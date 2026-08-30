Sarah Santaolalla, la tertuliana más polémica de TVE, nuevo fichaje de La Séptima: "Voy a presentar mi propio programa"

Sarah Santaolalla será uno de los nuevos rostros de La Séptima. GTRES

La Séptima sigue dando forma al equipo con el que prepara su desembarco en la TDT y acaba de incorporar a una de las caras más habituales del debate político televisivo.

Sarah Pérez Santaolalla se suma al nuevo canal para asumir un importante reto profesional: presentar su propio programa, lo que supondrá su primera experiencia al frente de un formato después de haberse consolidado como una de las analistas más presentes en distintos espacios de la televisión nacional... y una de las más polémicas de TVE.

La incorporación, confirmada por la propia cadena así como por la joven, despeja las dudas que habían surgido durante las últimas semanas sobre el futuro profesional de la comunicadora.

"La noticia de mi vida ya es oficial. Voy a presentar mi propio programa en la mejor cadena de televisión", ha anunciado la tertuliana en las redes sociales. En su mensaje, da las "gracias a todos los que no soltasteis mi mano estos últimos años" y les recuerda: "Os necesito más cerca que nunca".

Un nuevo proyecto

La propia Santaolalla había contribuido a alimentar las especulaciones en una reciente entrevista, aunque ha sido finalmente La Séptima la encargada de confirmar oficialmente su fichaje mediante un vídeo promocional difundido en redes sociales.

El nombre de Sarah Santaolalla se une así a la lista de rostros elegidos para el nuevo proyecto televisivo impulsado por José Miguel Contreras y dirigido por el periodista Javier Ruiz.

La Séptima tiene previsto comenzar sus emisiones el próximo 5 de noviembre y ya ha ido desvelando algunas de sus principales incorporaciones.

Entre ellas figuran el humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, Alba Carrillo, que estará al frente de un formato durante los fines de semana, y Luján Argüelles.

Con estos fichajes, la nueva cadena apuesta por profesionales conocidos por el público y con una amplia trayectoria en distintos ámbitos de la televisión y la comunicación.

De la radio universitaria a los grandes platós

La carrera de Sarah Santaolalla ha estado marcada por su paso por medios y programas de diferentes líneas editoriales. Sus primeros pasos los dio en la radio universitaria y, con apenas 21 años, comenzó su trayectoria en televisión en canales como 7NN y Canal Red.

Su formación como jurista y su perfil como analista le permitieron después dar el salto a algunos de los principales formatos de las cadenas nacionales.

Ha participado en programas como Cuatro al día, Todo es mentira, En boca de todos y Espejo público, además de colaborar en espacios de la televisión pública como Mañaneros 360, Malas lenguas y Directo al grano.

Ahora, con su llegada a La Séptima, Santaolalla afronta un nuevo capítulo en su carrera: dejará de ocupar únicamente la mesa de debate para ponerse al frente de su propio espacio como presentadora.

José Miguel Contreras en 'Al rojo vivo'. Atresmedia.

José Miguel Contreras, el cerebro tras las cámaras

El impulso de esta nueva aventura televisiva lleva el sello inequívoco de José Miguel Contreras, uno de los grandes arquitectos del mapa audiovisual español.

Doctor en Periodismo y catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos, Contreras combina como pocos la teoría académica con el músculo de los grandes despachos.

A lo largo de su dilatada carrera ha sido un hombre clave en las altas esferas de medios como PRISA Media y ha dejado su impronta en las principales mesas de decisión y consejos de administración del sector.

Su currículum empresarial habla por sí solo: fue cofundador de la mítica productora Globomedia y la cara visible de laSexta como su primer consejero delegado entre 2006 y 2012, para asumir posteriormente la vicepresidencia de Atresmedia.

Acostumbrado a revolucionar el mercado desde compañías de creación de contenidos como LaCoproductora y Taller de Ideas, Contreras vuelve ahora a mover el tablero audiovisual respaldando el nacimiento de La Séptima en la TDT.