Sarah Ferguson revela que tras recibir los diagnósticos de cáncer de mama y de piel sintió "una sentencia de muerte"

Para Sarah Ferguson (65 años), recibir un diagnóstico de cáncer fue como sentir "una sentencia de muerte". Un doloroso revés que califica como "una experiencia traumática". Así lo ha revelado la propia duquesa de York en sus más recientes declaraciones sobre su enfermedad.

En un artículo publicado en The Times, la exesposa del Príncipe Andrés (65) ha hablado con total franqueza del impacto que supuso para ella saber que se enfrentaba a dos tipos de cáncer diferentes: uno de mama y otro de piel.

A la aristócrata duquesa le diagnosticaron un melanoma maligno en enero de 2024. Un diagnóstico impactante que llegó apenas seis meses después de que recibiera tratamiento para cáncer de mama y se sometiera a una cirugía de reconstrucción mamaria. Para Ferguson, recibir múltiples diagnósticos con apenas unos meses de diferencia fue un durísimo varapalo. Se sintió que tenía los días contados cuando los médicos le dieron la noticia.

La duquesa de York, en el Festival de Venecia de 2022. GTRES

La que fuera nuera favorita de la reina Isabel II ha contado este testimonio para apoyar una campaña para mejorar la atención a los adolescentes con cáncer. Cree que la dureza de este tipo de diagnósticos se sobrelleva mejor en la edad adulta y considera que hay que poner especial atención cuando se trata de adolescentes.

Una experiencia "traumática"

En su escrito en el diario británico ha apuntado que ya había superado los 60 años en el momento de afrontar dos problemas de salud consecutivos, por lo que que tenía la "madurez y la experiencia de vida" para afrontarlos. Algo que no sucede del mismo modo con los jóvenes, lo que la ha animado a apoyar la campaña #AndYoungPeople del Teenage Cancer Trust.

Y es que, ahora que conoce en primera persona el temor que provoca padecer un cáncer, siente preocupación por el hecho de que los profesionales de la medicina no se tomen lo suficientemente en serio a los adolescentes. Considera que debe haber un tratamiento especial para ellos, pues no han alcanzado aún la plena madurez.

“Tenía 63 años cuando me diagnosticaron cáncer por primera vez, y el cáncer a cualquier edad es traumático”, dijo. “Pero como adultos, tenemos la madurez y la experiencia de vida que nos ayudan a defendernos y afrontar los desafíos.

“Podemos buscar ayuda si la necesitamos y, lo más importante, lamentablemente, nuestras voces suelen tomarse más en serio”, sostiene Sarah Ferguson en su artículo. En él recuerda que, según una investigación de 2023, casi la mitad de los adolescentes y adultos jóvenes diagnosticados con cáncer tuvieron que ver a su médico de cabecera más de tres veces antes de ser derivados a especialistas.

Sarah Ferguson, en el funeral que se celebra cada año en memoria de Constantino II de Grecia, en el castillo de Windsor, en 2024. GTRES

Ferguson, patrocinadora del Teenage Cancer Trust junto a sus hijas, la princesa Beatriz (36) y la princesa Eugenia (35), tiene previsto visitar una unidad de cáncer apoyada por esta entidad benéfica este miércoles, 23 de abril. Esta visita se produce después de que la entidad solicitara, a través de una carta enviada al secretario de salud del Reino Unido, Wes Streeting, que los adolescentes sean considerados en el Plan Nacional del Cáncer para Inglaterra.

A principios de este año, Ferguson habló sobre los "lugares oscuros" a los que la llevó su doble diagnóstico de cáncer. Entonces reveló que con el susto de salud sintió como una "bomba que explotó en mi vida".

"Mi familia me ha apoyado"

“Un diagnóstico es suficiente para afrontarlo, pero tuve dos en un año. No me importa admitir que mi mente se sumió en la oscuridad, reflexionando sobre mi propia mortalidad”, dijo hace tres meses. En su caso, ha contado con el apoyo incondicional de sus seres queridos para superar este trance: "Mi familia me ha apoyado muchísimo durante este período. He recurrido a la meditación y la atención plena para mantener una actitud positiva y equilibrada".

Sarah Ferguson fue diagnosticada en junio de 2023 de un cáncer de mama. Poco después se sometió a una mastectomía, pero no requirió quimioterapia ni inmunoterapia, "ni he tomado ningún medicamento". Tras la intervención, volvió a pasar por quirófano: esta vez para someterse a cirugía reconstructiva para mejorar su bienestar físico y emocional.

En enero de 2024, cuando aún se estaba recuperando de su dolencia, se le diagnosticó un melanoma maligno. Por suerte, la enfermedad no se extendió. Aún sigue en proceso de recuperación.