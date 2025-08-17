El rey Felipe VI interrumpe sus vacaciones privadas para visitar el cuartel general de la UME y el despliegue ante los incendios
El Jefe de Estado ha hecho un parón en su periodo de descanso para conocer la última hora sobre los incendios que azotan parte de nuestro territorio.
Este domingo, 17 de agosto, el rey Felipe VI (57) se desplazará a Torrejón de Ardoz, en Madrid, para visitar el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y conocer de primera mano la situación de los incendios que estos días azotan a distintas zonas de España.
Según ha informado la Casa de S. M. el Rey, la cita está prevista para primera hora de la tarde y contará con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles (68).
La reaparición del Jefe de Estado en la sede de la UME supone un parón forzoso en sus vacaciones privadas. Una medida in extremis que no estaba en su agenda oficial de compromisos y que responde a la gravedad del fuego que ya ha arrasado más de 150.000 hectáreas en todo el país.
Y es que la ola de calor, sumada a la oleada de incendios en Galicia, Castilla y León, Asturias, y de manera más intensa, en Extremadura, está dejando a muchas regiones al límite. Los incendios han causado la muerte de seis personas en lo que va de verano.
En la actualidad, la UME mantiene desplegados a 1.400 militares en el frente directo de las llamas en los focos más graves, apoyados por otros 2.000 efectivos en tareas logísticas y de refuerzo. El dispositivo se completa con 450 medios materiales, distribuidos en las zonas más castigadas por el fuego.
En contacto con las autoridades
El panorama se presenta, de momento, bastante complicado. Es por ello que el Rey ha decidido tomar parte activa. A primera hora de la tarde se personará en el Cuartel General de la UME, situado en la base aérea de Torrejón, para recibir información de primera mano sobre los incendios.
A lo largo de la semana ha mantenido conversaciones telefónicas con los presidentes autonómicos de las regiones más afectadas: Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón.
En cada una de estas llamadas, Felipe VI se ha interesado por el alcance de los incendios y la situación de las poblaciones afectadas.
Además, el Rey sigue en contacto continuo con el Gobierno central, que le traslada la información actualizada sobre la evolución de los incendios y las operaciones en marcha para sofocarlos.
La reaparición pública de Felipe VI se produce en un momento delicado a nivel personal. Su íntimo amigo, Jaime Anglada (52), permanece ingresado después de sufrir un grave accidente de tráfico en el que fue arrollado por un coche cuando él conducía su moto a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma.
A este hecho se suma que su tía materna, Irene de Grecia (83), atraviesa un complicado momento de salud. De la hermana de la reina Sofía (86) apenas han trascendido detalles. Pero las últimas informaciones apuntan a un decaimiento de su estado.