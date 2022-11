El rey Carlos III cumple 74 años: una fecha marcada en rojo y sus tres grandes desafíos personales

Los cumpleaños no solo sirven para reunir a la familia y amigos y celebrar la vida junto a una gran tarta, también son la mejor manera de marcar el comienzo de una nueva etapa en la que los desafíos suelen estar muy presentes. Así se plantea, de hecho, el nuevo año de Carlos III, que este lunes 14 de noviembre cumple 74 años con un sinfín de retos frente a sí.

Este no es un aniversario más para el soberano, pues es el primero que vive como rey de Reino Unido, rol al que accedió inmediatamente tras la muerte de su madre, Isabel II, el pasado 8 de septiembre. Por todo esto, cuando sople las velas, dará también la bienvenida a una nueva edad que arranca con una fecha señalada en rojo en su calendario y tres retos personales a los que debe hacer frente.

Todavía adaptándose a su nuevo papel, al que llegó a una avanzada edad, el monarca no solo tiene que hacerse cargo de sus compromisos para con la Corona, también debe afrontar otros asuntos que, según cómo los gestione, pueden salpicar en mayor o menor medida a la institución.

La coronación de Carlos III tendrá lugar el 6 de mayo de 2022. Gtres

El día más importante en la vida del rey Carlos ya tiene fecha: el 6 de mayo de 2023. Será entonces cuando sea coronado en la Abadía de Westminster en una ceremonia solamente en la que estará acompañado en todo momento por su esposa, Camilla (75). Ella será coronada reina consorte.

Si bien todavía falta casi medio año para la cita, llamada oficialmente Operación Golden Orb, ya se conocen algunos detalles sobre cómo será. Se sabe, por ejemplo, que la ceremonia religiosa estará oficiada por Justin Welby, arzobispo de Canterbury, y que Carlos quiere que el acto sea más económico, más breve y mucho más discreto que el que tuvo su madre, acorde a su visión de una monarquía más pequeña y moderna.

En ese sentido, hay que tener en cuenta la edad del nuevo Rey, pues mientras que Isabel II contaba con 27 años cuando subió al trono, él tendrá 74 y se convertirá en el miembro de la realeza más mayor en ser coronado como monarca.

[Carlos III será coronado el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster de Londres]

Tres retos personales

Más allá de su coronación, en esta nueva vuelta al sol Carlos III debe hacer frente a diferentes desafíos que marcarán no solo su etapa como rey británico, también su vida en general. A continuación, los tres retos más señalados.

1. La publicación de las memorias de su hijo, el príncipe Harry

El próximo 10 de enero saldrá a la venta uno de los libros más esperados, la biografía del príncipe Harry (38), un título llamado Spare, escrito en colaboración con el escritor J.R. Moehringer y que promete dar mucho de qué hablar.

Portada del libro 'Spare', a la venta el próximo mes de enero.

De hecho, según se ha conocido el rey de Inglaterra está muy angustiado y teme que su hijo menor se haya extralimitado aún más esta vez. "Existe una preocupación real de que se haya visto obligado a incluir revelaciones con las que incluso Harry podría no estar tan cómodo", han llegado a afirmar expertos en realeza británica.

Tanto es así que aquellos que han podido hojear ya sus páginas, aseguran que este "libro es mucho peor de lo que la gente piensa". Tales palabras no han hecho más que asustar a Carlos III, que lejos de quedarse esperando el resultado habría empezado a urdir un plan para salvaguardar el honor de la institución real. El escritor Tom Bower, de hecho, cree que existirán represalias "y no serán agradables". "Todo lo que el Rey puede hacer es retener los títulos para sus nietos, Archie y Lilibet. En última instancia, supongo, también podría quitarle los títulos a Harry y Meghan, pero eso es bastante drástico", ha añadido el productor de la BBC.

2. Ganar posiciones en las encuestas de popularidad

Pese a su nuevo cometido, Carlos III tiene todavía muchas cosas que mejorar y una de ellas es su popularidad. De hecho, en las encuestas realizadas por el portal especializado YouGov hay que bajar hasta la quinta posición para encontrar su nombre. Por encima de él se encuentran su madre, con un 73% de aceptación; seguida de Kate Middleton (40), con un 66%; el príncipe Guillermo (40), con un 65% y la princesa Ana (72), con un 61.

El rey Carlos tan solo tiene un 44% del favor de la gente, según se desvela en el mencionado medio. Si bien es una cifra baja, lo cierto es que en estos tres meses que lleva 'al mando' su índice de aprobación ha aumentado en un 2 por ciento, la misma cantidad que ha perdido la fallecida reina Isabel.

Carlos III es menos popular que el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Gtres

3. Mejorar su imagen pública

Para que su nombre esté en lo más alto en las encuestas de popularidad, el Rey debe mejorar la imagen pública que transmite. Algo que no es fácil en su caso, pues son muchos los que todavía recuerdan su relación extramatrimonial con Camilla, el conocido como 'caso tampongate', su divorcio con Diana de Gales y la frialdad que transmitió tras la muerte de esta.

Acontecimientos que una buena cantidad de británicos sigue teniendo en la mente y que persiguen a Carlos III, especialmente ahora que la serie The Crown, en su quinta temporada, está recordando algunos de los episodios más dramáticos del matrimonio de Lady Di.

Uno de ellos es el día en el que Diana, de pura desesperación, decidió tirarse por las escaleras estando embarazada de Guillermo. "Estaba tratando de llamar la atención de mi marido, que ni me escuchaba. Le dije a Carlos llorando a moco tendido que estaba desesperada, y me contestó: 'Siempre haces lo mismo. No voy a escucharte. Me voy a montar a caballo'", contaba ella misma tiempo después al periodista Andrew Morton.

[Lo que los gestos del rey Carlos III dicen de él: "Impaciente, irascible y con un liderazgo cuestionable"]



Si creen que han tenido una pésima semana piensen en Carlos III 😕



pic.twitter.com/QLQuCGR8qd — Risco (@jrisco) September 13, 2022

Pero también hay actos recientes que han mostrado una faceta desconocida del monarca. Uno de los más destacados tuvo lugar el pasado mes de septiembre, cuando se enfadó terriblemente al mancharse con una pluma mientras firmaba en el libro de invitados en el castillo de Hillsborough durante su visita a Irlanda del Norte.

Unas imágenes que no tardaron en dar la vuelta al mundo y que EL ESPAÑOL analizó junto a Moisés Ruiz, experto en liderazgo político y profesor de la Universidad Europea, que sentenció que "ha heredado el trono, pero no los afectos. El carisma no se hereda, ni la confianza, ni el cariño. Todo eso se lo tiene que ganar y de momento Carlos III no va en esa línea, sino en una línea de distanciamiento".

Sigue los temas que te interesan