El Gran Wyoming se jubila a sus 71 años tras cuatro décadas en televisión: Gonzo será su sustituto en 'El Intermedio'

Los tirantes más míticos de la televisión se toman un merecido descanso. Tras casi dos décadas dictando el pulso de la sátira política en España, José Miguel Monzón, el incombustible Gran Wyoming, apaga los focos. Se jubila.

A sus 71 años, abandona la mesa de El Intermedio a partir del próximo mes de enero y cede el testigo a un viejo conocido de la casa: Fernando González, más conocido como Gonzo (50).

El relevo no será abrupto. La cadena plantea una transición milimétrica. A partir de enero, y durante un tiempo indefinido, maestro y alumno compartirán plano y guion en el formato de laSexta.

Será una conducción a dos voces que se mantendrá hasta que el periodista gallego asuma las riendas del programa en solitario.

'El Gran Wyoming' laSexta

Jubilación a los 71

El adiós de Wyoming no es consecuencia de una decisión precipitada. Era una crónica anunciada. Hace apenas un año, él mismo reflexionaba sobre su posible marcha de la pequeña pantalla con su habitual acidez en una entrevista en El País.

"Voy a retirarme antes de que me dé el ictus. No voy a esperar a que una persona me lleve en silla de ruedas", decía. Su plan vital pasa ahora por conjugar el verbo enredar. Tocar la guitarra, devorar libros y disfrutar de su salud y de una "vida resuelta" lejos del escrutinio diario de las audiencias.

La jubilación pudo haber llegado mucho antes. En una confesión al propio Gonzo durante una entrega de Salvados en septiembre de 2025, Monzón desveló que llegó a renunciar justo antes de la pandemia. Se sentó con los directivos, rechazó "el oro y el moro" y dimitió.

Sin embargo, el confinamiento y un cambio radical de hábitos —deporte incluido— le hicieron cambiar el chip. Decidió quedarse en la trinchera.

Gonzo. FesTVal

Gonzo, su relevo

El hueco que deja es colosal, pero laSexta apuesta sobre seguro. Gonzo no es un extraño en el universo del espacio satírico que produce Globomedia. Nacido en Vigo, se dio a conocer en el Caiga quien caiga de Telecinco (2005-2007) y lideró El método Gonzo en Antena 3.

Entre 2010 y 2019 fue el reportero estrella de El Intermedio, azote de políticos a pie de calle. De ahí saltó a Salvados para tomar el testigo de Jordi Évole, compaginándolo con la codirección de documentales como Detrás del muro. Ahora, el hijo pródigo vuelve a casa.

De médico a presentador

La marcha de Wyoming pone el broche a una de las trayectorias más heterodoxas y brillantes de la televisión patria.

Antes de enfundarse el traje de showman, Monzón se licenció en Medicina y llegó a ejercer como médico de familia en la localidad madrileña de Buitrago del Lozoya.

Sin embargo, la bata blanca le duró poco. Su vocación artística le empujó hacia los escenarios del Madrid de la Movida, donde forjó su carisma como músico, monologuista y agitador cultural antes de dar el salto definitivo a la pequeña pantalla.

El Gran Wyoming ('El Intermedio') laSexta.

Su consagración televisiva llegó en la década de los años 90. Tras despuntar en formatos rompedores y de culto como La noche se mueve o El peor programa de la semana, Wyoming reventó los audímetros al frente del Caiga quien caiga original.

Aquel formato de hombres de negro sentó las bases de un estilo inconfundible que, desde el año 2006, perfeccionó cada noche en El Intermedio. Se marcha un pionero. El médico que acabó diagnosticando, con bisturí y sarcasmo, los males de la política española.