Letizia retoma su agenda tras superar la Covid: el emotivo acto que presidirá este domingo junto al Rey

La reina Letizia (49 años) ya tiene fecha para regresar al trabajo. Tras varios días alejada de sus tareas públicas por dar positivo en Covid 19 el 5 de julio, Casa Real ha anunciado que estará este domingo 10 de julio junto al rey Felipe (54) en el acto homenaje a las Víctimas del Terrorismo con motivo del XXV aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Una cita que tendrá lugar en la localidad vasca de Ermua, en Vizcaya, y que supondrá la vuelta de la Reina. Junto a Felipe y Letizia estarán el presidente del gobierno, Pedro Sánchez (50), el lehendakari, Iñigo Urkullu (60), y la hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco.

Está organizada por el ayuntamiento de la localidad y, además del homenaje presidido por los Reyes, esta prevista la organización de una exposición de portadas de prensa del momento del asesinato del concejal, una exposición fotográfica y una exposición de expresiones de solidaridad de instituciones y personas de aquella época.

Miguel Ángel Blanco tenía 29 años cuando ETA lo secuestró el 10 de Julio de 1997, cuarenta y ocho horas después apareció herido de muerte con dos tiros en la cabeza en la localidad guipuzcoana de Lasarte. A raíz de su muerte, se creó la Fundación que lleve su nombre, que tiene el objeto de preservar su memoria y la de todas las víctimas del terrorismo.

Cancelación de la agenda

Fue el pasado martes, 5 de julio, justo un día después de la celebración de los Premios Princesa de Girona, cuando el palacio de La Zarzuela confirmó que Letizia había dado positivo y presentaba síntomas leves. Por ello, suspendía los actos que tenía al día siguiente y en función de cómo se encontrara este jueves, acudiría o no a los premios de periodismo de ABC Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, una cita en la que finalmente causó baja.

Fue el rey Felipe quien finalmente entregó los premios en solitario. Esta fue la primera vez en años que Letizia no pudo acudir a la cita periodística, una de las que más ilusión le hacen de la agenda anual. Pese a eso, estuvo presente a través de las palabras del monarca, que transmitió un mensaje de su parte: "A la Reina y a mí nos alegra siempre volver a esta casa y acompañaros en una nueva edición. Pero esta noche, por desgracia, como sabéis, ella no puede estar aquí con nosotros y lo siente mucho. Me pide que os envíe un saludo. Paciencia y pronto a continuar…", dijo.

Esta ha sido la primera vez que la Reina se contagia por coronavirus. Felipe VI, sin embargo, ya dio positivo el pasado mes de febrero y tuvo que estar 10 días aislado, atendiendo sus compromisos de manera virtual.

