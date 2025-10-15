Victoria López-Quesada, ahijada del rey Felipe VI, embarazada de su primer hijo con Enrique Moreno de la Cova

Victoria López-Quesada, ahijada del rey Felipe VI, espera su primer hijo con Enrique Moreno de la Cova. GTRES

Corren buenas noticias entre los parientes más queridos del rey Felipe VI (57 años). Su ahijada, Victoria López-Quesada y Borbón Dos-Sicilias (27), está embarazada de su primer hijo.

La joven, que contrajo matrimonio con Enrique Moreno de la Cova el 31 de agosto de 2024, cumple ahora uno de los sueños más esperados de la pareja: aumentar la familia en la primavera de 2026.

Según ha adelantado ¡HOLA!, ambos están esperando su primer hijo. Una noticia que ambos han recibido con enorme ilusión y que ha sido acogida con entusiasmo por sus familias, así como por su círculo más cercano.

Cristina de Borbón Dos Sicilias, el día de su boda con Enrique Moreno de la Cova, con el rey Felipe VI, sus padres, Pedro López-Quesada y Cristina de Borbón-Dos Sicilias, y su hermano Pedro. GTRES

No se conoce el sexo del bebé

De momento no conocen el sexo del bebé, la pareja vive este dulce momento con gran ilusión. Si todo transcurre según lo previsto, el nacimiento tendrá lugar para el próximo mes de marzo.

La llegada del nuevo miembro de la familia, sin duda, será un acontecimiento que marcará un antes y un después en las vida de todo el clan.

Y es que el bebé que esperan no solo es el primer vástago del joven matrimonio: también será el primer nieto de los abuelos maternos -los padres de Pedro López-Quesada (61) y Cristina de Borbón-Dos Sicilias (59).

Victoria López-Quesada, en su boda con Enrique de la Cova. GTRES

Una pareja estable

Cabe recordar el estrecho vínculo que existe entre Victoria López-Quesada y la Familia del Rey.

Su madre es una de las primas más cercanas a la infanta Cristina (60). Los lazos con el resto de sus primos, el Rey y la infanta Elena (61) son igual de estrechos.

Prueba de ello es que el Jefe de Estado asistió al enlace de Victoria López-Quesada y Enrique Moreno de la Cova, también perteneciente a una familia de larga tradición.

A pesar de su linaje, la futura madre, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, mantiene un perfil discreto.

Lo mismo sucede con su marido, Enrique Moreno de la Cova. Este joven empresario sevillano, con una sólida trayectoria profesional en el ámbito financiero y de la gestión patrimonial, es poco dado a exhibiciones públicas.

El joven matrimonio, alejados de los focos, forman una pareja estable y consolidada que ha sabido mantener su relación al margen del interés mediático.

Actualmente residen en Madrid, aunque se trasladan con frecuencia a Sevilla, la ciudad natal del futuro padre.

Ahora ha trascendido la noticia del embarazo, un hecho que se conoce 14 meses después de haberse dado el 'sí, ,quiero'. Y un acontecimiento que los colma de felicidad.

De ahora en adelante, ambos desean mantenerse en su línea, con la mayor discreción posible, en lo relativo al desarrollo de los meses de gestación.