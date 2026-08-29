Ana Rosa Quintana: "O haces la pelota a Pedro Sánchez o eres fachosfera. Su gestión de Ceuta ha sido desastrosa e inmoral"

"Ceuta es un caos. Están abandonados", asegura Ana Rosa Quintana a EL ESPAÑOL antes de volver este lunes a Telecinco.

La periodista se desplaza hasta la ciudad autónoma —lo hará en helicóptero— para conducir un especial sobre la crisis migratoria con el que inaugura su temporada número 22 en la cadena de Fuencarral.

Será la segunda vez que Ana Rosa viaje hasta Ceuta en el último mes, una ciudad que conoce bien porque tiene "muchos amigos" y que ya visitó cuando interrumpió sus vacaciones durante la última crisis migratoria.

Quintana se muestra especialmente crítica con la gestión de Pedro Sánchez, que califica de "desastrosa e inmoral". A su juicio, el presidente "solo se preocupa de mantenerse en el poder y no de los españoles".

La periodista afronta un curso que define como “apasionante” y en el que vuelve a la ‘guerra’ de las mañanas, una franja que durante años dominó y que ahora está en manos de TVE.

No considera, sin embargo, que Silvia Intxaurrondo sea su rival directa. "Mi competencia son las cadenas comerciales", sostiene, en referencia a Susanna Griso y Espejo Público.

“¿Cómo va a ser igual una cadena que no tiene publicidad que aquellas que tienen? Una cuarta parte de mi programa es publicidad”.

Ana Rosa interrumpió sus vacaciones para desplazarse a Ceuta. Captura Telecinco

Quintana tampoco cree que la política se haya convertido en el nuevo corazón ni que la televisión sea responsable de la polarización.

"La sociedad está polarizada, y eso cala en todos los ámbitos y sectores. Este Gobierno y el de Zapatero han sido especialistas en crear tensión", afirma rotunda la comunicadora que, con 70 años, no contempla la jubilación.

Por cierto, una de las novedades del nuevo curso es que El programa de AR incorpora a Federico Jiménez Losantos.

No obstante, Ana Rosa pierde a Esther Palomera, que salta a La 2 para conducir Malas lenguas junto a Gonzalo Miró.

¿Cuál es la situación real que vive Ceuta?

Es un caos. Es una población absolutamente abandonada. Es una bomba de relojería. Ya lo dije hace un mes que iba a estallar, y así ha sido.

¿Qué se ha hecho? ¿Además de ir ministros a darse paseos qué medidas se han tomado para que estas personas que han entrado ilegalmente vuelvan a su país? No hay otra solución.

¿Cómo valora la gestión que ha hecho Pedro Sánchez de la crisis migratoria?

Me parece desastrosa e inmoral. Es que Ceuta es una parte de España que ha sido invadida por una población equivalente al mismo número de personas que habitan allí.

Con 80.000 personas, y tú marchándote de veraneo, me parece una falta de responsabilidad y de sensibilidad impresionante. Ha habido una dejación absoluta.

"Sánchez solo se preocupa de mantenerse en el poder y no de los españoles"

¿Crees que le acabará pasando factura de forma definitiva?

Yo es que ya no lo sé, porque Pedro Sánchez tiene tantas facturas pendientes...

Vamos a recordar cómo está la situación. En este momento hay varias investigaciones abiertas, un secretario de Organización que va a ser juzgado y que va a terminar muy mal. Ábalos y Koldo están en la cárcel y Zapatero tiene un pie en ella.

Además, están todas las desgracias que han ocurrido: lo abandonados que se sintieron los valencianos con la DANA, lo abandonados que se sienten los ceutíes...

¿Qué más tiene que ocurrir? Ha pasado una pandemia, un volcán, un accidente ferroviario del que todavía no se han dado las suficientes explicaciones y el responsable de RENFE en aquel momento se dedica a insultar a periodistas en lugar de hacer su trabajo.

Ana Rosa Quintana. GTRES

¿Cree que Sánchez acabará siendo imputado?

Lo desconozco. No tengo la más mínima idea, pero el partido puede tener problemas, eso casi seguro.

Sánchez será entrevistado por Aimar Bretos en la SER casi a la misma hora que usted estrene su programa. ¿Siguen pidiendo una entrevista con él?

Desde que vino por las elecciones de 2023, llamamos a Moncloa cada semana, pero no hay suerte.

¿Y qué alegan desde Moncloa?

Es que ya no solo es el presidente. También son los ministros, que siempre tienen cosas más importantes que hacer, y Ceuta no está entre ellas.

"No sé si Sánchez acabará imputado, pero el PSOE puede tener problemas, eso casi seguro"

En 2015 le entrevistó mientras jugaba al baloncesto, cuando por entonces era secretario general del PSOE. ¿Le reconoce 11 años después?

No. Nunca sabes, a lo mejor la gente da su mejor cara en un momento determinado. Lo que sí estamos viendo ahora es una persona que solo se preocupa de construir un relato y de mantenerse en el poder, y no de los españoles.

La agenda informativa también ha estado marcada por la polémica del ático de Ayuso. ¿Qué le parece?

La he seguido por los medios de comunicación. Tendrá que dar las explicaciones oportunas, evidentemente.

Eso sí, me parece intolerable que el presidente o la presidenta de la Comunidad de Madrid no tenga una residencia oficial con su seguridad.

Ana Rosa jugó al baloncesto con Sánchez en 2015. Captura Telecinco

El programa cerró el curso pasado promediando un 12% de share, una cifra buena teniendo en cuenta la difícil situación por la que atraviesa Telecinco. ¿Qué espera de esta temporada?

Va a ser una temporada apasionante, porque van a pasar muchas cosas.

La audiencia, claro que es importante, fundamentalmente porque trabajamos para el público. Que te refrenden es, de alguna manera, que te digan que vas por el buen camino.

"No considero a Silvia Intxaurrondo mi competencia. ¿Cómo va a ser igual una cadena que no tiene publicidad que las que sí la tienen?

¿A qué achaca el liderazgo en audiencia de la mañana de La 1, con Silvia Intxaurrondo, que es quien con la que rivaliza?

Es que no la considero competencia directa. Yo me fijo en las cadenas comerciales.

De todas formas, vamos a medir las audiencias como hay que medirlas. ¿Cómo va a ser igual una cadena que no tiene publicidad que aquellas que tienen, en mi caso, casi un 30% de ocupación publicitaria.

Una cuarta parte del programa es publicidad. No lo puedes medir con los mismos parámetros.

Lo importante para mí es que hay mucho esfuerzo detrás. El equipo también tiene que sentir que el esfuerzo está siendo valorado.

Ahora en las mañanas parece que tendrá más competencia con el fichaje de Javier Ruiz por La Séptima. ¿Qué le parece la puesta en marcha del canal de José Miguel Contreras?

Que nazcan nuevos medios de comunicación siempre es una noticia maravillosa. Además, se están nutriendo de rostros importantes. Yo me alegro.

"Sánchez y Zapatero han sido especialistas en crear tensión; la polarización cala en todos los sectores"

¿La política se ha convertido en el nuevo corazón?

No. Esto son ciclos. Ha habido ciclos de realities, de corazón, de concursos... Eso también depende mucho del estado de ánimo de la población y, en este momento, la política interesa mucho porque la situación que vivimos es insólita.

De ahí a que haya una gran demanda de información. Los medios tenemos la obligación de dar aquello que nos demandan los ciudadanos.

Es que no hay verano ni primavera tranquilos. El cúmulo de desgracias que han ocurrido mientras Sánchez está en el poder... Y no digo que sea culpa suya, pero la reacción ante lo que ocurre es nefasta.

¿No cree que desde la televisión se polariza?

No, no. La sociedad está polarizada, y eso cala en todos los ámbitos y sectores. Este gobierno y el de Zapatero han sido especialistas en crear tensión.

Ana Rosa Quintana. Cedida Unicorn Content

¿Le importa lo que se diga de usted en las redes sociales? ¿Qué le parece que digan que representa a la fachosfera?

No me importa nada, me da igual. Llevo muchos años en esto: he vivido 4 papas, 6 presidentes del Gobierno...

Aparte, yo sí creo en la libertad de expresión, en la mía, y en la de otros que pueden no estar de acuerdo conmigo. Y lo respeto. Simplemente pido el mismo respeto para mí.

Aquí el tema es: o haces la pelota a Sánchez o eres fachosfera. Pues ya está.

En enero cumplió 70 años. ¿La jubilación entra en sus planes o todavía no contempla retirarse?

Estoy mejor que nunca, llena de energía y no contemplo jubilarme. Mientras tenga ánimos... Tengo 350 nóminas [preside la productora Unicorn Content] todos los meses y uno no se puede relajar mucho.

"Estoy mejor que nunca, llena de energía y no contemplo jubilarme"

Muchos ponen como fecha el momento en que Sánchez deje de ser presidente.

No lo sé. Llegará el momento de retirarme, pero eso no solo depende de mí, sino de la cadena, de la salud y de la audiencia.

Ahora mismo, no me puedo ir con todo lo que está pasando en el país. Me preocupa mucho. Y cuando me vaya, tampoco podré estar quieta por la productora.

Y como productora le pregunto por Joaquín Prat. Su situación no está clara porque parece que podría no volver a la tarde. ¿Ha hablado con él?

Él está contratado por la cadena, renovó hace poco por 3 años. Vamos a ver qué decisión toman los jefes para las nuevas tardes de cara a la próxima temporada. Me imagino que el lunes sabremos algo, pero vamos, que Joaquín está a otras cosas porque acaba de ser padre.

Desde la barrera, ¿cómo ha vivido la batalla por Pasapalabra, después de que Mediaset se hiciera con los derechos de El Rosco?

Bueno, lo he vivido desde dentro, ¿eh? A mí me parece una gran victoria legal de Mediaset.