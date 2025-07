El emérito Juan Carlos regresa a Galicia tres días antes de que la princesa Leonor llegue a Marín

Una vez más, Juan Carlos I (87 años) ha regresado a las costas del Atlántico. Este jueves, 10 de julio, el Emérito ha aterrizado a las 18:37 horas en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, desde donde se ha trasladado por carretera a Sanxenxo. Como es habitual, en esta localidad de la provincia de Pontevedra tiene previsto disfrutar de las regatas.

Esta es la cuarta visita que el padre del rey Felipe VI (57) realiza a Galicia en lo que va de año. Fiel a su costumbre de participar con sus amigos en la práctica de la vela, uno de sus deportes favoritos, se ha trasladado en un vuelo privado procedente de Logroño.

A su llegada al aeródromo le esperaba Pedro Campos, quien aguardaba paciente y discreto a pie de pista. Allí ha saludado a las personas que le esperaban en pista y minutos después se ha subido en el vehículo de su amigo, quien lo ha trasladado hasta su domicilio.

El rey Emérito, a su llegada al aeropuerto vigués de Peinador. Es su cuarta visita a Galicia en lo que va de año. EFE

El presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo vuelve a ser una vez más su anfitrión en la casa que tiene a las afueras de la localidad pontevedresa y en la que el Emérito pernocta en todas y cada una de sus visitas a las regatas.

Su llegada, que se produce menos de un mes después de la última, tiene que ver con las nuevas pruebas que se disputarán en Sanxenxo estos días. Allí está amarrado el 'Bribón', el barco de la clase 6 metros del que el padre de Felipe VI es patrón.

Leonor, este domingo en Marín

Desde este viernes, el municipio acogerá la quinta prueba de la Liga 6 metros. Es última regata puntuable para el Trofeo Xacobeo, antes de la celebración del Campeonato del Mundo en Nueva York.

Lo más curioso de esta nueva visita de Juan Carlos I es que ha aterrizado en tierras gallegas apenas tres días antes de que su nieta, la princesa Leonor (19), llegue a Marín. Será este domingo cuando la Princesa de Asturias sea recibida en esta localidad pontevedresa, a tan solo 25 kilómetros de Sanxenxo.

El rey Juan Carlos se traslada con Pedro Campos hasta el domicilio de su amigo en Sanxenxo, donde se aloja en sus visitas a esta localidad de Pontevedra. EFE

El pasado miércoles, 9 de julio, la Heredera al Trono recaló en el puerto de Ferrol a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano tras seis meses de instrucción naval. Será su penúltima parada antes de regresar a Marín el próximo domingo, 13 de julio.

Los Reyes también visitarán Pontevedra

Tres días después, el miércoles 16, la princesa Leonor presidirá, acompañada por sus padres, el rey Felipe VI y la reina Letizia (52), la entrega de Reales Despachos a los nuevos oficiales de la Armada en la Escuela Naval de Marín.

Tanto por la cercanía geográfica como por la proximidad en fechas de la Familia Real y el Emérito, que coinciden estos días en Pontevedra, todo hace pensar que podría producirse el siempre esperado encuentro familiar. Aunque, ya se sabe: cualquier actividad personal de los miembros de la realeza no es divulgada por la Casa Real.

El Emérito saluda a las cámaras en su cuarta visita a Galicia, donde tiene previsto disfrutar del deporte de la vela. EFE

El rey emérito Juan Carlos I ha sido fotografiado en su traslado a la residencia de su íntimo Pedro Campos este jueves. De momento no ha hecho declaraciones sobre la publicación de su libro de memorias.

La editorial Planeta se ocupará del lanzamiento de Reconciliación, una biografía que se producirá a finales de 2025.

Libro de memorias

Después de casi cuarenta años de reinado, Juan Carlos I ha decidido salir al paso de la ingente cantidad de información publicada a raíz de su marcha a Abu Dabi.

Consciente de que los "propios errores han acabado por ensombrecer su trayectoria", tal y como anuncia la editorial en un comunicado, su libro tiene como objetivo "reparar esa situación".

"Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos, públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué le desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Porque siento que me roban mi historia", destaca uno de los párrafos que ha salido a la luz de sus memorias.