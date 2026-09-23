El campanazo de Telecinco: Belén Esteban regresa a la cadena más de 3 años después de la cancelación de 'Sálvame'

Este verano mucho se ha hablado sobre un hipotético regreso de Belén Esteban a Telecinco, la que fue su casa durante tantos años y donde se ganó el apodo de 'Princesa del pueblo'.

Pues bien, la cadena principal de Mediaset ha confirmado su regreso 3 años, 3 meses y 9 días después de la cancelación de Sálvame.

La de Paracuellos vuelve por todo lo alto con un belenazo a ¡De viernes!, el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Así lo ha anunciado Telecinco en un escueto comunicado: "Belén Esteban, protagonista de la gran entrevista de esta semana en ¡De viernes! Este viernes 25 de septiembre, a partir de las 23:00h, con Santi Acosta y Beatriz Archidona".

La Esteban volverá a verse las caras con Lydia Lozano y Terelu Campos, otros dos nombres históricos de Sálvame que quedaron fuera de la cadena durante un tiempo.

Entre otros asuntos, Belén Esteban debería tratar la polémica que le concierne sobre Juls Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique, su ex, después de que esta la llamara "meme televisivo".

Ahora bien, la duda por resolver es si esta entrevista supone el comienzo de algo más. De hecho, en el sector se viene rumoreando con la posibilidad de que la Esteban quede vinculado al grupo de forma contractual.

¿Participará como concursante en el próximo GH VIP?

La Esteban vuelve a Telecinco tras pasar por Netflix y TVE... y hasta concedió una entrevista a Pablo Motos en El Hormiguero. En la cadena pública puso en marcha La familia de la tele y y fue la concursante estrella de Top Chef: Dulces y famosos.

Precisamente, en la presentación del talent de repostería anunció su retirada de la televisión, al anunciar que se tomaría un "año sabático".

Hace unos días, la propia Belén Esteban negaba tener sobre la mesa una oferta para fichar por Telecinco. "Todo el mundo ha visto in contrato que yo no he visto", dijo.

"No me importaría volver a la televisión. Lo que pasa es que la televisión no me quiere", aseguró, para añadir con rotundidad: "A mí no me ha llamado nadie para hablar".

La entrevista de Belén Esteban es el arma de ¡De viernes! en el pulso por la audiencia tras cambiar de horario. Y es que, desde la semana pasada, el espacio de crónica social empieza a emitirse a partir de las 23:00 horas, tras First Dates.

El formato de Telecinco va a por todas, en una noche donde ya manda La Voz. El talent de Antena 3 se estrenó el viernes pasado con un 13,8% de share.

Segunda fue La 1 con el documental Lorca, las horas perdidas (11,4%), puesto que De viernes marcó un 10,8%.

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