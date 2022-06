Quiénes son Finnegan y Maisy, las nietas de Joe y Jill Biden que han viajado con sus abuelos a Madrid

Los Biden no han venido solos a España, donde cumplen una apretadísima agenda. El pasado lunes 27 de junio de 2022, Jill Biden (71 años) aterrizaba en nuestro país, un día antes que su marido, y bajaba del avión acompañada de dos de sus nietas, que están con ella durante su estancia en Madrid para asistir a los distintos actos de la cumbre de la OTAN.

Se trata de Finnegan y Maisy, de 22 y 21 años respectivamente, hijas de Hunter Biden (52), el primogénito del presidente de Estados Unidos, y su ahora exmujer Kathleen Buhler (53). No es la primera vez que viajan con sus abuelos paternos. También resulta bastante normal verlas en algunos de los actos oficiales del Presidente y la primera dama y, por supuesto, no se pierden los mítines durante las campañas electorales, ni la toma de posesión.

Una de las primeras cosas que hicieron las jóvenes al llegar a Madrid fue irse de compras con su abuela. Pasaron por la tienda Castañer, donde adquirieron unas alpargatas como las de Letizia (49), y también entraron en Nude Project, donde Maisy se compró un polo a rayas.

La primera dama está encantada con haber podido viajar con sus nietas. Efe.

La propia Jill Biden le contó algunos detalles a Letizia durante su primer encuentro, que fue distendido y lleno de anécdotas. La más importante es que fue ella quien pidió conocer a la Reina.

"He traído a dos nietas conmigo", le aseguró Jill a la monarca durante su breve charla. Luego también le contó lo que habían hecho en su primera noche: "Nos quedamos despiertas y nos bebimos una copa de vino".

El martes 28 sorprendió que ambas acompañaran a Jill a la visita a un centro de refugiados ucranianos en Pozuelo de Alarcón, que tenía programada con la Reina. Y sorprendió aún más que la pequeña del clan se presentara en chándal y alpargatas.

Un detalle que llamó la atención de todos, incluso de Letizia, impecable con su traje blanco de Carolina Herrera. La primera dama, por su parte, iba muy adecuada con un vestido de flores de Oscar de la Renta. Finnegan llevaba un discreto diseño blanco midi con sandalias de tacón. Fue Maisy la única que destaba en el conjunto.

La Reina recibe a Jill y a nietas, una de ellas en chándal. Gtres.

Aunque la presencia de las nietas de los Biden no llama la atención por ser bastante habitual, lo cierto es que a nivel emocional este es un viaje merecido para ambas. Las ayuda a alejarse un poco del escándalo mediático que ha provocado la reciente publicación de un libro biográfico, escrito por su madre, donde esta cuenta los aspectos más duros y polémicos de su matrimonio.

Kathleen se divorció de Hunter Biden en el año 2017 y ahora desvela y detalla en su obra las humillaciones a las que presuntamente la sometía su marido, sus insultos y sus infidelidades, sin olvidar los abusos con las drogas y el alcohol. El libro se titula If We Break: A Memoir of Marriage, Addiction and Healing y ha puesto en apuros a sus tres hijas: Naomi (28), Finnegan (22) y Maisy (21), especialmente a las más pequeñas que son las que acompañan al matrimonio Biden en España. La mayor, que es abogada, se ha quedado en Norteamérica trabajando.

Finn, como la llaman familiarmente, es la que tiene un perfil más conocido, estudia en la Universidad de Pensilvania y es una abandera de los derechos de las mujeres y por la igualdad. Por el momento, tiene todas sus redes sociales privadas, aunque sí participa en actos de la facultad reivindicativos. En cuanto a su hermana, menor, es una gran apasionada del deporte, el baloncesto concretamente. Entre sus mejores amigas se encuentra Sasha Obama (21).

No sólo eso, Maisy también es una gran artista como se puede ver en sus redes donde muestra sus trabajos, originales y transgresores, que suponen una clara expresión de su marcada personalidad. También estudia en la Universidad de Pensilvania, pero ella se ha decantado por el arte contemporáneo, nada de política, económicas o abogacía como manda la tradición familiar.

