Harry y Meghan se delatan en su último acto público: el análisis que revela cómo es su matrimonio

Siempre que Harry (37 años) y Meghan Markle (40) acuden a algún acto oficial en pareja se convierten en el centro de todas las miradas y copan grandes espacios en la prensa internacional. Precisamente eso es lo que ha ocurrido en su última aparición pública. Los duques de Sussex acudieron a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para conmemorar el Día Mundial de Nelson Mandela, cita en la que el hijo de Lady Di pronunció un discurso ante la atenta presencia de su esposa.

Una vez más, el matrimonio no dudó en dar muestras de su felicidad. Lo hicieron dejando a la vista su complicidad y su fuerte unión, que escenificaron tomándose la mano para caminar en todo momento. Pero ¿esconde algo de teatralidad este gesto? ¿Hay verdad en ese amor que desprenden ante las cámaras?

Las respuestas a esas preguntas las tiene Sonia El Hakim, experta en Comunicación no verbal y directora del Máster en Comunicación No Verbal y Habilidades Directivas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Al iniciar el análisis de las imágenes, la especialista advierte: "Tenemos que tener en cuenta que están en una situación social en la que están rodeados de muchas personas y por tanto, el tipo de tacto que vamos a ver es un tacto más social, que no pertenece a la intimidad del hogar, sino que es un tacto que se hace cuando no te importa que los demás vean qué estás haciendo. Se están comportando sabiendo que los demás les están observando y esto es un dato a tener en cuenta".

[Meghan Markle 'copia' a Kate Middleton en Nueva York: su impresionante estilismo de 8.000 euros]

La experta en Comunicación no verbal, Sonia El Hakim, ha analizado la gestualidad de los duques de Sussex en su último acto público. Gtres

Sin embargo, a pesar de encontrarse en mitad de una nube de cámaras, El Hakim asegura que observa mucha verdad en su gestualidad, unas muecas correspondientes a una pareja enamorada que tiene comportamientos subconscientes que revelan que entre ellos existe complicidad.

La experta apunta un detalle que se aprecia en uno de los momentos que protagonizan Harry y Meghan en Nueva York: "Vemos a Harry como medio metro adelantado respecto a Meghan y además lleva la mano que podríamos decir que está en aprobación. Es decir, la parte externa de la mano que se ve es la de él, y ambos gestos, tanto el de ir medio metro adelantado como esa mano colocada de esa forma corresponden al rol típico masculino en una pareja heterosexual, él la está llevando a ella. Está dentro de lo normal".

La forma en la que una pareja se agarra de la mano revela grandes datos sobre cómo es su relación amorosa, y en este caso, los duques de Sussex también lo manifiestan de manera clara: "Hay como una especie de jugueteo con los dedos. No es simplemente que se están tomando la mano, sino que hay como una especie de juego con los dedos. Esto denota una complicidad. Y esto no lo hace una pareja que solamente mantiene las apariencias, que simplemente se cogen de la mano porque es lo que toca, no hace este tipo de jugueteos con la mano, no, simplemente se cogerían de la mano y ya está, como algo instrumental. En plan, 'esto es lo que se espera de nosotros y nos cogemos la mano'. Pero ellos no están mostrando eso". Y añade: "En este caso vemos ese jugueteo que implica una complicidad y también una voluntad por parte de ambos de tener ese contacto afectivo. Y se aprecia a lo largo de toda la serie de fotografías".

Además, a la llegada a la sede de la ONU, ocurre algo que a la experta le ha resultado muy interesante a la hora de analizar la gestualidad de la pareja: "Cuando suben las escaleras mecánicas, nada más llegar arriba, vemos que hay un contacto visual entre los dos. Ambos se miran. Eso también denota complicidad. No necesitan más que mirarse para saber lo que tienen que hacer a continuación o lo que significa esa mirada. Y luego vemos que Meghan Markle toma la iniciativa de hacer el contacto háptico". La háptica, explica El Hakim, "es un canal de comunicación no verbal que dentro del tacto que hacemos a los demás, pues hay tactos más afectivos, menos afectivos, etcétera".

[El gesto de Meghan Markle que ha incomodado al príncipe Harry en un torneo de polo en Santa Bárbara]

Meghan mantiene el contacto físico con su marido siempre que quiere decirle algo. Gtres

El hecho de que sea ella la que tome la determinación revela cómo está de asentada la relación matrimonial en estos momentos. En este sentido, la experta recoge un dato muy relevante sobre lo que significa este paso de Meghan: "Es ella quien toma la iniciativa y esto me ha recordado a una investigación muy interesante de los investigadores Willis y Briggs, del año 1992 - Relationship and touch in public settings, publicado en el Journal of Nonverbal Behavior-. Concluyeron que cuando las parejas no están consolidadas, cuando son novios o que no están casados, normalmente, es el hombre el que toma la iniciativa de darle la mano o de tocar a la mujer. Sin embargo, una vez casados, es curioso porque ocurre al revés, son las mujeres las que suelen tomar la iniciativa de tocar de alguna forma afectiva al hombre. Entonces vemos que en este caso Meghan Markle cumple con las expectativas de esta investigación".

Otro de los puntos que El Hakim ha podido observar en los vídeos de Harry y Meghan en la Gran Manzana es cómo muestran su armonía como pareja, que se refleja en su dinámica corporal: "Se puede ver cómo enseguida acompasan el paso. Hay un momento en que lo pierden y otra vez lo vuelven a acompasar. Y esto no denota más que una sintonía entre los dos y que es una pareja bien avenida y no solamente de cara a la galería, no solamente de cara a las apariencias".

Todos estos gestos instintivos demuestran que su historia de amor es verdadera y no intentan dar una imagen que no es: "Realmente hay una voluntad por parte de los dos de tener esos movimientos afectivos, de tener esas señales no verbales afectivas el uno hacia el otro", sentencia la voz experta.

Sigue los temas que te interesan