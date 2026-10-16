Hoy en Prime Video, el documental más exitoso sobre España y su papel en la independencia de EEUU

Si siempre has creído que la independencia de Estados Unidos fue una victoria exclusiva de George Washington y los rebeldes americanos, es hora de ampliar horizontes.

Prime Video tiene en su catálogo un éxito arrollador que está cambiando esta perspectiva: Los estados hispanos de América.

Este documental, producido por El Rugido Producciones, continúa un mes más en el número 1 de la plataforma al revelar una de las alianzas más vitales (y más silenciadas por Hollywood) de la historia: la monumental ayuda que España brindó a las Trece Colonias.

Los primeros minutos de 'Los estados hispanos de América', el documental que triunfa en Prime Video

La producción nos sumerge en las tensiones geopolíticas del siglo XVIII, detallando cómo el rey Carlos III orquestó estratégicamente el apoyo a los americanos para debilitar al Imperio Británico.

Sin embargo, la verdadera acción no ocurrió solo en los despachos, sino en el campo de batalla.

Es ahí donde brilla con fuerza la figura de Bernardo de Gálvez. El documental recrea con espectacularidad batallas decisivas, como su mítica victoria en la Batalla de Pensacola.

Bajo su liderazgo, las tropas españolas lograron un asalto épico que arrebató a los ingleses el control del Golfo de México, ahogando por completo sus rutas de suministro.

Los estados hispanos de América El Rugido

Pero el éxito militar no lo fue todo. La cinta saca a la luz la imprescindible red de espionaje y apoyo logístico que sostuvo a las tropas estadounidenses en sus momentos más críticos.

Personajes históricos injustamente olvidados, como el gobernador Luis de Unzaga y el comerciante Diego de Gardoqui, recuperan el protagonismo como los artífices secretos que canalizaron armas, medicinas, uniformes y fondos económicos sin los cuales el ejército de Washington habría colapsado.

También se explora la profunda huella territorial y fundacional dejada por figuras como Fray Junípero Serra.

Para garantizar el rigor histórico, la obra cuenta con testimonios de expertos tanto de Estados Unidos como de España.

Entre ellos destacan catedráticos e historiadores como Luis Togores, Gonzalo Quintero y Jorge Álvarez, además de reconocidas investigadoras como Cruz Sánchez de Lara (descendiente directa de Unzaga) y Eva García, autora del proyecto 1776, The Legacy.

La magia de Los estados hispanos de América radica en que huye por completo de la densidad académica.

Su narrativa es ágil, construyendo una trama de espionaje, estrategia militar y valor que se disfruta al ritmo de un auténtico thriller de acción.

Si buscas un buen plan para hoy, abre Prime Video y descubre el secreto mejor guardado de la fundación de los Estados Unidos.

Un fenómeno de audiencia en 'streaming'

El éxito de Los estados hispanos de América en Prime Video confirma el creciente interés del público por producciones documentales que profundizan en la memoria histórica común sin complejos ni distorsiones ideológicas. Con una factura técnica cinematográfica, recreaciones cuidadas y testimonios de especialistas e historiadores de ambos lados del Atlántico, la película dirigida por Miguel Toral llena un vacío recurrente en la historiografía anglosajona.