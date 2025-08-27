Irene Urdangarin y Juan Urquijo ponen fin a su relación tras casi dos años juntos

Juan Urquijo e Irene Urdangarin, un montaje de EL ESPAÑOL. Montaje de EL ESPAÑOL.

Irene Urdangarin (20 años) y Juan Urquijo (26) han puesto fin a su relación sentimental. La dupla, que mantenía una discreta historia de amor desde hace cerca de dos años, emprende ahora caminos por separado.

Tal y como adelanta la revista ¡HOLA! en su edición de este miércoles, 27 de agosto, la hija de la infanta Cristina (60) y el hermano de Teresa Urquijo (28) han atravesado una crisis que no han podido superar, marcada, principalmente, por la distancia que les separa.

Urdangarin, cabe recordar, reside desde hace un tiempo en Reino Unido con motivo de sus estudios universitarios. Juan, por su parte, tiene instalada su residencia fija en Madrid, centrado en su trabajo y sus obligaciones profesionales.

Los rumores en torno a una posible separación comenzaron a resonar este verano. Tanto Irene como Juan han disfrutado de planes por separado y sus ausencias en fechas clave no han pasado desapercibidas. Todo indica que ambos han decidido dar por cerrada una etapa, dando paso a nuevas direcciones en sus vidas personales.

La ausencia de Irene en el bautizo de Lucas, hijo de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida (50) y primer sobrino de Juan, fue la primera señal evidente de crisis. La joven había asistido a otros eventos familiares de los Urquijo, de ahí que su ausencia resultara llamativa. Ninguno ofreció explicaciones, lo que avivó aún más los rumores de ruptura.

En esta misma línea, la ya expareja ha vivido la época estival por separado. Juan ha estado en el sur de España, mientras que Irene ha disfrutado de planes familiares que le han servido de refugio. No sólo ha estado junto a su madre, también ha compartido días con sus hermanos Juan (25) y Miguel (23) en el País Vasco francés, como suelen hacer cada verano.

Fue en otoño de 2023 cuando Irene Urdangarin y Juan empezaron a conocerse más íntimamente. Sin embargo, nadie fechaba el inicio de su discreto romance. No obstante, tal y como publicó EL ESPAÑOL, la dupla celebró su primer aniversario juntos el 9 de enero de 2024.

Con motivo de esta dulce efemérides, Urquijo quiso tener un detalle con su razón de amor. Este diario pudo confirmar en exclusiva que, esa mañana, hasta el Palacio de La Zarzuela llegó un ramo de flores para Irene Urdangarin. ¿El remitente? Juan Urquijo, que quiso felicitarle su primer año juntos de la forma más romántica.

La hija pequeña de Iñaki Urdangarin (57) y su Juan se conocen desde niños. Ambos son descendientes directos del rey Alfonso XII y sus familias son amigas. De hecho, Urquijo estudió en el elitista colegio St. George, de La Moraleja, donde coincidió con Victoria de Marichalar (24).

