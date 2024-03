El rey Carlos III reaparece tras el anuncio del cáncer de Kate Middleton con un significativo mensaje

El rey Carlos III de Inglaterra (75 años), que se somete a un tratamiento oncológico, ha resaltado este Jueves Santo, 28 de marzo de 2024, en un mensaje de Pascua el compromiso que hizo en su coronación, en mayo de 2023, de seguir el ejemplo de Cristo de servir y no ser servido.

El mensaje, difundido durante una misa en la catedral de Worcester, en el oeste de Inglaterra, estaba grabado al no poder el Rey asistir en persona debido al tratamiento al que se somete desde febrero, aunque su esposa, la reina consorte Camila (75), ha estado presente en su lugar.

Esta es la primera intervención del Rey en público desde que el pasado viernes su nuera, Kate Middleton (42), princesa de Gales, comunicara a través de un vídeo que ella también ha sido diagnosticada de cáncer.

Carlos III durante una audiencia en Londres, con el Primer Ministro, Justin Trudeau, el pasado 6 de marzo. Gtres

Carlos III ha asegurado este jueves 28 que el servicio religioso de Pascua tiene "un lugar especial en mi corazón" al tener "su origen en la vida de Nuestro Señor que se arrodilló ante sus discípulos". Un mensaje que se ha reproducido en formato audio porque el templo no tiene las herramientas necesarias para proyectar vídeos.

Al arrodillarse, "les dio a ellos y a todos nosotros un ejemplo de cómo debemos servirnos y cuidarnos unos a otros", ha agregado el padre de Guillermo de Inglaterra (41), al tiempo que destaca las distintas organizaciones y personas que trabajan de manera desinteresada para beneficio de otros. "Nos beneficiamos enormemente de quienes nos extienden la mano de la amistad, especialmente en un momento de necesidad", resalta.

Kate Middleron durante el anuncio de su enfermedad, el pasado viernes, 22. Gtres

A Carlos III, el servicio religioso en Worcester, le "recuerda el compromiso que hice en el comienzo del Servicio de Coronación", de seguir el ejemplo de Cristo "no para ser servido sino para servir", ha puntualizado el jefe de Estado británico.

"Eso siempre he intentado hacer y sigo haciendo, con todo mi corazón", ha matizado. Tal y como apunta The Times, aunque con estas palabras no ha hecho una referencia directa a su propia dolencia o a la de la princesa de Gales, algunos ciudadanos las han interpretado como una señal de agradecimiento por el apoyo a la Princesa.

En la misa, conocida como Royal Maundy y que es tradición anual, el monarca es el encargado de repartir donativos a varias personas, pero en esta ocasión el gesto estuvo a cargo de la reina Camila.

Las 75 mujeres y 75 hombres elegidos para este servicio, que se han destacado por su servicio a la comunidad, recibieron unas monedas especialmente acuñadas en sendos monederos rojo y blanco. La ceremonia conmemora el momento en que Jesús lava los pies de los apóstoles en la Última Cena.

Camila, junto a Kate

La reina Camila ha asegurado que la princesa de Gales, Kate, "estará encantada" cuando le traslade los buenos deseos de la gente que ha recibido durante un viaje a la localidad de Shrewsbury -oeste de Inglaterra-, este pasado miércoles, día 27.

Cuando dos niñas, Harriet y Lois Watterson, de 10 y 6 años respectivamente, han exhibido unas cartulinas con el mensaje 'Envía nuestro amor a Kate', la reina británica se ha aproximado para decirles que se las haría llegar a la princesa de Gales.

La reina Camilla en un acto público, en Shrewsbury, este pasado 27 de marzo. Gtres

"Sé que le hará mucha ilusión", ha asegurado al recoger los pósteres, llenos de dibujos de estrellas y corazones que las pequeñas hicieron el día antes, según recogen medios británicos. A las disculpas de una de las pequeñas porque los papeles estaban "un poco arrugados", la reina Camila la ha consolado diciendo que tendrá "mucho cuidado" al llevárselos a Middleton.

Esta visita a Shrewsbury ha sido el primer evento público con gente en el que la Reina ha intervenido desde que se anunció el diagnóstico de la Princesa, que el viernes, día 22, publicó un vídeo en el que informó de que estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer.

En la grabación, Kate narró cómo descubrió que padecía la enfermedad tras ser operada de una cirugía abdominal el pasado enero en Londres y que se encuentra en un proceso de "quimioterapia preventiva".

La reina Camila ha ocupado en los últimos meses un papel más activo en la Familia Real británica después de que se conociese la enfermedad de su marido, Carlos III, quien en febrero anunció que también padece cáncer.