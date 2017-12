Letizia prepara la cena esta Nochebuena: estarán todos menos Cristina

La reina Letizia (45 años) tiene vacaciones escolares por Navidad. Cuando el próximo día 21 de diciembre termine la reunión que tiene prevista con la Asociación Española Contra el Cáncer comenzará su descanso. La esposa de Felipe VI (49) acostumbra a tomarse los mismos días vacacionales que tienen sus hijas, la princesa Leonor (12) y la infanta Sofía (9). No volveremos a verla en público hasta la mañana de Reyes, el 6 de enero, cuando acuda con el rey al Palacio Real a presidir la Pascua Militar.

Los reyes tienen costumbres adquiridas en estas fechas desde hace varios años. Sin embargo, esta Navidad la cosa cambiará bastante. Felipe y Letizia harán de anfitriones de toda la familia, así que no serán esta vez Juan Carlos (79) y Sofía (79), como ha sucedido siempre. Además de los reyes eméritos, están invitados la infanta Elena (53), con sus hijos, Victoria Federica (17) y Froilán (19) , la princesa Irene -hermana de la reina Sofía-, Paloma Rocasolano, Telma Ortiz con su hija Amanda, y dos parejas más amigos íntimos de los monarcas. La que no acudirá esta Nochebuena a Madrid, como ya ocurrió el año pasado, será la infanta Cristina (52), ni su marido, ni sus hijos. Los ex duques de Palma pasarán todas las fiesta en Vitoria, acompañados por la familia Urdangarín.

Fotografía de parte de la familia unida en el día de la comunión de Sofía.

A las nueve de la noche comienza la velada, reunidos todos frente al televisor para ver el mensaje del rey, que se habrá grabado unos días antes. Después cenarán todos de pie, disfrutando de un bufet libre y frío. Esta es una costumbre que se ha adquirido de la reina Sofía para que los empleados de Zarzuela puedan dejarlo todo preparado e irse a cenar con sus familias en Nochebuena. Letizia será, como anfitriona, la encargada de elegir el menú, así que, conociendo sus gustos y su pasión por la comida sana y equilibrada, será la cena de Nochebuena más healthy y eco de todas las que se han celebrado en Palacio.

El día 25 también será distinto. La comida de Navidad será a cargo de la hermana de Juan Carlos, la duquesa de Badajoz, que reunirá en su casa de Puerta de Hierro, en Madrid, a los reyes eméritos, a Irene de Grecia y la infanta Elena y sus hijos. Los reyes no acudirán, se quedan en su casa celebrando con la familia Ortiz, o más bien, Rocasolano, esa fecha tan especial.

Para despedir el 2017 los reyes volverán a tomar rumbo a algún lugar del planeta. Suelen irse a esquiar con sus hijas a estaciones de esquí lejos de los radares de los paparazzi. En estas blancas vacaciones se llevan a la madre de la reina, Paloma Rocasolano, para que disfrute de sus nietas y de su hija. Esta costumbre la tienen desde que eran Príncipes de Asturias y la siguen conservando. En una ocasión, un fotógrafo tuvo la suerte de encontrarlos en los Alpes, en las instantáneas se podía ver a la reina Letizia esquiando, cosa que 'oficialmente' no le hemos visto hacer desde 2003, cuando hizo su primer y único posado con Felipe en Baqueira Beret.

Otra cosa que tampoco va a cambiar en este 2018 es la mañana de Reyes. Tras recibir a sus Majestades de Oriente en su casa, los monarcas acudirán a las diez de la mañana a la celebración de la Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid. Cuando termine comerán en su casa con sus hijas, para disfrutar con ellas del día más bonito para los niños, ya que en el desayuno habrán tenido que irse a trabajar. Después se marcharán a tomar un trozo de roscón a casa del padre de la reina, Jesús Ortiz, y de su mujer, Ana Togores.