Letizia no quiere prendas con rayas horizontales: desvelamos el motivo

Está siendo un año tranquilo para la reina Letizia (46 años) en lo que a estrenos estilísticos se refiere. En la última semana de actos institucionales, tan solo una prenda ha destacado de entre todas las recicladas. Se trata de una sofisticada falda estilo lady de la firma española Sweet Matitos que lleva en su vestidor más de un año y que decidió lucir este jueves para presidir junto al rey Felipe VI (51) un acto castrense en el municipio murciano de San Javier.

JALEOS ha intentado contactar con los directores creativos de la firma, los empresarios Matías Jaramillo Bossi y Francesc Maristany Riera, para conocer de primera mano su impresión al contemplar su diseño sobre el cuerpo de una Reina, pero su entorno apunta que "ahora no es el mejor momento".

La reina Letizia con falda de Sweet Matitos. EFE

"Va a ser difícil contactar con ellos para hablar de eso porque ahora la marca se está tomando un respiro. Esa falda, junto con otra que Letizia estrenó el año pasado en Estados Unidos y otras prendas más, ya hace más de un año que la enviaron a Zarzuela. Sweet Matitos tenía un plan enorme y con mucha visión de crecimiento, hicieron desfiles en la 080 Barcelona Fashion y querían expandirse, pero no ha podido ser y han suspendido pagos. De hecho, ni han publicado en sus redes sociales la foto de Letizia con la falda nueva, nada".

Pero, ¿por qué la falda que lleva la modelo es diferente a la que ha lucido la reina de España? Tal y como apuntan estas mismas fuentes, "es habitual que la reina Letizia pida que le modifiquen las prendas. Evidentemente se la hacen a su gusto. Puede gustarle la tela, pero no el largo o la altura de la cintura". Este periódico insiste y pregunta por la dirección de las rayas, pues existen dos modelos diferentes que no coinciden con la que porta Letizia. "Ya sabes lo que pasa en moda", aclara esta persona. "Las líneas horizontales ensanchan el cuerpo de cualquier hombre y de cualquier mujer. Desde su equipo insistieron en que querían la falda de las líneas verticales y no la otra. Pidieron también que se le arreglase el largo y que le adaptasen la cintura para que quedase un corte al bies", concluyen.

No hay quien dude a estas alturas del impacto y la influencia de la reina Letizia. No solo por sus elaboradores discursos sobre las funciones que la Corona le otorga -educación, ciencia o salud-, sino también en ámbitos más superficiales, como estilo y moda. Las prendas que luce Letizia resultan un gran atractivo para muchas mujeres de España y de otras partes del mundo, por lo que seguro, más de una seguidora ya habrá googleado dónde encontrar la adquirir la falda de Sweet Matitos y a qué precio. Por el momento, misión imposible.

La sociedad Vitamina C Productions, propiedad de la marca, solicitó el pasado mes de marzo concurso de acreedores después de no poder asumir el volumen de las devoluciones tras el cierre de uno de sus distribuidores en Europa. Sus canales de compras están cerrados. En un plano mucho más simple, esta prenda jamás podría llegar hasta el armario de alguien de a pie, ya que la falda de la reina de España es otra completamente diferente.

