Eurovisión responde a RTVE por mantener su veto a Israel: "Nos decepcionaría que España no participara"

El director de Eurovisión, Martin Green, ha reaccionado a la decisión del presidente de RTVE, José Pablo López, de proponer que España vuelva a boicotear el festival por la participación de Israel.

El máximo responsable del certamen "lamenta" que López vaya a plantear al Consejo de Administración de la Corporación la retirada de España de Eurovisión 2027, por segundo año consecutivo.

La propuesta tendrá que ser ratificada por el órgano de gobierno de RTVE, aunque previsiblemente saldrá adelante, puesto que cuenta con una mayoría progresista.

El año pasado, el acuerdo de retirada fue aprobado con diez votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

"Hemos tomado nota de las declaraciones realizadas por el presidente de RTVE, recomendando que España no regrese al festival de Eurovisión en 2027", señala Green en un comunicado publicado en la web oficial del certamen.

"Respetamos el proceso de RTVE y aguardaremos la decisión definitiva de su Consejo de Administración", añade.

En el escrito, el director de Eurovisión destaca los cambios introducidos durante el último año en la normativa del concurso, dirigidos a responder a las preocupaciones planteadas por los países participantes y, especialmente, a recuperar la confianza de España, uno de los integrantes del Big 5.

#ÚLTIMAHORA | El presidente de RTVE anuncia que propondrá al Consejo de Administración que España no participe en el Festival de Eurovisión de 2027 por la presencia de Israel y la situación en Gaza https://t.co/0hplpjH7GF pic.twitter.com/ybwwcOtXcA — Europa Press (@europapress) September 22, 2026

"Durante el último año, hemos escuchado atentamente las preocupaciones planteadas por nuestros miembros", explica Green. "Como resultado, el Grupo de Referencia, el órgano de gobierno del certamen, ha introducido cambios significativos en el festival de Eurovisión".

Entre las modificaciones, enumera "mayores garantías contra influencias externas indebidas y la promoción", límites más estrictos a la votación, el regreso de los jurados profesionales a las semifinales, unos jurados "más amplios y diversos" y nuevas medidas para reforzar la seguridad y la integridad de las votaciones.

Pese a estas modificaciones, Green adopta un tono prudente y lamenta que RTVE mantenga su intención de no participar en la próxima edición.

"Lamentamos que, a pesar de estos cambios, se vaya a recomendar que RTVE no participe en el certamen el próximo año", señala.

"Nos decepcionaría no contar con la participación de España en Bulgaria y esperamos ver a RTVE de nuevo en el certamen en el futuro" Martin Green, director de Eurovisión

El director de Eurovisión recuerda además la larga trayectoria de España en el concurso.

"RTVE forma parte del Festival de Eurovisión desde 1961 y valoramos su dilatada contribución al mismo", afirma. "Nos decepcionaría no contar con la participación de España en Bulgaria y esperamos ver a RTVE de nuevo en el certamen en el futuro".

Pese a los cambios introducidos por Eurovisión para tratar de recuperar la confianza de España, la participación de KAN, la radiotelevisión pública israelí, continúa siendo el principal obstáculo para el regreso de RTVE al concurso.

La organización, en ningún momento, ha contemplado su expulsión.