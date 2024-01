Tú a Grecia y yo en Abu Dabi: el rey Juan Carlos celebra su 86 cumpleaños más separado que nunca de la emérita Sofía

No es una cifra redonda, pero sí muy significativa. Este viernes, 5 de enero, el rey Juan Carlos celebra su 86 cumpleaños en su exilio dorado en Emiratos Árabes Unidos y en medio de una aparente normalidad. Por primera vez desde que abandonó España soplará las velas en una gran fiesta en la que pretende reunir a alrededor de 100 invitados, entre los que se encuentran sus hijas, las infantas Elena (69) y Cristina (58). La gran ausente volverá a ser su esposa, la reina Sofía (85).

La Emérita nunca ha ido ni tiene ninguna intención de visitar a Juan Carlos en Emiratos Árabes, tal y como confesaba a EL ESPAÑOL una persona de su entorno: "Está resignada, pero desde luego, no piensa arrastrarse a esa locura que se va a vivir en el desierto".

La misma fuente matizaba que la decisión de la reina Sofía, en parte, estaría relacionada con la felicitación privada de Navidad que envío el anterior monarca, en solitario y tras el christmas oficial junto a la Emérita. "Un disgusto más para Sofía, aunque ya le da un poco igual", deslizaban a este medio.

[El fiestón en Abu Dabi que Juan Carlos prepara por su 86 cumpleaños con más de 100 invitados: "Se va a vivir la locura en el desierto"]

El emérito Juan Carlos en el 60 cumpleaños de su hija Elena. Gtres

La ausencia de Sofía, sin embargo, no será un impedimento para Juan Carlos. Con o sin ella el Emérito soplará las velas de la tarta en una fiesta prevista para el domingo 7 de enero. Será una celebración por todo lo alto en la que no faltará el toque español. El que fuera Jefe de Estado brindará con vino local, de su bodega favorita, Rioja Contino. El menú también será 100% made in Spain, con productos como jamón serrano o ventresca.

Mientras tanto, la reina Sofía se encontrará en Grecia. Según ha informado Vanitatis, la Emérita y su hermana, la princesa Irene (81), estarán en su país natal para el primer aniversario de la muerte de su hermano Constantino, quien falleció el 10 de enero de 2022. Así, los anteriores monarcas, más distanciados que nunca, estarán separados por casi 5.000 kilómetros. Su último encuentro -al menos de conocimiento público- tuvo el lugar el pasado 20 de diciembre, con motivo del 60 cumpleaños de su hija mayor.

Se supo que coincidieron en el restaurante Pabúm de Madrid, donde Elena consiguió reunir a la Familia Real casi al completo. Pero ante las cámaras, Juan Carlos y Sofía no se mostraron juntos. La Emérita llegó al restaurante con Cristina de Borbón, mientras que el padre de Felipe VI (55) lo hizo acompañado por su escolta, el ya archiconocido Vicente García-Mochales, al que cariñosamente él llama Mochi. Él fue el primero en retirarse de la celebración, mientras que ella lo hizo poco después, otra vez acompañada por la segunda de sus vástagos.

Esta marcada distancia entre los anteriores soberanos no resultaba extraña, pues bien se conoce que, pese a que siguen unidos legalmente, la relación de Juan Carlos y Sofía está rota desde hace mucho tiempo. La gran diferencia es que ahora no ocultan su separación.

Juan Carlos y Sofía en la boda del heredero de Jordania. Gtres

Previo al cumpleaños de Elena, el pasado 31 de octubre, también se reencontraron en El Pardo con motivo de la mayoría de edad de su nieta Leonor (18). Ambos llegaron a la celebración en el mismo coche, pero Juan Carlos ocupando el asiento del copiloto, mientras que Sofía se situaba detrás.

En el último año, los Eméritos también han estado juntos en grandes acontecimientos internacionales, pero manteniendo una actitud distante y fría. En junio de 2023 asistieron al enlace de Hussein de Jordania (29), el hijo mayor de Rania (53) y Abdalá II (61), con Rajwa Al Seif (29). Entonces asistieron como pareja, pero se comportaron con total individualidad.

Fue menos forzoso, quizá por el contexto, su encuentro en el funeral de Constantino de Grecia. No obstante, también hubo distancia y no se evidenció ningún gesto de cariño más allá de un intercambio de palabras. De aquello se cumplirá un año en los próximos días, poco después de que el rey Juan Carlos celebre por todo lo alto su 86 cumpleaños en el desierto.

Sigue los temas que te interesan