Nuevo revés en Inglaterra: se reabre la investigación por la muerte de Thomas, marido de Lady Gabriella Windsor

No cabe duda que el 2024 está siendo un año de lo más convulso para los Windsor. Además de las enfermedades del rey Carlos III (75 años) y la princesa de Gales, Kate Middleton (42) en febrero una mala noticia salpicaba de nuevo a la Familia Real británica: la trágica muerte de Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Windsor (43), a los 45 años de edad.

Kingston fue hallado muerto en el pequeño condado inglés de Gloucestershire. A partir de ese momento, comenzó una investigación para determinar las causas de la muerte, que dictaminó que murió de una "herida traumática en la cabeza" mientras se encontraba en la casa que tienen sus padres en el condado mencionado, cerca de la frontera de Gales.

Ahora, cuando han pasado poco más de ocho meses del terrible suceso y con Buckingham más tambaleante que nunca, han salido a la luz nuevos datos que hacen que se reabra el caso.

Las nuevas informaciones apuntan a que la investigación sobre la muerte del difunto esposo de Lady Gabriella se centrará en conocer si su fallecimiento estuvo relacionado o no con una nueva medicación que estaba tomando.

Ha sido este martes, 8 de octubre, cuando ha tenido lugar una audiencia de revisión previa a la investigación en el Tribunal Forense de Gloucestershire. Durante la audiencia, Martin Porter KC, abogado, ha revelado que a la familia Kingston se le había "informado de que podría haber una conexión" entre la medicación que había tomado y su estado mental antes de su muerte.

El abogado dijo al tribunal que "la investigación no debería limitarse a la causa final de la muerte, que es clara y obvia" y que esta debería incluir "el estado mental del Sr. Kingston y si ese estado mental se vio afectado por la medicación que había tomado". "En apoyo de mis argumentos, se ha informado a la familia que podría haber una conexión que su tribunal debería investigar", finalizaba el señor Porter al respecto.

Thomas Kingston y Gabriella Windsor.

Por su parte, Katy Skerrett, forense principal de Gloucestershire, aseguró que "la reciente prescripción debería ser parte del alcance. Estoy de acuerdo con el Sr. Porter, sin embargo, advierto firmemente que si se establecerá un vínculo causal es un asunto muy diferente".

La audiencia ha permanecido abierta al público y allí se han dado cita los padres de Thomas. De hecho, será su padre, Martin Kingston, quien prestará declaración en la investigación en nombre de la familia. Sin embargo, ha habido una ausencia destacada y ha sido la de su viuda, Lady Gabriella Windsor, quien no ha estado presente en un día clave sobre la investigación de la muerte de su marido.

En la primera audiencia, celebrada tan solo unas semanas después de su inesperada muerte, salió a la luz lo que había sucedido el día en el que Thomas Kingston perdió la vida. Katy Skerrett, como jefa forense de Gloucestershire, reveló la causa de la muerte y cómo habían sido las últimas horas del esposo de Lady Gabriella.

"El Sr. Kingston estaba visitando la casa de sus padres en los Cotswolds. El 25 de febrero de 2024, almorzó con sus padres. Su padre salió a pasear a los perros", comenzó diciendo. "A su regreso, el señor Kingston no estaba en la casa y, después de unos 30 minutos, su madre fue a buscarlo. Su padre forzó la entrada de un edificio cerrado con llave cuando no pudo obtener respuesta. Encontró al señor Kingston muerto con una herida catastrófica en la cabeza. En el lugar había un arma. Se llamó a los servicios de emergencia. La policía está convencida de que la muerte no es sospechosa", sentenció.

Thomas Kingston y Gabriella Windsor, en una imagen de archivo.

Los sanitarios que atendieron a Thomas, por su parte, apuntaron que habían recibido una llamada de los dos progenitores en torno a las seis de la tarde, razón por la que acudieron a la casa junto a la policía: "Fuimos llamados por el servicio de ambulancia el domingo a las 6:25 pm con un informe de la muerte de un hombre de 45 años en una dirección en los Cotswolds. La muerte no se trata como sospechosa y se prepara un expediente para el forense", indica el comunicado que emitieron por aquel entonces.

Después de la repentina muerte de su marido, Lady Gabriella Windsor ha optado por mantener un estilo de vida de lo más hermético. No fue hasta el pasado mes de junio cuando reapareció públicamente. Lo hizo rodeada de la Familia Real británica, quien ha sido un gran apoyo para ella en estos momentos tan difíciles a los que ha tenido que hacer frente.

Además, la ocasión no fue otra que una de las citas míticas para la Corona británica: las carreras de Ascot. Gabriella llegó en el mismo carruaje que la princesa Ana de Inglaterra (74), hermana del Rey. Ambas iban justo detrás de Carlos III y su esposa, la reina consorte, Camila.