Victoria Federica y Jorge Bárcenas, juntos en Tarifa: los detalles de una noche repleta de anécdotas

El de este 2022 está siendo, probablemente, el verano más intenso en la vida de Victoria Federica (21 años). Tras unas imparables semanas cambiando de destino vacacional, este fin de semana, la influencer se ha dejado ver en un lugar inesperado en el que ha protagonizado un sorprendente reencuentro. La royal y su exnovio, Jorge Bárcenas (24), han estado juntos en Tarifa tres meses después de conocerse la ruptura.

EL ESPAÑOL ha podido conocer en primicia todos los detalles de esta cita nocturna. Lo cierto es que ambos se han cuidado mucho de aparecer en las redes sociales, pero los pasos de sus amigos los han delatado.

La sobrina de Felipe VI (54) llegaba a la localidad gaditana tras su paso por la gala Starlite de Marbella, donde protagonizó el momento "tierra trágame" más comentado al coincidir con el mismo vestido que Gunilla Van Bismark (72). Acompañada de un grupo de amigos, entre los que se encontraba Iria Fernández-Tapias, nieta del empresario Fernando Fernández-Tapias y la influencer Patricia Bazaco, la joven ha disfrutado al máximo de la noche de Tarifa.

Victoria Federica cenó con unos amigos en un mesón de Tarifa. Instagram.

La joven Marichalar de Borbón estuvo cenando en La Garrocha Gastrobar, ubicado en el casco histórico de la ciudad. Un mesón muy popular, con precios asequibles, en el que degustar el típico atún de la zona entre otras delicias. Vic llegó vestida de manera informal con unos pantalones blancos de lino y con una sudadera rosa a los hombros, bajo la que llevaba un top de tirantes estampado y el pelo recogido en una desenfadada coleta.

Entre las personas que la acompañaban estaba Adrián Lozano, que esa noche pinchaba en un local junto a Jorge Bárcenas (24). De hecho, el ex de Victoria Federica hacía doblete ese día, ya que primero tenía un bolo en La Terraza de Bahía y a las cuatro de la madrugaba empezaba en Mombassa, uno de los locales de moda de la ciudad. No es difícil imaginar dónde acabaron la noche la hija de la infanta Elena (58) y su grupo.

Jorge Bárcenas actuó en un local de moda en Tarifa. Instagram.

En efecto, todas se dirigieron al citado club nocturno para disfrutar primero de la actuación de Adrián y luego de la de Barce. Aunque Vic se cuidó muy mucho de aparecer en alguna foto junto a su ex, sus amigas no dudaron en subir stories en la cabina bailando con él. El reencuentro entre ambos, aunque hayan querido llevarlo con discreción, demuestra que pese a la ruptura siguen teniendo buena relación.

Pero antes de bailar hasta el amanecer en Mombassa, la influencer y sus acompañantes se lanzaron a la aventura y se hicieron un tatuaje. Victoria Federica se grabó una M en la parte interior de la muñeca, quizá en referencia a su apellido. Pero no sólo eso, también se animó a probar la máquina de tatuar y se hizo algo en un dedo mientras el tatuador grababa la hazaña con el móvil.

La sobrina del Rey se hizo un tatuaje. Instagram.

El domingo 21 de agosto fue largo para la nieta del rey Emérito: cena, tatuajes, música... Su reencuentro con Bárcenas prueba que las heridas están cicatrizadas y que cada uno sigue su camino. Desde la ruptura, el Dj ha estado muy centrado en su trabajo y nunca ha querido utilizar el origen familiar de su ex para adquirir notoriedad. Así lo expresaba en sus primeras palabras concedidas a EL ESPAÑOL, desde Punta Cana: "Tengo mi vida personal que va totalmente en otro camino diferente al profesional. Y pienso que en lo profesional he intentado siempre trabajar mucho desde que empecé. Esa parcela personal no debería afectar a la profesional, pero ni en mi trabajo ni en ningún otro".

