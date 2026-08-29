Más de 111 millones de visualizaciones en una semana: una película de Netflix con una duración de 2 horas y 18 minutos

Netflix cuenta con un amplio catálogo de películas, pero de vez en cuando una producción consigue convertirse en un auténtico fenómeno y colarse entre las más vistas de la plataforma en cuestión de días.

Es el caso de una cinta que, pese a superar las dos horas de duración, consiguió reunir a millones de espectadores frente a la pantalla. Nos referimos a la película No mires arriba, que acumuló más de 111 millones de visualizaciones en apenas una semana.

Sus 2 horas y 18 minutos de duración no fueron un impedimento para que los usuarios de la plataforma se decidieran a darle al play.

'No mires arriba' Netflix

La cinta combina comedia, drama y ciencia ficción y parte de una premisa tan disparatada como inquietante. Dos astrónomos descubren que un enorme cometa se dirige directamente hacia la Tierra y que el impacto podría acabar con el planeta.

A partir de ahí comienza una carrera contrarreloj para intentar advertir a la población y conseguir que las autoridades reaccionen ante la amenaza.

El reparto es otro de los grandes atractivos de esta producción. La película cuenta con rostros tan conocidos como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Jonan Hill, además de otras caras populares de Hollywood.

A pesar de tratarse de una historia de ciencia ficción, la película utiliza el humor para realizar una crítica de la sociedad, de la política, los medios de comunicación y la manera en la que se afrontan las grandes crisis.

Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio protagonizan la comedia 'No mires arriba' para Netflix. Netflix

Precisamente se pone el foco en el funcionamiento de los medios de comunicación. Los protagonistas intentan explicar la gravedad de lo que está sucediendo, pero sus advertencias compiten constantemente con noticias de entretenimiento, polémicas políticas y acontecimientos mucho más atractivos para la audiencia.

Algo que, desgraciadamente, nos hace sentirnos identificados y valorar realmente la información que día a día consumimos. Pensamos que disponemos del control suficiente para decidir qué noticias creer y qué no, pero la realidad es todo lo contrario.

El film dirigido por Adam McKay no solo consiguió cifras millonarias de audiencia, sino que también generó una enorme conversación en torno a su particular manera de representar una sociedad capaz de reaccionar ante una amenaza evidente.

Su particular tono hizo que se convirtiera rápidamente en uno de los títulos más comentados de Netflix.