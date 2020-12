Letizia 'desafía' a Carolina Herrera luciendo melena larga sobre uno de los abrigos joya de la diseñadora

Es bien sabido por todos que Letizia (48 años) no es una mujer de reglas, que sí de normas. Hace unos días la diseñadora venezolana afincada en Estados Unidos daba unas polémicas declaraciones en las que aseguraba que "llevar el pelo largo a partir de los 40 años era ser una mujer de poca clase".

Y la señora se quedó tan ancha. Pues nuestra Reina no lo cumple y a sus 48 lleva el pelo más largo que nunca. A pesar de que parece evidente que la esposa de Felipe VI (52) no está de acuerdo con ella, este jueves por la mañana ha seguido apoyándola luciendo un abrigo de la firma que lleva su nombre.

La reina Letizia junto al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, en la inauguración de la exposición 'Rafael en palacio, tapices para Felipe II'.

Letizia ha inaugurado este jueves por la mañana en Madrid la exposición 'Rafael en Palacio. Tapices para Felipe II', una muestra que está dentro del V Centenario de la muerte de Rafael Sanzio de Urbino. La cita en la Galería del Palacio Real donde os puedo confirmar que hace mucho frío, ya que está semi abierta. Así que a la Reina la hemos visto con el abrigo puesto todo el rato.

Lo cierto es que no importa mucho porque es una preciosidad. Se trata de un abrigo negro de doble abotonadura con perlas en los botones de Carolina Herrera. La primera vez que se lo vimos fue en diciembre del año pasado, en un acto sobe el cambio climático.

La reina Letizia presidiendo un acto institucional de agenda este jueves en Madrid. Gtres

Aunque no hemos podido verlo, estamos casi seguras de que Letizia llevaba debajo el vestido azul de Bottega Veneta que tiene desde hace años. Es una pena que no lo hayamos visto porque es de los más bonitos que tiene. Lo que no pegaban mucho eran los zapatos que ha elegido, unos salones de Magrit en tono metalizado y la cartera de Felipe Varela (ayyy para lo que hemos quedado) en forma de trapecio.

Os vamos a contar las joyas que llevaba porque hay que contarlo, pero seguro que ya os las habéis imaginado: los pendientes de diamantes redondos y el anillo de Karen Hallem. La Reina se va a ganar el puente, ya que mañana volveremos a verla sustituyendo al Rey.

