Martín Berasategui, operado de urgencia tras sufrir un aparatoso accidente: "Me han hecho un milagro"

Gran susto de salud el que ha afrontado Martín Berasategui (63 años). El cocinero español que posee el mayor número de estrellas Michelin en el territorio nacional -12- ha tenido que ser operado de urgencia tras sufrir un aparatoso accidente. El chef se ha fracturado el húmero y ha sufrido distintas lesiones en el rostro y en el cuerpo.

Así lo ha confirmado la clínica en la que fue intervenido Berasategui en Gipuzkoa este pasado 26 de marzo, a través de un vídeo publicado en su perfil de X -antes Twitter-. Martín tuvo que permanecer ingresado durante dos días y ya está recuperado.

"La verdad es que estoy boquiabierto. El domingo por la tarde venía caminando desde Lasarte-Oria a San Sebastián. Tuve un accidente y de pronto me tropecé y caí. Se me quedó el húmero totalmente roto por todos lados", ha comenzado Berasategui en un vídeo en el que aparece con varias heridas tanto en la nariz como en la frente.

Después de su operación, @Berasategui ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento a nuestros traumatólogos, los Dres. Cuéllar 👏🏻 pic.twitter.com/9JLAxby7EI — Policlínica Gipuzkoa (@PolicliGipuzkoa) March 26, 2024

El donostiarra ya se recupera en casa, pero han sido días complejos. "En el hospital me han hecho un milagro. Me han operado y todavía no me lo puedo ni creer", ha asegurado.

Sobre los médicos que le han intervenido, la familia Cuellar, ha destacado que son "gente que contagia, unos profesionales increíbles, gente que se ha dejado la sangre para ser los mejores y estoy alucinando. No tengo ni miedo, ni pereza, ni vergüenza en decir la suerte que he tenido en conocer a esta familia", ha reconocido.

Además, ha aprovechado para bromear sobre el nivel de la comida en el hospital, demostrando así que se encuentra bien física y anímicamente: "La comida está muy rica". Desde la clínica le han deseado una "pronta recuperación".

Pese a este contratiempo, Berasategui se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales y personales. A finales de 2023 obtuvo un nuevo reconocimiento de la Guía Michelin, para el restaurante Club Allard de Madrid, sumando así su estrella número 12.

Tres son del Restaurante Martín Berasategui de Lasarte-Oria; otras tres del Restaurante Lasarte de Barcelona; dos del Restaurante M.B. de Tenerife, una del Restaurante Oria de Barcelona, una del Restaurante Ola Martín Berasategui de Bilbao, otra del Restaurante Etxeko Ibiza y la última del Club Allard de Madrid. También encabeza la clasificación en la Guía Repsol con 12 Soles.

Su historia de amor

Más allá de los fogones, Berasategui está casado con Oneka Arregui, su razón de amor y pilar fundamental, con quien tiene una hija, Ane Berasategui. También es abuelo de una niña llamada Jara.

A sus 18 años, Oneka Arregui se preparaba para pasar unas oposiciones cuando en su camino se cruzó Berasategui, y decidió romper con todos sus planes. Enamorada de aquel loco de los fogones, Oneka se contagió de esa pasión por la cocina. Desde entonces, inseparables.

Oneka, jefa de sala de su restaurante, es una de las cuatro estrellas femeninas del donostiarra, junto a su hija Ane, su madre Gabriela y su tía María, que según ha afirmado en varias ocasiones, le enseñaron todo lo que es hoy. Su progenitora falleció en 2021 a los 91 años de edad.