, en la localidad francesa de Bormes-les-Mimosas, rodeados de sus seres queridos. Un año después, daban la bienvenida a su primera hija, consolidando así su historia de amor y ahora, están a un paso de convertirse en familia numerosa, tras ser padres de Hélie.