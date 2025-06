Felipe VI y Letizia aparecen por sorpresa en la Plaza Mayor de Madrid: su derroche de gestos cómplices en una cita especial

Felipe VI (57 años) y Letizia (52) lo han vuelto a hacer. Una vez más, han reaparecido por sorpresa en público. El pasado miércoles, 18 de junio, se presentaron en el concierto de la Guardia Real en la Plaza Mayor de Madrid. Un recital en el que no se esperaba su asistencia, por lo que su visita ha causado un gran revuelo entre los asistentes.

La cita no figuraba en su agenda oficial, pero el Jefe de Estado y su esposa no han querido perdérsela. No les faltaban motivos para estar presentes en este evento. Porque no se trataba de un concierto común. Este concierto conmemoraba una fecha muy especial para ellos: el décimo aniversario de la proclamación del monarca.

Durante el tiempo que duró su asistencia se mostraron tan unidos como de costumbre. Las sonrisas entre ellos, los gestos de cariño, y las miradas confidentes han sido el denominador común de una aparición que ha brindado bonitas fotos para el recuerdo. Unas instantáneas que muestran a un matrimonio enamorado.

Los Reyes Felipe VI y Letizia, en el concierto de la Guardia Real ofrecido en la Plaza Mayor de Madrid. EFE

Minutos después de presidir en la Casa de América los Premios Internacionales 'Rey de España' de Periodismo 2025, y sin cambiarse de ropa, Felipe y Letizia, ataviada con un mono negro con escote cruzado de Hugo Boss, se desplazaron hasta el corazón de la capital.

Recibidos entre aplausos

Con su presencia apoyaron este homenaje a la figura del monarca protagonizado por la Unidad de Música de la Guardia Real, una de las formaciones musicales más destacadas de las Fuerzas Armadas.

Recibidos entre aplausos y al ritmo del himno de España, los Reyes no han dudado en acercarse al público nada más llegar a la Plaza Mayor.

Los Reyes, en su visita sorpresa a la Plaza Mayor de Madrid. GTRES

Incluso han llegado a saltarse el protocolo al acceder a hacerse fotografías con algunos de los asistentes. Poco después de sus improvisados saludos y selfies, se han dirigido a sus asientos para presenciar en primera fila el espectáculo.

Justo antes de ocupar su silla, Felipe y Letizia han charlado con algunos miembros de la Unidad de Música de la Guardia Real. "Mejor sentaros, que así nos veis", les ha dicho el Rey.

A pocos metros de ellos se encontraba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (50), quien está a punto de convertirse en padre primerizo. Su esposa, Teresa Urquijo (28) se encuentra en la recta final de su embarazo.

Felipe VI canta un pasodoble

A lo largo del concierto, los Reyes se han dejado ver relajados. Risueños. Muy naturales. Y dejándose llevar. Tanto, que Felipe VI se ha atrevido a entonar algunas notas.

Los Reyes Felipe y Letizia, en el concierto ofrecido por la Guardia Real que conmemora el aniversario de la proclamación. GTRES

Se ha puesto a cantar La Banderita, un clásico pasodoble que no ha dudado en tararear, divertido. Todo ello ante la atenta mirada de su esposa, quien sonreía ante su arranque de espontaneidad.

Confidencias al oído

Ha sido en ese instante cuando se ha podido ver a la Reina susurrando algo en el oído al Jefe de Estado. No cabe duda de que disfrutaron la velada. Tras escuchar el comentario de Letizia, el Rey ha seguido entonando la canción, acompañando así a la orquesta de la Guardia Real.

Los Reyes, en la Plaza Mayor de Madrid. GTRES

Una vez más, los monarcas se han mostrado naturales y muy cariñosos entre ellos. Prueba de ello son las instantáneas en las que se ve cómo se cogen de la cintura y se miran el uno al otro con visibles muestras de cariño. Tan enamorados como el primer día...

Cabe recordar que este jueves, 19 de junio, se cumplen once años de la proclamación de Felipe VI. El hijo de Juan Carlos I (87) fue proclamado Rey el 19 de junio de 2014 ante las Cortes Generales después de jurar la Constitución.

El concierto celebrado en la Plaza Mayor de Madrid es el último de los recitales que la Unidad de Música de la Guardia Real ha ofrecido para celebrar los 10 primeros años de reinado. Un espectáculo que han realizado en distintas ciudades españolas, como Santa Cruz de Tenerife o Burgos, para conmemorar el X Aniversario de la Proclamación de el Rey.