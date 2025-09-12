Por qué es "imposible" (al menos por ahora) un reencuentro entre los príncipes Harry y Guillermo: todas las hipótesis al respecto

La ciudad de Londres fue testigo en la tarde de este pasado miércoles, 11 de septiembre, de un acontecimiento de renombre. Tras cerca de 19 meses sin verse -desde febrero de 2024-, el rey Carlos III (76 años) y su hijo menor, el príncipe Harry (40), se reencontraban en Clarence House, la residencia oficial del monarca.

Al filo de las 17:30 de la tarde del día 11, el duque de Sussex era inmortalizado por los medios de comunicación en las inmediaciones de la vivienda. Allí, en su interior, permaneció 55 minutos exactos. Un tiempo que el vástago menor de la princesa Diana empleó para dar paso a una reunión privada tomando té junto a su progenitor.

La posibilidad de un reencuentro entre Carlos III y el príncipe Harry venía resonando fuertemente semanas atrás. Así, este pasado día 11, lo que era un secreto a voces terminó siendo una realidad palpable, convirtiéndose en la comidilla de todo un planeta.

El príncipe Harry abandona Reino Unido tras la visita de 54 minutos a su padre, el rey Carlos III, en Gtres

El reencuentro entre el príncipe Harry y su padre se produjo el tercero de los cuatro días que el marido de Meghan Markle (43) estuvo en su país natal. Ha sido este pasado jueves, 11 de septiembre, cuando el royal ha puesto fin a su estancia en Londres.

No es asunto baladí mencionar que esta reunión privada tuvo lugar poco después de que el rey Carlos III arribara en Londres. El monarca, cabe apuntar, acababa de regresar de Escocia cuando protagonizó el encuentro con su hijo pequeño en Clarence House.

Mientras esta reunión se producía, los ojos de buena parte de la población se posaban en otra persona, en el tercero en discordia de toda esta disputa: el príncipe Guillermo de Inglaterra (43).

El heredero al trono ha permanecido casi todos los días en la capital británica o, en su defecto, por sus alrededores. De hecho, el pasado lunes, día 8, la distancia entre el príncipe de Gales y Harry fue de apenas 12 kilómetros, lo que incentivó los rumores en torno a un posible reencuentro entre la dupla de hermanos. Sin embargo, nada que ver. Por el momento, no se contempla una reunión entre ellos.

Guillermo y Harry en una imagen de archivo de 2019. Gtres

De acuerdo a la información que maneja Daily Mail, era poco probable que se produjera un reencuentro entre los dos hijos que Carlos III tuvo con Diana de Gales. Según han revelado fuentes al portal, el príncipe Guillermo se encuentra plenamente centrado en sus compromisos institucionales y no tiene previsto por ahora dar paso a ningún tipo de acercamiento.

Los expertos en realeza, como no podía ser de otra forma, tampoco han tardado en expresar sus hipotésis y opiniones acerca de por qué no ha sucedido el encuentro entre Guillermo y Harry.

Robert Lacey, autor del libro Battle of brothers -Batalla de hermanos-, ha revelado que "la ruptura es demasiado profunda y duradera". "En mi opinión, no cambiará nada hasta que Harry ofrezca una disculpa pública sincera a su hermano", ha verbalizado el experto en realeza a People.

También ha querido aportar la historiadora Amanda Foreman su veredicto. "Todos quieren que suceda más pronto que tarde, pero es precisamente eso lo que lo hace imposible", ha relatado.

Carlos III, Guillermo, Kate, Harry y Meghan, en 2018. Gtres

Meghan Markle no ha acudido junto a su marido en esta visita al país. Sin embargo, lo cierto es que la duquesa de Sussex se ha convertido en protagonista indirecta. Numerosos tabloides británicos como el Daily Mail han aprovechado la aparición de Harry en Reino Unido para atacar públicamente a la intérprete de Suits.

Entre ellos, cabe apuntar, se encuentra uno que reza El momento en el que Guillermo actuó de escudo entre Kate y Meghan.

Este artículo, publicado por el citado tabloide el pasado día 6, recoge uno de los encuentros más polémicos entre Markle y Guillermo de Gales y Kate Middleton. Y es que la relación entre el heredero al trono británico y Meghan siempre ha estado marcada por altibajos.

La mayoría de los expertos, de hecho, coinciden en que uno de los principales motivos de que un acercamiento entre la pareja de hermanos no se produzca -al menos por el momento- radica en las memorias que publicó Harry tiempo atrás.

A comienzos del año 2023, el duque de Sussex sacó a la luz Spare -En la sombra-, un libro que recoge la historia de su vida. Uno de los capítulos más polémicos del tomo narra la presunta agresión que el príncipe Guillermo propició a su hermano tras una discusión con Meghan Markle.

Los príncipes de Gales y los duques de Sussex, en una fotografía realizada en 2022. Gtres

Al describir el conflicto, Harry recogió en el tomo que su hermano se presentó en su casa de Londres, Nottingham Cottage, para conversar acerca de los problemas con la prensa. Fue entonces cuando calificó Guillermo a Meghan Markle como una persona "difícil", "grosera" y "abrasiva".

Una visión -la de Guillermo sobre Meghan- que, aún a día de hoy, cobra fuerza. Grant Harrold, en conversaciones con el portal Page Six, así lo ha confirmado recientemente. "Cuando Meghan llegó a la vida de Harry, todo cambió", ha apuntado.

Además, ha reconocido: "Si se reconcilian y luego vuelven a pelearse, ¿quién dice que no habrá otro libro, otra serie de Netflix o una entrevista al respecto?".

Las memorias del príncipe Harry

No es la presunta agresión por parte de su hermano Guillermo y la tensa relación entre la Familia Real británica con Markle lo único que el duque de Sussex recogió en aquellas memorias que dieron la vuelta al mundo cerca de tres años atrás.

Relató el príncipe Harry en el tomo que no fue capaz de soltar una lágrima hasta que, en el funeral, asumió la realidad y pudo llorar a su madre.

A pesar de que el royal asegura ahora querer recuperar a su padre, lo cierto es que en Spare reveló que al rey Carlos III le costaba "expresar sus sentimientos". A la reina Camila (78), por otro lado, la llegó a acusar directamente de filtrar información a la prensa.

La estancia de Harry en Reino Unido

Este pasado lunes, 8 de septiembre, Harry regresó a Londres con motivo de la entrega de premios de una organización benéfica Premios WellChild, de la que ejerce como patrocinador. El día 9, por otra parte, viajó a Nottingham para destacar la labor que se realiza en favor de los jóvenes allí presentes.

Tras cuatro días en su país natal, el duque de Sussex dio por concluida su estancia en Reino Unido este pasado día 10. Antes de partir, Harry visitó el Diana Award, en el centro de Londres, para escuchar a jóvenes hablar sobre salud mental. Un evento al que acudió menos de 24 horas después del reencuentro con su padre y donde se mostró sonriente.