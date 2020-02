Letizia deslumbra en la apertura de la legislatura: vestido a medida, perlas y capa de Carolina Herrera

La semana empieza a tope. No podemos pedir más. El lunes por la mañana un acto de alto nivel que requiere la presencia de los Reyes, además de la princesa Leonor (14 años) y la infanta Sofía (12). Ha dado comienzo la nueva legislatura y la Familia Real ha estado en el Congreso de los Diputados para inaugurarla

La reina Letizia (47) y sus hijas han ido a juego por lo menos en lo que a prenda de abrigo se refiere. Las tres de negro. Hay gente a la que no le gusta nada lo que las niñas vayan del color del luto, pero a mí sí que me gusta. Tanto Leonor como Sofía han elegido el mismo abrigo de lana cruzado con cuatro botones dorados mientras que su madre, Letizia, ha lucido una capa de Carolina Herrera estilo española con el cuello en detalle de piel. La infanta ha optado por el modelo Ella de Pretty Ballerinas, de punta afilada en ante negro, para complementar su look.

La esposa de Felipe VI (52) ha elegido un outfit solemne para un momento como el de esta mañana. La Reina ha usado una combinación que casi nunca falla, el black&white, una de las más elegantes que existen en el mundo de la moda. Porque debajo de la capa, que se ha quitado al llegar al interior del hemiciclo, hemos podido ver un vestido en color blanco.

Letizia ha apostado por el 'black&white'. Gtres

Se trata de un diseño en lana en color crudo, de corte midi asimétrico (que es el que a ella le gusta). La forma del vestido es la llamada 'lápiz' con el que se siente tan cómoda. Como escote, la prenda tiene un ligero pico, el toque sexy. Está superceñido a pecho y cintura y en manga larga. Vamos, una pieza hecha y pensada para ella. Se trata de un vestido blanco nuevo que tenemos que sumar a la extensa lista de este tipo de trajes que tiene en su armario de Zarzuela.

Para darle el toque canalla Letizia ha lucido los accesorios en estampado animal print de pitón. Tanto los salones como la cartera van en piel de serpiente con unas tachuelas en metal. Son de Magrit y se los hemos visto en muchas ocasiones.

Lo mismo ocurre con las joyas, ya que como pendientes ha lucido las perlas australianas desmontables que cuelgan de una hilera de diamantes. Hacía mucho que no las veíamos completas, normalmente lleva sólo el primer diamante en forma de botón. En el dedo el anillo de Karem Hallam.

Los Reyes abren la XIV legislatura

Nos ha sorprendido mucho el look de la Princesa de Asturias. Resulta que Leonor ha llevado el mismo vestido, firmado por Carolina Herrera, que llevó la última vez que la vimos en la entrega de los Premios Princesa de Girona en noviembre. Nos gusta que recicle, pero un poco demasiado esto ¿no?

