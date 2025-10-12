El piropo a Leonor que desató las sonrisas de Felipe VI y Letizia y otras anécdotas 'royal' en el Día de la Hispanidad

Domingo, 12 de octubre. Como manda la tradición, Felipe VI (57 años) y Letizia (53) presidirán los actos por el Día de la Fiesta Nacional. Esta vez, acompañados por sus dos hijas, la princesa Leonor (19) y la infanta Sofía (18). Así, la Familia Real al completo conmemorará la Hispanidad. Una fecha marcada en rojo en el calendario de Casa Real, cargada de anécdotas.

En un escenario de solemnidad, protocolo, discursos y saludos oficiales, la Familia Real ha protagonizado momentos espontáneos, gestos y escenas que permanecen en la memoria colectiva.

Uno de los más comentados en los últimos años tuvo como protagonista a la heredera al trono. El 12 de octubre de 2023, durante el tradicional besamanos en el Palacio Real, la princesa Leonor se encontró con uno de sus compañeros cadetes de la Academia Militar de Zaragoza. El joven, de nombre Miguel Reinoso Lozano, le comentó: "Qué guapa estás, Borbón".

Los Reyes y la princesa Leonor saludando al cadete Miguel Reinoso Lozano. Gtres

Aquel gesto sonrojó a la heredera, quien además reaccionó con una tímida risa. La misma respuesta tuvieron sus padres, visiblemente sonrientes y naturales ante un inesperado comentario. La escena fue captada por los fotógrafos y reporteros, convirtiéndose así en un momento viral.

Cabe recordar que fue en 2023 cuando Leonor debutó acompañando a sus padres en la tradicional recepción del Palacio Real.

Un año después, la Hispanidad estuvo marcada por una intensa lluvia que modificó el programa del acto y provocó que los monarcas y alguna autoridad tuviese que guarecerse y abandonar sus puestos. La reina Letizia y distintos miembros del palco se vieron obligados a moverse porque comenzaban a entrar agua en la tribuna. El uniforme del Rey, además, quedó totalmente empapado.

En 2024, año célebre por el décimo aniversario de Felipe VI en el trono, el Día de la Fiesta Nacional también estuvo marcado por un lapsus de Leonor. Tras el izado de la bandera nacional, se celebró, como es tradición, un homenaje a los que dieron su vida por España. En un momento dado, el Rey y la princesa de Asturias bajaron de la tribuna para colocar la tradicional corona de laurel como homenaje a los militares caídos.

Del lapsus de Leonor al gesto de Felipe VI y la tensión por la lluvia: las anécdotas que marcan la Fiesta Nacional

En un punto del trayecto, Felipe VI corrigió a Leonor, pues por un instante la Princesa de Asturias casi camina a la misma altura que el monarca, cuando el protocolo indica que ella debe ir varios pasos por detrás de su padre. El Rey, con un discreto gesto, le indicó su error y la heredera no tardó en enmendarlo.

Más tarde, en el besamanos, los Reyes y la princesa Leonor también llamaron la atención por su entrañable gesto con uno de los padres de la Constitución, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón. El político, con dificultad para caminar y apoyado en su bastón, intentó acercarse a Sus Majestades y a la Princesa de Asturias. Pero los tres, al percatarse de su problema de movilidad, abandonaron brevemente sus puestos y se acercaron a él.

Los Reyes junto a la infanta Sofía en el Día de la Hispanidad 2022. Gtres

2024 no ha sido el único año pasado por agua. En el Día de la Hispanidad de 2016, las condiciones meteorológicas fueron similares. Así, una de las imágenes memorables de aquel día fue la de la princesa Leonor y la infanta Sofía bajo unos enormes paraguas transparentes. Cada una llevaba el suyo.

Otro año a destacar, sobre todo para la heredera al trono, es 2018. El 12 de octubre de aquel año, la princesa Leonor, como futura Reina, se sentó por primera vez a la derecha de su padre. Antes, tanto ella como la infanta Sofía se situaban al lado de la reina Letizia.

La Familia Real en el Día de la Hispanidad de 2020. Gtres

En 2019 y en 2020 se siguió el mismo protocolo. En 2021 y 2022, en cambio, la infanta Sofía ejerció de 'princesa' por un día. La heredera al trono se encontraba estudiando en Gales y no pudo acudir a los actos previstos para el 12 de octubre. Ante la ausencia de Leonor, la benjamina de los Borbón Ortiz se sentó a la derecha del Rey.

En 2023 y 2024, la gran ausente fue la infanta Sofía. En este período era ella quien se encontraba estudiando en el UWC Atlantic College de Gales.

Este 2025, finalmente, ambas acompañarán a sus padres. Así, se volverá a producir una imagen que no tiene lugar desde 2020. La Familia Real al completo presidirá la agenda prevista. Eso sí, para la infanta Sofía, si cabe, será algo más especial, pues debutará en la recepción en el Palacio Real.