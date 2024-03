Mónica Martín Luque rompe a llorar al ser preguntada por la muerte de su exmarido, Fernando Gómez-Acebo

El pasado fin de semana, la familia del rey Felipe VI (56 años) sufrió un durísimo revés absolutamente inesperado. A la temprana edad de 49 años, fallecía el menor de los primos de Borbón, Fernando Gómez-Acebo, hijo de la recordada infanta Pilar, a causa de unos problemas respiratorios que se complicaron tras sufrir Covid-19 y gripe A que recientemente.

Por la vida sentimental de Fernando pasaron dos mujeres importantísimas. La última, su esposa, la periodista griega Nadia Halamandari, madre de su único hijo, pero antes de ella, a su lado siempre estuvo Mónica Martín Luque, su primera mujer. En la noche de este pasado lunes, día 4 de marzo, las cámaras de Europa Press interceptaron a la empresaria a la salida de su trabajo en Madrid.

Al ser preguntada por el fallecimiento de Fernando, Martín no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar ante el micrófono de la reportera. "Es el día más triste de mi vida, te lo juro. Estoy destruida", aseguró rota de dolor, incapaz de articular palabra tras el deceso del sobrino del rey Juan Carlos (86), que fallecía días después de un ingreso hospitalario en el que habría sido sometido incluso a una traqueotomía.

Mónica Martín Luque rompe a llorar al ser preguntada por su exmarido, Fernando Gómez-Acebo.

Muy discreta, como suele, Mónica Martín Luque evitó revelar detalles en relación con el encuentro en el tanatorio de Fernando con los reyes Felipe VI y Letizia (51), ni pronunciarse sobre la llamativa ausencia del rey emérito Juan Carlos, que a pesar de la estrecha relación que tenía con el hijo menor de su hermana mayor no pudo viajar a España para darle su último adiós.

"Es que no te puedo contestar, es que no me sale, no me salen las palabras", reconoció entre sollozos, completamente destrozada por el durísimo golpe que ha supuesto el fallecimiento del que confiesa que fue el hombre de su vida. "Estoy destruida", fueron las últimas palabras de Mónica.

Mónica Martín Luque, rota de dolor por la muerte de Fernando Gómez-Acebo. Europa Press

Su historia de amor

Fernando Gómez-Acebo mantenía una relación cordial, incluso estrecha, con la que fuera su primera esposa, Mónica Martín Luque, con la que estuvo casado hasta 2011. Se dieron el "sí, quiero" por todo lo alto en 2004, un año más que importante para la familia, pues también se celebró la boda de su primo, el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. A la boda de Fernando y Mónica acudieron los entonces reyes de España, Juan Carlos y Sofía, acompañados de los que fueran príncipes Felipe y Letizia.

El hijo de Luis Gómez-Acebo y su pareja anunciaron su separación alegando "problemas por incompatibilidad de caracteres" después de varios intentos por salvar la relación. Ahora, tras la muerte de Fernando, Mónica afirma estar "destruida". Sigue con su vida porque "no hay más remedio", pero afirma que el viernes, momento en que su exmarido se marchó, fue "el día más triste" de toda su existencia.