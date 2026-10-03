Más de 30 millones de visualizaciones en Netflix en una semana: la película con Robert De Niro de menos de 2 h

Netflix vuelve a encontrar uno de sus grandes atractivos para los amantes del misterio y el suspense en el thriller comercial. The Whisper Man, estrenada el pasado 28 de agosto, consiguió situarse entre los contenidos más vistos del servicio tan solo unos días después de su llegada.

Entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, la película acumuló 33,4 millones de visualizaciones y 63,5 millones de horas vistas, unas cifras que reflejan el interés que ha despertado entre los suscriptores.

La cinta está dirigida por James Ashcroft y adapta la novela superventas homónima publicada en 2019 por Alex North. Su principal atractivo no está solo en la historia de suspense, sino también en su espectacular reparto encabezado por Robert De Niro y acompañado por Adam Scott, Michelle Monaghan y Michael Keaton.

El nuevo éxito de Netflix

La película presenta a Tom Kennedy, un escritor de novelas criminales que acaba de enviudar y decide mudarse junto a su hijo Jake a la tranquila localidad de Garretton.

Lo que pretendía ser una oportunidad para comenzar de nuevo se transforma rápidamente en una pesadilla cuando un niño desaparece en circunstancias que recuerdan a los crímenes de un conocido asesino en serie.

El criminal, conocido como el Whisper Man, tenía un método especialmente inquietante: se acercaba a las viviendas de sus víctimas y las atraía susurrando sus nombres desde las ventanas. El problema es que el responsable original está encarcelado desde hace años.

La situación cambia por completo cuando Jake es secuestrado. Tom tendrá entonces que recurrir a una persona con la que mantiene una relación complicada: su padre, Pete Willis (Robert de Niro), un antiguo detective que fue precisamente quien consiguió capturar al Whisper Man décadas atrás.

La investigación obliga así a padre e hijo a trabajar juntos mientras intentan descubrir quién está detrás de los nuevos secuestros. Michelle Monaghan interpreta a la detective Amanda Beck y Michael Keaton da vida al perturbador Frank Carter, el asesino original.

La adaptación introduce algunos cambios respecto a la novela de Alex North.

Mientras que el libro transcurre en Reino Unido, la película se mueve al noreste de Estados Unidos y modifica la cronología de los secuestros para ampliar el espacio dedicado a la investigación y, especialmente, a la relación entre los personajes de De Niro y Scott.

Las primeras críticas fueron relativamente positivas, aunque sin llegar a considerarla como una película excepcional.

Empire le otorgó 3 estrellas sobre 5 y destacó que se trata de un thriller de asesinos en serie de Netflix que funciona mejor de lo esperado gracias, en buena medida, a su reparto.

Variety también valoró positivamente su capacidad para entretener y generar tensión, aunque señaló que su objetivo es principalmente ofrecer una experiencia de suspense para una noche sin perder la atención del espectador y no convertirse en una obra de culto.

Con todo, sus 33,4 millones de visualizaciones en apenas una semana convierten a The Whisper Man en una de las propuestas de Netflix que más está llamando la atención.

Una opción especialmente interesante para quienes busquen un thriller de investigación, secuestros y asesinos en serie con dos nombres de peso como Robert De Niro y Michael Keaton.