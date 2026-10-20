'El Marqués, 1985': la serie que se inspira en la mediática desaparición de El Nani llega a Mediaset Infinity y Prime Video

La desaparición de Santiago Corella, un delincuente en busca y captura conocido como El Nani, el 13 de noviembre de 1983, conmocionó a la sociedad española.

El Nani entró en los calabozos de la Dirección General de Seguridad, en los sótanos de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol de Madrid, y nunca más se le volvió a ver.

Este mediático caso es el punto de partida de El Marqués, 1985, la serie que recoge el testigo de El Marqués tras su extraordinario rendimiento tanto en Telecinco como en Prime Video.

Producida por Kaixo Content, la filial en Navarra de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, la serie vuelve a inspirarse en un hecho real como ocurriera con la primera temporada y el crimen de Los Galindos.

Lo que no cambia es que el periodista Onofre vuelve a situarse en el centro de una investigación policial.

Aquella labor periodística que realizaron diversos medios de comunicación destapó una trama en la que estaban implicados algunos miembros del Cuerpo Superior de Policía.

José Pastor vuelve a encabezar el reparto principal, al que se incorporan Fran Perea, Jorge Usón, Gonzalo de Castro, Carlos Librado, Jorge Bosch, Pablo Louazel, Cinta Ramírez, Chechu Salgado, Luis Bondía, Iria Parada y Vito Rogado, entre otros actores.

Mediaset se ha reservado el estreno del primer capítulo de El Marqués, 1985. Lo hará en Mediaset Infinity, su plataforma, este viernes 23, y de forma gratuita.

Lo hará un día antes de que Amazon Prime Video lance los seis episodios que conforman esta segunda temporada, el sábado 24. En un principio iba a ser la plataforma la que iba a estrenar primero la tanda.

Sinopsis

El Marqués, 1985 retoma la historia de Onofre Romera (José Pastor), que se ha consolidado en Madrid como reportero de sucesos en la revista Impresión.

Su apodo, ‘Marqués’, nació del artículo sobre aquellos asesinatos de Los Galindos, que nunca llegó a publicarse, pero le abrió las puertas del oficio.

La temporada comienza cuando dos mujeres, las hermanas Concepción y Carmen, acuden a la revista Impresión para pedir ayuda a Onofre.

Aseguran que su hermano, El Nani, fue asesinado en un interrogatorio en dependencias policiales dos años atrás.

Imagen de 'El Marqués, 1985'. Mediaset España

Carmen, que también fue detenida, cuenta que escuchó a los policías como le preguntaban por "el oro".

Ellas no saben de qué oro se trata, pero tienen claro que Nani gritaba de dolor, sufrimiento y agonía hasta que dejó de hacerlo. Desde entonces no han vuelto a verle.

Ellas están convencidas de que a su hermano lo mataron los policías que le interrogaban.

Onofre sabe que, de ser cierta la historia, tiene en sus manos un caso muy importante y darle difusión puede hacer justicia. Lo ocurrido con El Nani sería la primera desaparición de un detenido en plena Democracia.

La investigación minuciosa que lleva a cabo el periodista le acerca hasta el Grupo Especial de la Policía de Madrid y al duro entorno quinqui de la España de los 80.

El Marqués, 1985 está creada y escrita por Begoña Álvarez, Ignacio Del Moral, David Planell y Abel Alfonso, y dirigida por José Ramón Ayerra.