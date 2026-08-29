Telecinco, a por todas: 'Rueda la letra' ficha a dos históricos de 'Pasapalabra' para competir contra el concurso de Antena 3

Lilit Manukyan y Fran González, ganadores del bote de 'Pasapalabra' en el pasado, serán los primeros concursantes de 'Rueda la letra'. Captura Telecinco

El curso televisivo que arranca oficialmente este lunes, 31 de agosto, trae consigo un duelo encarnizado que va mucho más allá de la audiencia.

Detrás de esta batalla hay una guerra judicial millonaria e internacional por el concurso más visto de la televisión: Pasapalabra. Y en esta contienda, Telecinco va a por todas.

La cadena de Mediaset rivalizará contra el programa de Antena 3 con Rueda la letra, el concurso que contará con El Rosco como prueba final, después de que el grupo se hiciera con los derechos de la mecánica.

No obstante, la prueba se llamará La Rueda, ya que la cadena no puede utilizar el nombre El Rosco porque no dispone de los derechos comerciales, que pertenecen a ITV, propietaria de Pasapalabra.

De ahí que Telecinco esté promocionando el concurso como "el único" y "el original". Pero, por ahora, ni rastro de El Rosco.

Pues bien, a esta batalla hay que sumar que la cadena descubrió su gran secreto. Y es que el concurso presentado por Carlos Sobera empezará a emitirse con dos auténticas leyendas de Pasapalabra.

Fran González y Lilit Manukyan serán los primeros concursantes de Rueda la letra. De esta forma, Telecinco juega sobre seguro al reclutar a dos ganadores del bote de Pasapalabra.

🔠 Fran González y Lilit Manukyan, primeros concursantes de #RuedaLaLetra que se enfrentarán a un bote inicial de 200.000€



Los primeros invitados: Miguel Ángel Muñoz, Samantha Vallejo-Nágera, Iván Sánchez y Laura Sánchez



Muy pronto, estreno en @telecincoes con Carlos Sobera pic.twitter.com/QI07L6q2UI — Mediaset España (@mediasetcom) August 28, 2026

Lilit se llevó 318.000 euros el 21 de noviembre de 2014 gracias a la palabra 'ilécebra'.

En el caso de Fran, completó el Rosco el 22 de enero de 2019, tras 168 programas: ganó 1.542.000 euros con 'Renard'.

Ambos comenzarán su aventura en Rueda la letra jugando por un bote de 200.000 euros.

La estrategia bien podría recordar a la que se siguió cuando contó con Rafa Castaño, otra leyenda del formato, al estrenar Agárrate al sillón.

Famosos confirmados

Pero la declaración de intenciones de Telecinco no termina ahí. La cadena también ha puesto toda la carne en el asador con el plató.

La joya de la corona es un gigantesco pantallón que se abre para dejar al descubierto los atriles en los que los participantes competirán por el bote en La Rueda.

Rueda la letra, además, contará con otros juegos que precederán a la prueba final y que se disputarán por equipos formados por famosos.

Miguel Ángel Muñoz, Samantha Vallejo-Nágera, Iván Sánchez y Laura Sánchez son los primeros nombres confirmados.

Fran González y Lilit Manukyan en el plató de 'Rueda la letra'. Mediaset España

En este contexto, no es extraño que ya haya comenzado en redes sociales el debate sobre las semejanzas entre Rueda la letra con Pasapalabra.

Cabe recordar que, si Mediaset no quiere incurrir en problemas legales, tendría que presentar un formato completamente distinto a Pasapalabra.

El grupo de Fuencarral ya tuvo que pagar una indemnización de 73 millones de euros a ITV por por la emisión ilegal del concurso en el pasado.

Así pues, los espectadores tendrán que elegir entre seguir el duelo entre Javier Alonso y David Trigo en Pasapalabra con AlaZ, o ver a Fran González y Lilit Manukyan enfrentándose en La rueda (el rosco), la prueba final de Rueda la letra.

Está por ver cuándo estrenará Telecinco Rueda la letra. La cadena tiene que decidir todavía cómo serán sus tardes, adonde volverán El diario de Jorge.