Las hipótesis sobre la estrategia judicial que sigue el emérito Juan Carlos con las demandas a Miguel Ángel Revilla y Corinna

En menos de 10 días, el rey Juan Carlos (87 años) ha interpuesto demandas a Miguel Ángel Revilla (82) y Corinna Larsen (61). El anterior jefe del Estado ha decidido emprender acciones legales contra el expresidente de Cantabria por "expresiones injuriosas" que el político habría dirigido hacia el monarca entre los años 2022 y 2025 "en distintos medios de comunicación". Con la empresaria ha seguido una línea similar. Ha presentado una demanda por delitos contra el honor en un tribunal suizo.

Dos iniciativas sin precedentes que han puesto al Emérito en el foco de la noticia. La Casa de Su Majestad el Rey se desmarca del asunto. "No tenemos esa información porque es una cosa particular del rey Juan Carlos", explicó la Casa Real a EL ESPAÑOL.

De hecho, Marina Fernández, directora de Comunicación y Relaciones Internacionales del Grupo Escuela Internacional de Protocolo, recuerda en conversación con este periódico que se trata de "una decisión personal. Se toma de manera independiente de la jefatura del Estado. Apartada por completo de la estrategia global de comunicación y funcionamiento de la Casa de Su Majestad el Rey".

El rey Juan Carlos en Lisboa el pasado febrero, una de sus últimas imágenes públicas. Gtres

Se trata de una situación que "sobrepasa el ámbito del protocolo", como indica Marina Fernández. "El rey Juan Carlos ya no es el jefe del Estado, con lo cual es una decisión personal y privada. Pero es el rey Juan Carlos y es complejo a nivel institucional".

Al margen de que es un tema complejo, la estrategia del Emérito parece clara: una batalla legal contra sus detractores. Pero, ¿por qué ahora? ¿Cuáles son las intenciones del rey Juan Carlos?

La periodista Carmen Duerto, quien lleva 30 años escribiendo sobre la Familia Real, explica a este medio que el Emérito apoya el camino de las demandas que inició su hijo, el rey Felipe VI (57), semanas antes. Cabe recordar que a finales del pasado marzo, Casa Real interpuso una denuncia tras la filtración de unas fotos de la princesa Leonor (18) en Chile.

"Una vez que el rey Felipe abre el camino de las demandas como forma de contestación, dado que el rey Juan Carlos tiene muchas ganas de contestar, siente que es un respaldo, que es un camino que ha iniciado su hijo y lo secunda semanas después", explica Carmen Duerto.

La periodista recuerda que "aunque el Emérito no cuente con el apoyo oficial de la Casa Real, la realidad es que él sigue siendo miembro de ella y también es Familia Real". En esta línea, argumenta: "Son seis miembros y uno de ellos es el rey Juan Carlos. No recibe asignación, pero sí nos encargamos de su equipo de seguridad en el extranjero. Al ser residente fiscal en el extranjero, tenemos que ocuparnos de su seguridad. Esa medida que toma el rey Felipe de contestar con una demanda, le respalda a él y le hace fuerte".

Juan Carlos recurre a las demandas porque "tener a sus amigos portavoces o su propia biógrafa, que está haciendo pública la opinión, no es suficiente. Necesita algo más radical como son las demandas por vía judicial. Es un camino más directo", añade Carmen Duerto.

El rey Juan Carlos y Corinna Larsen, en una imagen de archivo. Gtres

De acuerdo con la periodista, la demanda a Miguel Ángel Revilla se debe a que es "un personaje mediático". Carmen Duerto recuerda que el expresidente de Cantabria "sale en todas las televisiones y no tiene problemas en decir lo que le parece". En su opinión, el político "se había sentido defraudado, pues tenía una relación con el Emérito y al conocer todas las tropelías y las cosas por las que no se le pudo juzgar, se sintió dolido".

Ana Polo, también periodista y experta en realeza, pone en el foco otra hipótesis: "El Emérito está empeñado en defender su legado. A él le gustaría que lo recordasemos como el gran artífice de la transición, la persona que hizo posible la vuelta a la democracia en España".

Según Polo, el Emérito está llevando a cabo varios movimientos. Al igual que Carmen Duerto habla de su biógrafa, pero en su opinión, como vía para "normalizar su imagen".

"Todo el tema que está haciendo con Laurance Debray... Hay como una especie de campaña. No sólo para normalizar su imagen, sino también para defender el legado. En ese sentido, el Emérito está pasando a la acción", explica Ana Polo.

Juan Carlos en Sanxenxo en octubre de 2024. Gtres

Para la periodista, eso sí, Juan Carlos no estaría consiguiendo su objetivo. Las demandas "hacen lo contrario a lo que él persigue. Ponen una vez más sobre el tapete todos los problemas que ha tenido. Es verdad que no ha sido imputado, es verdad que ninguna de las cuestiones judiciales ha prosperado, con lo cual, desde el punto de vista judicial está perfectamente limpio. Pero obviamente ha habido escándalos y situaciones complejas", recuerda en su argumento.

Ana Polo, por otro lado, establece diferencias entre las dos demandas que ha puesto el Emérito. "En el caso de Revilla, es un personaje muy popular entre varias capas de la población. Con Corinna, es bastante complejo. Está todo el tema del legado y luego, todas las acusaciones que ella hizo, absolutamente gravísimas. El Emérito también quiere contrarrestar esa narrativa. Considera que muchos de los hechos que ha narrado Corinna no son como ella lo explica", indica la periodista.

Aunque la imagen del Emérito se ha visto dañada, para Carmen Duerto, las demandas a Revilla y Corinna no ayudarán a mejorar su reputación: "En sede judicial uno no puede restablecer su imagen ni su legado. Lo tiene que establecer en el ejercicio y esto es una concatenación de hechos erróneos". Rotunda, añade: "Su imagen está muy tocada. Aunque no se le haya podido juzgar porque parte de sus delitos han prescrito, otros porque estaban parados por la inviolabilidad y otros porque pudo poner solución antes de que iniciaran las medidas, eso no se resuelve poniendo demandas".