Este miércoles, 25 de enero, Charlène de Mónaco celebra su 45 cumpleaños, un número redondo que alcanza en medio de rumores. En los últimos días, la Princesa ha causado baja en los primeros actos del Principado, generando gran preocupación entre los monegascos, debido a los baches de salud que sufrió en 2021 y que la alejaron de sus compromisos institucionales.

En mayo de 2021 Charlène viajó a Sudáfrica como parte de un proyecto centrado en la conservación de la fauna salvaje y en la lucha contra la caza furtiva. Una travesía que se prolongó más de lo previsto debido a una grave infección de oídos, nariz y garganta que contrajo tras someterse a un levantamiento de senos paranasales e injerto óseo. Hasta ahora se desconoce si su reciente ausencia se deba a algún problema de salud. En cualquier caso, se mantiene refugiada en su marido, sus hijos y sus padres, que se han mudado de manera provisional a las inmediaciones del Principado para estar cerca de la exnadadora.

Charlène llegó a la familia Grimaldi en 2006, cuando inició su romance con el príncipe Alberto (64). Desde entonces han pasado 17 años y su historia ya no es la misma. Tampoco su imagen. Si algo caracteriza a la Princesa es que, en términos estilísticos, no lo teme al cambio. La sudafricana ha arriesgado, y mucho, en los momentos más significativos de su vida. Alejada de la típica imagen de una royal, siempre ha mostrado su personalidad a través de sus looks.

