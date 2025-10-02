Nueva era en Luxemburgo: Enrique abdica y Guillermo llega al trono entre fastos y una fortuna de 4.000 millones

Los Grandes Duques salientes y los nuevos Grandes Duques en un acto en 2019. Gtres

Luxemburgo ultima los preparativos protocolares para el comienzo de su nueva era. Este próximo viernes, 3 de octubre, el gran duque Enrique de Luxemburgo (70 años) abdicará en su primogénito.

El todavía jefe del Estado y su mujer, María Teresa (69), dejarán el trono tras 25 años dando relevo al príncipe Guillermo (43) y a su esposa, la princesa Stéphanie (41). Una meditada decisión por parte de Enrique, comunicada el pasado 24 de diciembre, en el que fue su último discurso navideño.

La fecha fijada para el ascenso de Guillermo no es casual. El 7 de octubre del 2000, Jean de Luxemburgo, padre del gran duque Enrique, abdicó en favor de su hijo primogénito. Serán tres días de celebración, con eventos especiales y transmisión en directo.

La familia Gran Ducal en un acto en octubre de 2024. Gtres

El programa

Viernes, 3 de octubre

9:30 | Directo desde la Plaza Guillermo II

Los ciudadanos podrán seguir los actos a través de una pantalla gigante instalada en la Plaza Guillermo II. La transmisión comenzará a las 9:30.

10:00 | Ceremonia de abdicación

El gran duque Enrique de Luxemburgo dejará el trono, oficialmente. La ceremonia de abdicación tendrá lugar en el Palacio Gran Ducal. 15 minutos más tarde, se bajará su bandera, identificada con su monograma.

11:00 | Ceremonia de juramento

Una hora después de la ceremonia de abdicación, el príncipe Guillermo se juramentará como nuevo jefe del Estado en la Cámara de los Diputados. Media hora más tarde, se izará la bandera con su monograma.

12:15 | Saludo desde el balcón

Los actos continuarán con la aparición de la familia Gran Ducal en el balcón del palacio, a las 12:15 horas.

12:45 | Paseo por la plaza Guillermo II

La familia Gran Ducal caminará desde el palacio hasta el Ayuntamiento de Luxemburgo. Al recorrido se sumarán dignatarios extranjeros. Entre los invitados a esta jornada histórica se encuentran los reyes de Bélgica, Felipe (65) y Matilde (52), y los Reyes de Países Bajos, Guillermo (29) y Máxima (54).

13:05 | Bienvenida en el Ayuntamiento de Luxemburgo

La alcaldesa Lydia Polfer pronunciará un discurso y abrirá el libro de visitas de la ciudad, que será firmado por la nueva pareja Gran Ducal, los Grandes Duques salientes, las autoridades e invitados internacionales.

13:25 | Paseo por la Plaza Guillermo II

La nueva pareja Gran Ducal volverá a la Plaza Guillermo II reuniéndose con los luxemburgueses. Lo harán de camino al Círculo Municipal, visitando también la zona reservada a personas con movilidad reducida o necesidades especiales.

13:50 | Recepción el Cercle Cité

El Gobierno de Luxemburgo ofrecerá una recepción en el Cercle Cité, centro cultural de la ciudad.

19:00 | Cena de gala

La jornada terminará con una cena de gala que se celebrará en el Palacio Gran Ducal.

Sábado, 4 de octubre

12:00 | Puertas abiertas en el Champ du Glacis

Las celebraciones continuarán al día siguiente, al mediodía. Las puertas del Champ du Glacis, un amplio espacio en las afueras del centro de Luxemburgo y que sirve principalmente como aparcamiento para más de 1.000 vehículos, se abrirán al público en general. Allí se servirá una variedad de comida salada y dulce.

12:30 | 'Shows' y actividades de entretenimiento

Entre las 12:30 y las 20:00 se llevarán a cabo una serie de actuaciones de artistas locales, además de otras actividades de entretenimiento. Al mismo tiempo, una transmisión en directo a través de una pantalla gigante, donde se proyectarán los momentos clave de la gira del Gran Duque.

20:05 | Final de la gira del Gran Duque

Los grandes duques Guillermo y Stéphanie llegarán a la ciudad de Luxemburgo y encabezarán un recorrido hacia el Puente de la gran duquesa Carlota, también conocido como Puente Rojo, símbolo de la capital y de la resiliencia de la sociedad luxemburguesa. Será el fin de la gira del Gran Duque.

Estarán acompañados por 1.800 personas, procedentes de todos los ámbitos y mientras se producen diferentes actuaciones.

22:10 | Discurso del Gran Duque

El gran duque Guillermo se dirigirá a la nación.

22:20 | Espectáculos

Tras el discurso del nuevo jefe del Estado, continuarán los espectáculos y las actividades de entretenimiento. Entre ellas, show de luces con drones y conciertos.

23:50 | Fiesta con DJ

DJ Nosi pondrá el broche final a la segunda jornada de actos con una actuación musical que se extenderá hasta la 1:20.

Domingo, 5 de octubre

11:00 | Te Deum

Luxemburgo rendirá homenaje a su nuevo jefe de Estado en una ceremonia de Te Deum. Será la última celebración de tres días históricos, tendrá lugar en la catedral de Notre-Dame de Luxemburgo y estará presidida por el cardenal Jean-Claude Holleric.

El nuevo Gran Duque

Los nuevos grandes duques de Luxemburgo en un acto en 2022. Gtres

Guillermo es el mayor de los cinco hijos de Enrique con María Teresa Mestre. Al igual que su padre, estudió Ciencias políticas. Además, recibió instrucción militar. Está casado con Stéphanie de Lannoy, de la nobleza belga, desde octubre de 2012. Ella, por su parte, se convertirá en la Gran Duquesa.

Guillermo y Stéphanie tienen dos hijos. El primero, Charles (5), llegó al mundo en 2020 y a partir de este próximo viernes, 3 de octubre, se convertirá en el heredero del Gran Ducado. Tres años más tarde, en marzo de 2023, el matrimonio amplió la familia con el nacimiento del príncipe François (2).

El nuevo Gran Duque asumirá esta nueva etapa tras ejercer de lugarteniente-representante del país durante un año. Un cargo que le ha permitido asumir ciertos poderes que antes solo desempeñaba su padre.

Los Grandes Duques salientes

María Teresa y Enrique de Luxemburgo en un acto en 2019. Gtres

Enrique de Luxemburgo ha sido el jefe del Estado desde octubre del año 2000 tras la abdicación de su padre, el gran duque Juan. Por parte de su progenitor es descendiente del Gran Ducado de Luxemburgo y de los Borbón-Parma. Por el lado de su madre, desciende de la Casa Real belga.

Se educó entre Luxemburgo y Francia y estudió ciencias políticas en Ginebra, donde conoció a su mujer, María Teresa, con quien se dio el 'sí, quiero' en 1981. Ella nació en Cuba y es descendiente de una de las familias más ricas de La Habana.

Durante 25 años han estado al frente del Gran Ducado de Luxemburgo, asumiendo un papel principalmente representativo, pues allí la monarquía es constitucional. Ahora vivirán a un ritmo mucho más pausado.

"Tengo un sueño: tener un poco más de paz y tranquilidad", ha confesado Enrique en una entrevista con el Paris Match. Entre sus planes está visitar a sus hijos y nietos siempre que quieran, recorrer Europa en coche o montar en moto por el Himalaya.

Enrique seguirá formando parte del Comité Olímpico Internacional y estará comprometido con diferentes causas sociales. María Teresa, por su parte, impulsará sus fundaciones.

"Estamos serenos y felices con este cambio de vida", ha asegurado el Gran Duque saliente. Tanto él como María Teresa confían plenamente en su hijo y su nuera.

Los más ricos del continente

Con unos 670.000 habitantes, Luxemburgo es el único Gran Ducado que queda en el mundo y tiene una de las mayores rentas per cápita del planeta.

Sus soberanos, de hecho, son los más ricos del continente, con una fortuna de 4.000 millones de dólares