Letizia no acude al homenaje a las víctimas del terrorismo por seguir dando positivo en Covid

Todas las miradas estaban puestas en la localidad vasca de Ermua este domingo 10 de julio, donde estaba previsto que la reina Letizia (49 años) reapareciera tras dar positivo en Covid-19. En la última agenda compartida por Casa Real, se anunciaba que los reyes presidirían el acto homenaje a las Víctimas del Terrorismo con motivo del XXV aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Una cita a la que finalmente solo ha acudido Felipe VI (54).

Puestos en contacto con Casa Real, EL ESPAÑOL ha confirmado que si bien se esperaba que la Reina acudiera a la localidad del País Vasco, tras seguir dando positivo ha optado por no volver al trabajo, algo que continuará así hasta que los test de coronavirus den negativo.

Y aunque según Sanidad un contagiado puede hacer vida normal si utiliza mascarilla, la Reina ha optado por la máxima precaución al quedarse en casa. Sobre sus síntomas, la institución señaló que eran "leves". A la espera de novedades, el martes, 12, queda el resto de la agenda semanal, en la que destaca su presencia en el acto inaugural de la V Jornada Sobre Tratamiento Informático de la Discapacidad en los Medios de Comunicación. Además, el miércoles 13 se la espera junto al rey en la entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2020. El viernes 15 de julio, los monarcas están llamados a presidir el homenaje a las víctimas del coronavirus y de reconocimiento al personal sanitario.

Felipe VI y Pedro Sánchez en el homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Gtres

Debido a esto, finalmente, el Rey ha acudido en solitario al acto en homenaje a las Víctimas del Terrorismo con motivo del XXV aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Una cita en la que se ha encontrado con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez (50), el lehendakari, Iñigo Urkullu (60), y la hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco.

[La reina Letizia cancela su cita con el periodismo: sigue presentando síntomas de la Covid]



Finalizado el homenaje, el Rey ha pronunciado un discurso en el que ha llamado a la unidad y reivindica el espíritu de Ermua. En el mismo, también ha trasladado un mensaje de Letizia, aclarando que su intención era asistir al acto pero que las circunstancias sanitarias no se lo han permitido. Felipe VI ha trasladado un mensaje de cariño de la Reina a los familiares de Miguel Ángel Blanco.

El político del Partido Popular tenía 29 años cuando ETA lo secuestró el 10 de julio de 1997, cuarenta y ocho horas después apareció herido de muerte con dos tiros en la cabeza en la localidad guipuzcoana de Lasarte. A raíz de su muerte, se creó la Fundación que lleve su nombre, que tiene el objeto de preservar su memoria y la de todas las víctimas del terrorismo.

La reina Letizia en los Premios Princesa de Girona 2022. Gtres

Agenda cancelada

Fue el pasado martes, 5 de julio, justo un día después de la celebración de los Premios Princesa de Girona, cuando el palacio de La Zarzuela confirmó que Letizia había dado positivo y presentaba síntomas leves. Por ello, suspendía los actos que tenía al día siguiente y en función de cómo se encontrara este jueves, acudiría o no a los premios de periodismo de ABC Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, una cita en la que finalmente causó baja.

Al igual que ha pasado este domingo, fue el rey Felipe quien finalmente entregó los premios en solitario. Esta fue la primera vez en años que Letizia no pudo acudir a la cita periodística, una de las que más ilusión le hacen de la agenda anual. Pese a eso, estuvo presente a través de las palabras del monarca, que transmitió un mensaje de su parte: "A la Reina y a mí nos alegra siempre volver a esta casa y acompañaros en una nueva edición. Pero esta noche, por desgracia, como sabéis, ella no puede estar aquí con nosotros y lo siente mucho. Me pide que os envíe un saludo. Paciencia y pronto a continuar…", dijo.

